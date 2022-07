Novak Djokovic y Serena Williams están en la lista de inscritos del US Open, pero eso no significa que vayan a jugar

Serbia's Novak Djokovic waves after winning against Britain's Cameron Norrie during their men's singles semi final tennis match on the twelfth day of the 2022 Wimbledon Championships at The All England Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 8, 2022. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE (Photo by Daniel LEAL / AFP)

(CNN) -- Serena Williams y Novak Djokovic están incluidos en la lista de inscritos para el Abierto de Estados Unidos de este año, aunque, por diferentes motivos, no significa definitivamente que ninguno de los dos vaya a jugar.

Williams regresó a la acción de los Grand Slams este mes en Wimbledon después de un año de descanso, pero fue eliminada en la primera ronda después de una pelea de tres horas y 11 minutos con la francesa Harmony Tan.

Sin embargo, Williams, que cumplió 40 años el pasado mes de septiembre, se niega a renunciar a su objetivo de conseguir el 24º título de Grand Slam, un récord, cinco años después de conseguir el último en el Abierto de Australia. Actualmente está inscrita en los torneos que tendrán lugar este verano en Toronto y Cincinnati.

Mientras tanto, más de 23.000 personas han firmado una petición online en change.org en la que se pide a la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) y al gobierno estadounidense que permitan a Djokovic competir en el grand slam.

La negativa de Djokovic a vacunarse contra el virus covid-19 complicó su participación en torneos de todo el mundo, y el serbio no pudo defender su título del Abierto de Australia en enero tras ser deportado después de un periodo de detención.

publicidad

Más tarde declaró a la BBC que estaría dispuesto a perderse torneos para mantener su condición de no vacunado y renunció a jugar en varios torneos a lo largo del año, incluidos los que tienen lugar en Estados Unidos, como el Abierto de Miami e Indian Wells.

Este año ha disputado dos Grand Slam: Roland Garros, donde perdió ante el finalmente campeón Rafael Nadal en cuartos de final, y Wimbledon, donde ganó su cuarta edición consecutiva al imponerse en la final al australiano Nick Kyrgios.

"Según el Libro de Reglas del Grand Slam, todos los jugadores elegibles son inscritos automáticamente en los campos del cuadro principal de individuales masculinos y femeninos en base a la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento", dijo la USTA en un comunicado este miércoles.

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de Estados Unidos respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados", añadió.

Actualmente no puede entrar en Estados Unidos —y con su participación en el Abierto de Australia también en duda debido a las leyes que podrían prohibirle entrar en el país durante otros tres años— la próxima aparición de Djokovic en un grand slam podría ser Roland Garros de 2023.

Jill Martin, Issy Ronald y George Ramsay, de CNN, contribuyeron con sus informes.