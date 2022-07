Jonas Vingegaard, el joven danés del fairplay que está a punto de conquistar el Tour de Francia y trabajó en una planta de pescado

Mira lo que come el ciclista Rigoberto Urán en el Tour de Francia 1:11

(CNN Español) -- Tiene 25 años y no solo es el líder sólido del Tour de Francia, sino que ha cosechado elogios por su deportividad en la máxima carrera del ciclismo mundial. El danés Jonas Vingegaard está a punto de ganar su primera gran vuelta y su historia de vida es tan singular como el logro que tiene entre los pedales.

El ciclista de Jumbo-Visma nació el 10 de diciembre de 1996 en Hillerslev, Dinamarca, pesa 60 kilos y mide 1,75 m y es un experto escalador. Eso ya es de hecho un acontecimiento, considerando que el punto más alto de Dinamarca tiene solo 171 m sobre el nivel del mar.

Ha corrido dos Tour de Francia y una Vuelta a España.

Su mejor desempeño en las grandes vueltas es el segundo lugar en el Tour de Francia de 2021 —cuando fue la revelación—, detrás del esloveno Tadej Pogačar, su escolta en la presente edición.

Quedan dos etapas —la decisiva este sábado y la protocolaria el domingo— y salvo algo extraordinario Vingegaard alzará el trofeo en los Campos Elíseos.

Un Tour épico y un gesto deportivo muy elogiado

Vingegaard consiguió el liderato del Tour en la etapa 11 en alta montaña, sacándole 2 minutos 51 segundos a Pogačar, favorito en la competencia, en una batalla memorable.

Desde entonces no ha soltado el liderato y ganó, a su vez, la etapa 18.

En esa etapa hubo un gesto muy comentado por los medios deportivos y que ha sido elogiado por ciclistas y comentaristas: en el descenso de Col de Spandelles, donde casi se cae Vingegaard, su rival Pogačar sí terminó en el suelo en una curva. Pronto se reincorporó y siguió pedaleando.

Pocagar cae, Vingegaard le espera y Pogacar se lo agradece. Van primero y segundo del Tour y se lo juegan todo en esta etapa. Qué deporte más bonito. pic.twitter.com/IUCKEzcjoy — Joan Teixidó i Pau (@joanteixidopau) July 22, 2022

Pero Vingegaard, consciente de la caída de su contendiente, decidió esperarlo.

El campeón defensor reconoció el gesto del danés y le estrechó la mano, un momento que le dio la vuelta al mundo.

El momento más hermoso del Tour de Francia 2022. Cuando todos estábamos a la expectativa por el duelo entre el líder Jonas Vingegaard y Tajed Pocagar, segundo en la general, vino esta caída del segundo. El líder mira para atrás, lo espera y le da la mano. #TourDeFrance2022 pic.twitter.com/EJ39yx0D6S — Campo Elías Estrada (@campoelias18) July 21, 2022

Al término de la carrera Pogačar felicitó a Vingegaard por lo que hizo.

¡Son muy grandes! 😊 🤝 Pocagar felicita a Vingegaard tras dejar medio #TDF2022 sentenciado por parte del danés 👏 Enorme la carrera que nos están brindado los dos pic.twitter.com/ikWGIviJCi — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 21, 2022

La vida personal de Vingegaard

Trabajó en una planta de pescado en el puerto de Hanstholm en su adolescencia, según los Juegos Olímpicos. “Me gustaba hacer eso incluso si tenía que despertarme a las cinco de la mañana. Fue un poco relajante ya que no tuve que pensar demasiado. Solo tenía que hacer pedidos de soles y bacalaos, cuidar las facturas y las subastas”, dijo a Gazzetta dello Sport. “No necesitaba trabajar, pero aún no sabía si podría convertirme en ciclista profesional. Solo corría en Dinamarca un par de días a la semana y de esta manera podía mantenerme ocupado sin aburrirme”.

Creció siendo aficionado al balonmano, la natación y el bádminton, y es hincha del Liverpool. Decidió volverse ciclista cuando vio el Tour de Dinamarca: se destacó en una prueba para niños de un club de ciclismo local. Sus éxitos empezaron a llegar cuando empezó a competir en otros países europeos para mostrar su potencial como escalador.

“Descubrí mi primera escalada cuando ya tenía 16 años en Italia. Después de eso me di cuenta de que no estaba nada mal”, dijo, citado por los Juegos Olímpicos.

Fue fichado por Jumbo-Visma cuando consiguió un tiempo récord en un entrenamiento en Coll de Rates, España, cuando competía para ColoQuick en 2018.

Dice que admira al español Alberto Contador (ganador de dos Tour de Francia, dos Giro de Italia y tres Vuelta a España), según declaraciones a la revista Velo.

Es esposo de Trine Hansen y padre de Frida, de dos años. Su suegra, Rosa Kildhal, es una celebridad en Dinamarca: es una cocinera que participó en el programa 'Great Danish Bake Off' y en 'Dancing with the Stars' y tiene un canal de YouTube con 16.000 suscriptores.