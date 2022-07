Última hora: la comisión del 6 de enero se centrará en cómo Trump no actuó mientras el Capitolio estaba bajo ataque

Matthew Pottinger, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional del expresidente Trump antes de renunciar inmediatamente después del 6 de enero de 2021, testifica ahora en la octava audiencia pública del comité selecto de la Cámara.

Pottinger le dijo al comité que estuvo en la Casa Blanca la mayor parte del día el 6 de enero de 2021.

La vicepresidenta del comité, la representante republicana Liz Cheney de Wyoming, describió a Pottinger así durante una de las audiencias anteriores del comité: "Ex oficial de inteligencia de la Marina que sirvió en la Casa Blanca durante cuatro años, incluso como asesor adjunto de seguridad nacional, estuvo en las inmediaciones del Despacho Oval en varios puntos a lo largo del día".

El comité reprodujo previamente un videoclip de la entrevista de Pottinger en el que describió el momento en que supo que era el momento de renunciar.

“Un miembro de mi personal me trajo una copia impresa de un tuit del presidente, y el tuit decía algo en el sentido de que Mike Pence, el vicepresidente, no tuvo el coraje de hacer lo que él, lo que debería haber hecho. Yo —Leí ese tuit y tomé la decisión en ese momento de renunciar. Ahí supe que me iría ese día una vez que leí ese tuit”, dijo en la entrevista.