Hace tanto calor en todo el mundo que las carreteras se levantan, se recubren puentes con papel aluminio y los techos se derriten

(CNN) — Hace tanto calor en todo el mundo que las carreteras y los techos se derriten.

Las olas de calor mortales de la última semana han provocado extraños acontecimientos en instalaciones de infraestructura en todo el mundo a medida que millones soportan temperaturas abrasadoras que aún están en aumento.

Los hechos relacionados con el calor también hablan del envejecimiento de las infraestructuras en todo el mundo, la mayoría de las cuales (carreteras, puentes, vías férreas, edificios) no están preparadas para las condiciones sofocantes de los últimos tiempos.

Entonces, ¿qué tan caliente ha estado, exactamente? Bien...

El Reino Unido vio su día más caluroso registrado este martes, cuando las temperaturas superaron los 40 grados Celsius.

Ha hecho tanto calor que una pista de aterrizaje en el aeropuerto de London Luton, a las afueras de la capital, tuvo que cerrarse porque se derretía por el calor.

"Los vuelos se suspendieron temporalmente para permitir una reparación esencial de la pista después de que las altas temperaturas de la superficie provocaran el levantamiento de una pequeña sección", tuiteó el aeropuerto el lunes.

El calor hace que los materiales se expandan y agrieten cuando aumentan las temperaturas, según la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal de Pensilvania; el hormigón y el asfalto, que se encuentran en pistas y carreteras, no son una excepción.

Ahora la mitad de China está inmersa en una ola de calor, afectando a más de 900 millones de personas, o alrededor del 64% de la población de ese país. Todas las provincias del noreste de China, excepto dos, han emitido advertencias de alta temperatura, con 84 ciudades emitiendo sus alertas rojas de nivel más alto la semana pasada.

En la ciudad de Chongqing, que también ha estado bajo alerta roja, el calor provocó que se derritiera el techo del Museo de Reliquias Culturales de la Ciudad Prohibida.

El calor disolvió el alquitrán subyacente, lo que provocó que los azulejos chinos tradicionales se desprendieran.

El puente Hammersmith en Londres ahora se puede ver con una lámina plateada a su alrededor debido a la ola de calor del país.

Quizás te preguntes por qué el papel de aluminio y si eso atraería más calor; en realidad, es parte de un sistema de enfriamiento diseñado para reflejar la luz solar y mantener el puente a una temperatura moderada para que sus materiales no se expandan ni se agrieten.

"Los ingenieros trabajan las 24 horas para mantener abierto el puente Hammersmith de 135 años durante la ola de calor extremo", se lee en un comunicado de prensa del Consejo de Hammersmith y Fulham.

El consejo contrató a ingenieros de primer nivel para cubrir el puente con un "sistema de control de temperatura de £ 420.000 (US$ 503.000) para mantener el puente a una temperatura segura y aliviar cualquier tensión en los pedestales".

“Actúa efectivamente como una unidad de aire acondicionado gigante en cada una de las cuatro cadenas de pedestal”, dijo el comunicado del consejo.

De hecho, el puente tuvo que cerrarse en agosto de 2020 cuando una ola de calor provocó "microfracturas en sus pedestales de hierro fundido".

Las vías férreas también se han quemado durante esta ola de calor. Tanto que las han pintado de blanco en Londres.

"La temperatura de los rieles aquí supera los 48 grados Celsius, por lo que estamos pintando los rieles de blanco para evitar que se calienten más", tuiteó Network Rail del Reino Unido este lunes. La agencia regula la infraestructura ferroviaria en el Reino Unido.

