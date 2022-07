Últimas noticias del mundo hoy, 22 de julio

El primer caso de viruela del mono notificado en Tailandia no se presenta en el hospital

El primer caso de viruela del mono notificado en Tailandia no se presentó ni se registró en un hospital de Phuket, como se suponía que debía hacer. La policía dice que parece que el hombre está huyendo porque puede haber sobrepasado el visado que le permitía permanecer en Tailandia.

Durante una rueda de prensa, el Dr. Weerasak Lorthongkham, director del Hospital Vachira de Phuket, dijo que "el paciente debía acudir al Hospital Vachira para ser admitido, pero no se presentó".

El jefe de la comisaría provincial de Phuket, el general de división Sermpan Sirikong, dijo: "Aunque pudimos localizarlo a través de WhatsApp, había prometido ir al hospital o reunirse con nosotros, pero finalmente no apareció. Es posible que el hecho de haber sobrepasado su visado le haya desanimado a cooperar".

Se tiene constancia de que el nigeriano llegó a Tailandia en octubre de 2021. La policía dice que no ha renovado su visado de turista que le permitía permanecer en Tailandia hasta 90 días.

Las autoridades tailandesas no pueden mostrar su rostro en público, ya que violaría los derechos del paciente. Además, según la ley de salud pública tailandesa, la viruela del mono no está clasificada como enfermedad transmisible altamente peligrosa, por lo que la policía no puede utilizar esta ley para atraparlo.

La policía dijo que dejó su apartamento y se registró en un hotel, pero desapareció el 20 de julio. Se ha alertado al aeropuerto de Phuket para que no le permita embarcar en un vuelo.

Hay 17 personas consideradas de alto riesgo que han estado expuestas de cerca al paciente.

Se analizaron las muestras de 7 de esos 17 y el resultado fue negativo. Los funcionarios sanitarios locales estaban peinando la zona para encontrar más posibles contactos estrechos con el paciente fugado.