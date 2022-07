Beyoncé publica la lista de canciones de su nuevo álbum

Beyoncé revela detalles de la creación de su álbum "Renaissance" 0:53

(CNN) -- La cuenta regresiva para el nuevo álbum de Beyoncé se volvió más emocionante.

La cantante compartió una lista de canciones el miércoles para "Renaissance", su próximo álbum, en sus Instastories.



El grupo de 16 canciones incluye su sencillo ya lanzado "Break My Soul", así como "Alien Superstar", "Move", "Virgo's Groove", "America Has a Problem" y "I'm That Girl".

El proyecto tan esperado es el primer álbum en solitario de Beyoncé desde el innovador "Lemonade" de 2016.

En junio compartió una foto en Instagram, que muchos creen que es la portada del álbum "Renaissance", junto con un poco sobre el proyecto.

"Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo", escribió Beyoncé. "Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamientos excesivos. Un lugar para gritar, liberar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración".

publicidad

"Renaissance" se estrenará el 29 de julio.