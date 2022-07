Más de 90 millones de personas en EE.UU. soportarán temperaturas alarmantemente altas este domingo, ya que la ola de calor persiste

(CNN) — La ola de calor mortal que abrasa gran parte de Estados Unidos continuará este domingo, cuando es probable que las regiones del noreste y el medio sur se vean asfixiadas por temperaturas que alcanzan los 40,5 grados Celsius.

Más de 90 millones de personas en todo el país se encuentran bajo diversas alertas de calor por temperaturas peligrosamente altas. Se espera que este domingo traiga las temperaturas más altas al noreste.

“Desde las Grandes Llanuras del sur hacia el este, se sentirá extremadamente agobiante, especialmente en las principales áreas metropolitanas de Washington hasta la ciudad de Nueva York y Boston”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

En la ciudad de Nueva York, al menos una persona murió este sábado por exposición al calor, dijo un portavoz de la oficina del médico forense de la ciudad. La persona también tenía otros problemas médicos, dijo el portavoz. El pronóstico alto en la ciudad este sábado fue de 36 grados Celsius.

Otras muertes relacionadas con el calor durante la ola de calor de esta semana incluyen a una mujer de Dallas de 66 años que tenía problemas de salud subyacentes, según un funcionario del condado. Y este miércoles, un excursionista de 22 años murió debido a una posible deshidratación y exposición después de quedarse sin agua en un parque nacional de Dakota del Sur, dijeron funcionarios locales.

The dangerous and intense summer #heat continues on Sunday and here's a look at the apparent heat/heat index forecast. From the southern Plains into the East, it will feel extremely oppressive, especially in the major metro areas of Washington D.C. to New York City and Boston. pic.twitter.com/BQxjxRkVgo

— National Weather Service (@NWS) July 23, 2022