California aprueba nueva ley de control de armas inspirada en la ley del aborto de Texas

Conoce qué incluye la nueva ley de control de armas en EE.UU. 2:17

(CNN) -- El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el viernes una ley de control de armas que permite a los ciudadanos iniciar acciones civiles contra cualquier persona que fabrique, distribuya, transporte o importe armas de asalto o pistolas fantasma, que están prohibidas en el estado.

El proyecto de ley 1327 del Senado de California sigue el modelo de una ley de Texas que permite a los ciudadanos entablar litigios civiles contra los proveedores de servicios de aborto o cualquier persona que ayude a una persona embarazada a obtener un aborto después de tan solo seis semanas de embarazo.

En diciembre, la Corte Suprema de EE.UU. permitió que la prohibición del aborto de seis semanas en Texas siguiera vigente, lo que llevó a Newsom, quien ha apoyado el derecho al aborto y el control de armas, a decir que estaba "indignado" por la decisión de la corte y dirigió a su personal para redactar un proyecto de ley similar para regular las armas.

Según la ley de California, una persona también podría demandar a un comerciante de armas de fuego con licencia que “venda, suministre, entregue o dé posesión o control de un arma de fuego” a cualquier persona menor de 21 años. Permite a los ciudadanos demandar por un mínimo de US$ 10.000 por cada arma involucrada, así como los honorarios de los abogados.

Newsom, un demócrata, reconoció el viernes que la ley probablemente sería impugnada en los tribunales.

publicidad

“Creemos que esto se litigará en la Corte Suprema y creemos que la Corte Suprema será impugnada. Porque si queda algún principio en absoluto —y esa es una pregunta abierta— con esta Corte Suprema, no hay forma de que nos nieguen el derecho de avanzar en esta dirección”, dijo después de firmar el proyecto de ley en Santa Monica College, el sitio de una matanza en 2013.

La ley, presentada en febrero, dice que se volvería “inoperante tras la invalidación” de la ley de aborto de Texas, en caso de que la Corte Suprema de Estados Unidos o la Corte Suprema de Texas deroguen esa medida. La ley de California sería entonces “revocada el 1 de enero del año siguiente”.

La violencia armada en EE.UU. ya causó 10.000 muertes este año 1:09

El mes pasado, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que la Constitución protege el derecho a portar un arma fuera del hogar y, al anular una restricción de porte de armas de Nueva York, permitió que todo tipo de leyes de seguridad de armas fueran impugnadas en un tribunal federal. La decisión probablemente afectará los desafíos legales a la prohibición de armas de asalto de California, su prohibición de cargadores con más de 10 rondas y su prohibición de impedir que las personas menores de 21 años compren ciertas armas semiautomáticas.

California ha aprobado varias medidas para el control de armas este mes destinadas a frenar la violencia armada a raíz de varios tiroteos masivos en todo el país, incluido un tiroteo masivo el 4 de julio en el centro de Sacramento y un tiroteo masivo en la misma ciudad solo tres meses antes.

Newsom firmó la semana pasada una ley que facilita que las víctimas de la violencia armada o los gobiernos locales demanden a los fabricantes de armas si las armas de fuego se usaron en delitos. Y el jueves, el gobernador firmó una gran cantidad de legislación sobre el control de armas que requeriría más regulaciones sobre la venta y los comerciantes de armas dentro del estado, así como un mayor intercambio de información entre las escuelas y las agencias de aplicación de la ley.

Si bien el gobernador demócrata dijo el viernes que existe una posibilidad "inferior a cero" de que se postule para la Casa Blanca en 2024, últimamente se ha duplicado sus esfuerzos desafiando a otros gobernadores republicanos de grandes estados, que como él son candidatos presidenciales especulados.

Antes de la firma de la legislación el viernes, publicó un anuncio de página completa en tres periódicos de Texas que atacaba al gobernador de Texas Greg Abbott por su posición sobre el derecho al aborto y las armas. “Si Texas puede prohibir el aborto y poner vidas en peligro, California puede prohibir armas de guerra letales y salvar vidas”, dijo Newsom en un comunicado a CNN. “Si el gobernador Abbott realmente quiere proteger el derecho a la vida, le insto a que siga el ejemplo de California”.

Durante la ceremonia de firma del viernes, Newsom argumentó que es hora de "actuar de manera diferente" en respuesta a los derechos que los estados republicanos "eliminan en tiempo real". Dijo que destacaría esta legislación para que otros gobernadores la promulguen en sus estados.

Pero cuando se le preguntó directamente sobre una candidatura presidencial, el gobernador dijo el viernes: “Subzero, lo diré en cinco idiomas ahora. No sé cuántas veces más puedo decirlo”.

“No puedo soportar lo que está sucediendo en este país, no puedo soportar el asalto a la libertad. No puedo soportar la retórica”, dijo, y agregó: “Este es un momento desafiante. La Corte Suprema ha puesto esta responsabilidad directamente en la puerta de los gobernadores ahora, y los líderes legislativos y líderes locales en todo el país. Y tenemos que enfrentar este momento y no podemos hacerlo con la pasividad que hemos visto en el pasado”.

Sin embargo, la Ley 1327 del Senado ha recibido críticas de Union Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que advirtió que la medida sentaría un “precedente legal peligroso: no solo socavaría los principios fundamentales del debido proceso, sino que eliminaría el poder judicial como control y equilibrio contra las ramas políticas, desentrañando efectivamente la doctrina de la separación de poderes”.

“No hay forma de 'aprovecharse de la lógica defectuosa' de la ley de Texas”, escribió ACLU California Action en una carta a los autores legislativos del proyecto de ley, y agregó: “Reproducir el reprobable modelo de Texas solo sirve para legitimar y promover como lo demuestran las medidas de imitación ya promulgadas en algunos estados, con muchas más pendientes en todo el país”.

Dan Merica, Andy Rose y Tierney Sneed de CNN contribuyeron a este reporte.