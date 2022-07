La actriz Verónica Falcón conversa con Juan Carlos Ariciniegas en “Showbiz, Ojo Crítico”

JUan Carlos Arciniegas habla con la actriz mexicana Verónica Falcón sobre su carrera en Hollywood en "Showbiz, Ojo Crítico" el sábado 23 a las 10 p.m. (Miami)

(CNN Español) -- El próximo sábado 23 de julio a las 10 p.m. (Miami), CNN en Español presenta el programa “Showbiz, Ojo Crítico: Verónica Falcón”, en el que Juan Carlos Arciniegas conversa con la actriz mexicana Verónica Falcón.

Falcón tomó una decisión a los 50 años que, incluso para colegas suyos más jóvenes, siempre resulta difícil de enfrentar: probar suerte en Hollywood. Con décadas de experiencia en su natal México y en Europa, Falcón se ha convertido en pocos años en una de las actrices latinas más deseadas en importantes realizaciones estadounidenses.

Falcón ha participado en producciones como “Perry Mason”, “Ozark”, “Jungle Cruise” y “Why Women Kill” y según la actriz, todo es cuestión de prepararse para llegar a Hollywood: “No es una cuestión de edad, es una cuestión de estar listo, de darte cuenta todo lo que vas a hacer, desde aprender inglés, dejar la familia y empezar de cero, y no hay garantía. Si sabiendo eso estás dispuesto a hacerlo, no importa la edad que tengas, vente, sino, no lo intentes, debe haber un absoluto convencimiento”.

“Estudiar la carrera de Verónica Falcón en Hollywood, muy corta por cierto pues apenas lleva 7 años en esta ciudad, es encontrarse con título tras título de grandes producciones y nombres y más nombres de grandes estrellas que han compartido escena con ella”, asegura Arciniegas.

Para Juan Carlos Arciniegas, Falcón ha establecido un récord para los actores latinos en Hollywood: “Son muchos los latinos que día a día buscan un espacio en una industria tan competitiva como la del cine y la televisión, pero en tiempo récord -y sin hacer bulla al respecto-, Falcón se ha ganado esos espacios, luego de que a los 50 años decidiera seguir buscando la excelencia en esta ciudad”.

Sobre los retos que enfrenta dar vida a un personaje, sin importar cuál sea, Falcón asegura: “El personaje debe ser redondo, que esté bien interpretado y escrito. Lo interesante es que tenga algo que contar, que tenga una voz, una historia y no perder el tiempo sobre si es un personaje que limpia”.

¿Con qué se quedó Juan Carlos Arciniegas al finalizar esta entrevista?

“Me quedo con el testimonio de una mujer que dice las cosas de forma clara y directa, sin presunciones y sin recurrir a las glorias del pasado para sostener su fama. Su trabajo y sus experiencias en Hollywood hablan también por ella”, afirma Arciniegas.

Verónica Falcón habla de su participación en la serie “Ozark” y sobre las decisiones que ha tomado en su carrera como actriz al llegar a Hollywood, entre otros temas.

“Showbiz, Ojo Crítico: Verónica Falcón”, se estrena el sábado 23 de julio a las 10 p.m., con repeticiones el domingo 24 a las 11:30 a.m. y 3:30 p.m.; el domingo 29 a las 11 a.m. y sábado 30 a la 1:30 p.m., todos en horario de Miami.

