La subvariante BA.5 causa más reinfecciones de covid-19, pero no parece aumentar su frecuencia, sugieren datos

Conoce cuán contagiosa es la subvariante BA.5 de ómicron 2:22

(CNN) — No, no es tu imaginación: a medida que la subvariante BA.5 del coronavirus se propaga rápidamente y desata un aumento en las infecciones en Estados Unidos, más personas están contagiándose de covid-19 por segunda o tercera vez.

Pero, en promedio, estas reinfecciones no parecen ocurrir con mayor frecuencia, según un nuevo análisis de Helix, empresa de secuenciación de genes.

BA.5, subvariante de ómicron, causa actualmente cerca del 80% de las nuevas infecciones por covid-19 en Estados Unidos, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Helix, que secuencia las pruebas de covid-19 para vigilar las variantes, evaluó a profundidad sus datos recientemente para saber cuántas veces la misma persona dio positivo a covid-19 y si ahora hay más reinfecciones en comparación a oleadas anteriores de la pandemia.

BA.5 genera un aumento en las reinfecciones

De los casi 300.000 contagios registrados desde marzo de 2021, la proporción que corresponde a reinfecciones casi que se duplicó del 3,6% durante la oleada de BA.2 en mayo pasado al 6,4% durante la ola de BA.5 en julio.

publicidad

Sin embargo, parece que estas reinfecciones suceden en períodos más largos respecto al último contagio.

En abril, durante la oleada de BA.2, el tiempo promedio entre las pruebas positivas de covid-19 para una misma persona fue de unos 230 días. Mientras que en julio fueron unos 270 días, cerca de nueve meses.

"Los datos más recientes que obtuvimos mostraron que la fracción de todos los casos que corresponden a reinfecciones aumentó bastante. Hubo un salto", apuntó Shishi Luo, directora asociada de bioinformática y enfermedades infecciosas en Helix.

Nueva ola de covid-19 en EE.UU. con la subvariante BA.5 2:05

Luo explicó que cree que una combinación de factores ––incluida la disminución de la inmunidad, la amplia propagación y las mutaciones en la subvariante BA.5 que la ayudan a eludir de las defensas del cuerpo–– probablemente contribuyeron al aumento.

Una menor frecuencia

En promedio, las personas que actualmente sufren reinfecciones se contagiaron por última vez hace unos nueve meses. Ahora bien, eso no significa que no existan algunos casos recientes en los que las personas tuvieron nuevos episodios de covid-19 con solo unas semanas de diferencia. Luo puede detectarlos en los datos. Pero no son la norma.

"Estadísticamente hablando, es más probable que te reinfectes entre más tiempo haya pasado desde su último contagio, según los datos que hemos generado", señaló.

Los datos de Helix coinciden con los resultados de un estudio reciente sobre la reinfección en Qatar, que rutinariamente hace pruebas de covid-19 a sus 2,8 millones de residentes, evaluando alrededor del 5% de la población cada semana.

Las subvariantes BA.4 y BA.5 llegaron a Qatar en mayo y para junio ya dominaban la transmisión.

¿Qué puedes hacer para frenar ola de contagios de covid? 3:28

Los investigadores utilizaron datos de detección a nivel nacional para analizar los casos de reinfección.

La protección contra ómicron

Descubrieron que las personas que se contagiaron de covid-19 antes de la llegada de la variante ómicron tenían muy poca protección contra una reinfección con síntomas durante la ola BA.5: apenas el 15%. Sin embargo, la protección de una infección pasada con una variante de ómicron fue mayor: alrededor del 76%.

"Aquellos que se contagiaron con una variante anterior a ómicron ahora tienen una protección realmente limitada contra la infección de BA.4 o BA.5. Por lo que realmente no pueden contar con la inmunidad natural para que los proteja", destacó Laith Abu-Raddad, epidemióloga de Weill-Cornell Medicine-Qatar, en Doha, Qatar.

¿A qué se debe el alza de contagios de covid-19 en EE.UU.? 3:16

"Aquellos que se infectaron más recientemente con una variante de ómicron tienen una inmunidad bastante buena ––pero por supuesto no total–– contra la reinfección", dijo Abu-Raddad.

Es posible que los resultados de este estudio no apliquen a todas las personas. La población de Qatar es única porque está compuesta principalmente por hombres que viajan al país por trabajo, dicen los investigadores, y hay pocas personas mayores de 50 años.

Pero Luo destacó que las personas no deben entrar en pánico cuando se enteran de que amigos o familiares contrajeron covid-19 por segunda vez en un mes. "Esa no es la experiencia típica".