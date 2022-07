El nuevo avance de "House of the Dragon" de HBO está aquí

Lanzan el tráiler de "House of the Dragon" 0:48

(CNN) -- HBO lanzó un nuevo avance de su precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragon".



En el tráiler, el rey Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine, tiene una premonición.

"El sueño... era más claro que un recuerdo", dice. "Y oí el sonido de cascos estruendosos, escudos astillados y choques de espadas, y puse a mi heredero en el Trono de Hierro".

"Y todos los dragones rugieron como uno solo", dice.

"House of the Dragon" está basada en la novela de George R.R. Martin de 2018 "Fuego y Sangre" y abarcará los acontecimientos ocurridos 200 años antes de "Game of Thrones". La primera temporada constará de 10 episodios.

"Game of Thrones" se emitió en HBO desde 2011 hasta 2019.

"House of the Dragon" se estrena el 21 de agosto en HBO Max, que al igual que CNN es una unidad de Warner Bros. Discovery.

Ve el tráiler a continuación: