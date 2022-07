Un niño desarmado de 13 años queda con movilidad reducida tras recibir un disparo de la policía en Chicago. Sus abogados dicen que tenía las manos en alto

(Video relacionado) Nuevo video de muerte de hispano por disparos de policía 3:49

(CNN) -- Un agente del Departamento de Policía de Chicago le disparó a un niño de 13 años desarmado, según la Oficina Civil de Responsabilidad Policial de la ciudad, por lo que se está llevando a cabo una investigación del asunto.

Los abogados del niño y los testigos del hecho sostienen que él tenía las manos en alto cuando la policía abrió fuego. El niño ahora tiene una parálisis tras haber recibido un disparo en la espalda, dijeron los abogados.

El agente de policía, identificado por su abogado como Noah Ball, creyó que el sospechoso estaba apuntando con un arma, que resultó ser un teléfono celular, y tomó la decisión de disparar en una fracción de segundo, dijo su abogado a CNN.

Lo que quedó registrado en video de los disparos de la policía

Mientras una oficina de supervisión policial independiente investiga el incidente, un nuevo video de la cámara corporal obtenido exclusivamente por CNN muestra los frenéticos momentos finales que llevaron al tiroteo y lo que siguió inmediatamente.

En las imágenes, tomadas la noche del 18 de mayo, un agente salta de su automóvil para perseguir a un niño de 13 años que se había escapado de un vehículo presuntamente robado y lo pasó corriendo. Otros agentes también lo persiguen, incluido Ball, quien, según su abogado, había visto el vehículo horas antes conduciendo directamente hacia su automóvil.

Los agentes persiguen al adolescente hasta una gasolinera cercana al lado oeste de Chicago Marathon, y un agente dispara tres veces, según muestra el audio de las cámaras del cuerpo de la policía.

El video de una cámara corporal muestra al niño de 13 años al final de la persecución, disminuyendo la velocidad, girando y pareciendo levantar las manos cuando recibe un disparo.

Estaba desarmado. Los abogados del adolescente le dijeron a CNN que estaba tratando de entregarse. El abogado del agente dijo que Ball confundió un teléfono celular grande, que dijo que sostenía el niño de 13 años, con un arma y tomó una decisión en una fracción de segundo.

Las escenas de las cámaras corporales de varios agentes muestran a los policías reaccionando al tiroteo. Uno va al suelo y dice: "Jesús, Cristo, amigo". Más tarde se acerca al adolescente y le pregunta: "¿Alguien disparó?". Luego se da cuenta del adolescente herido y dice: "¿Le dieron? Maldición, llama a una ambulancia".

La cámara del policía que dispara estaba apagada

La cámara corporal de Ball no estaba encendida en el momento del tiroteo, y no se activó hasta aproximadamente 40 segundos después de que terminó el tiroteo.

Poco después de que se encendió su cámara, se escucha a Ball preguntarle a otro agente: "¿Está encendida tu cámara?", y cuando ese policía responde que sí, dice: "Está bien, está bien".

El abogado de Ball, Timothy Grace, le dijo a CNN que la cámara corporal de su cliente se apagó sin darse cuenta, pero los abogados del adolescente dijeron que era imperdonable.

"La sugerencia de que 'Hey, tal vez esto fue solo una distracción temporal porque estaba involucrado en una persecución', en primer lugar, están capacitados", dijo a CNN Steven Hart, uno de los abogados que representan a la familia del adolescente. "Han pensado de antemano. Saben que se supone que deben activar sus cámaras y depende de ellos hacerlo. Nadie más puede hacerlo".

Solo un teléfono celular y un charco de sangre quedaron en el suelo poco después del incidente, cuando dos agentes levantaron al niño de 13 años de su sudadera y las piernas y lo alejaron de la bomba de gasolina donde cayó herido.

Los abogados del adolescente dijeron que era un claro ejemplo de cómo la policía veía al adolescente. “Lo arrastran sin tener en cuenta a este joven, lo alejan como un muñeco de trapo de la escena a otra área después de que ya había sufrido una lesión grave en la espalda”, dijo Andrew M. Stroth, uno de los abogados del adolescente. CNN.

El superintendente de policía de Chicago, David Brown, dijo a los periodistas el día después del tiroteo: "Apartaron al joven de lo que podrían haber sido surtidores de gasolina basados en que los disparos estaban en esa dirección".

"Sus manos están levantadas" al momento de los disparos

Según el Departamento de Policía de Chicago, el niño de 13 años era pasajero en un auto presuntamente robado. Cuando los agentes intentaron detener el automóvil, saltó y comenzó a correr, dijo la policía.

Brown dijo a los periodistas que la licencia del automóvil fue identificada por un lector de placas y luego un helicóptero de la policía comenzó a seguir el automóvil y transmitir la ubicación.

No mucho después, la policía llegó al lugar y comenzó la persecución a pie. Terminó en segundos.

“Sus manos están arriba, no había justificación para que el agente disparara”, dijo Stroth a CNN.

Algunas personas en la escena esa noche parecían estar de acuerdo.

"¡Tenía sus malditas manos arriba!", se escucha a un transeúnte gritar en la cámara corporal de un agente.

"Tenía las manos en alto y vi al policía correr hacia ese niño y comenzar a dispararle, no tenía arma ni nada", dijo otro testigo a WLS, afiliada de CNN. Solo se identificó como "Anthony".

Pero el abogado de Ball se fija menos en dónde estaban las manos y más en lo que su cliente pensaba que había en ellas.

"¡Suelta el arma!", se escucha en la cámara corporal de un policía. "¡Muéstranos tus malditas manos!" y "¡Tiene una maldita arma!", se escucha gritar tras los disparos.

El abogado de Ball le escribió a CNN: “Se puede escuchar al agente Ball gritar que tiene un arma”. Ball creía que "el objeto que le apuntaban era un arma de fuego. Ese objeto oscuro en su mano que apuntaba a los agentes no era un arma de fuego, sino un teléfono celular grande", escribió Grace.

Añadió: "El agente Ball tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo ya que no tenía cobertura ni ocultamiento. Descargó su arma reglamentaria para detener la amenaza".

Los abogados del niño de 13 años cuestionaron que tuviera algo en las manos y argumentaron que no hay un video definitivo para probarlo.

También dijeron que estaba tratando de rendirse y que la persecución no debería haber ocurrido en primer lugar.

“Si todo lo que necesita es que alguien huya de la policía para justificar un tiroteo, tenemos problemas reales en esta ciudad y en este país”, dijo Hart a CNN.

Stroth agregó: "No ha habido cargos en su contra, estaba en un vehículo robado y se escapó. Se escapó. ¿Y eso justifica recibir un disparo en la espalda y quedar paralizado de la cintura para abajo?".

Ball fue despojado de sus poderes policiales dos días después del tiroteo y espera el resultado de la investigación de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial.

¿La nueva política de persecución a pie habría evitado disparar?

En junio, el Departamento de Policía de Chicago publicó su tan esperada nueva política sobre persecuciones a pie, casi un mes después del tiroteo de este niño de 13 años y más de un año después del tiroteo y asesinato de Anthony Toledo, de 22 años y Adam Toledo, de 13 años, durante persecuciones a pie.

La política entrará en vigor a finales de agosto.

La nueva política establece que los agentes de policía solo pueden participar en una persecución a pie si "existe una necesidad válida de la ley para detener a la persona" que supere los peligros de la persecución.

Otros factores para determinar si iniciar una persecución incluyen: contención del área, saturación de las fuerzas del orden público en el área, apoyo de la unidad de helicópteros y más.

"Al determinar la opción táctica más adecuada, la seguridad de los miembros del Departamento, los miembros del público y cualquier persona perseguida es la consideración principal", dice la nueva política.

La política establece también que: "Decidir iniciar o continuar una persecución a pie es una decisión que un miembro del Departamento debe tomar rápidamente y en circunstancias impredecibles y dinámicas. Se reconoce que las actividades a pie pueden poner a los miembros del Departamento y al público en riesgo significativo".

Alexandra Block, abogada de la ACLU de Illinois, dice que el lenguaje de la nueva política no es suficiente.

“Hay mucho lenguaje escurridizo sobre cómo los agentes deben saber, considerar la totalidad de las circunstancias o considerar alternativas para perseguir a las personas, pero no hay suficientes reglas en blanco y negro que los agentes deben seguir”, dijo Block a CNN.

"Entonces, los agentes se encuentran en las circunstancias de toma de decisiones en una fracción de segundo en las que, si no han sido capacitados para perseguir a alguien o no perseguir a alguien bajo una circunstancia, es probable que tomen una decisión equivocada".

La familia del adolescente ha presentado una demanda federal contra el Departamento de Policía de Chicago.

“No puede caminar, no puede levantarse, no puede ir al baño, no puede conseguir su propia comida, quiero decir, su vida cambió para siempre”, dijo Stroth a CNN.

Hart agregó: "Simplemente no es nuestro cliente de 13 años. Está al final de una larga lista de minorías en su mayoría que han recibido disparos, mutilados gravemente o asesinados por el Departamento de Policía de Chicago".

"Se supone que deben valorar la santidad de la vida humana. No había ningún valor aquí. No valoraron la vida de este niño de 13 años", dijo.