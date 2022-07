El actor Jason Momoa estuvo involucrado en un accidente con un motociclista

Jason Momoa se disculpa con sus seguidores en Instagram 1:01

(CNN) -- El actor Jason Momoa estuvo involucrado en un choque de tráfico con un motociclista este domingo por la mañana, según la Patrulla de Caminos de California (CHP), cerca de Calabasas, California.



"El señor Vitaliy Avagimyan conducía su motocicleta hacia el oeste en Old Topanga Road, cuando su motocicleta cruzó las líneas amarillas dobles hacia los carriles hacia el este, directamente en el camino del vehículo de Jason Momoa”, según un comunicado de prensa de CHP.

"El señor Avagimyan y su motocicleta chocaron con la parte delantera izquierda del vehículo del Sr. Momoa. Como resultado de esta colisión, el Sr. Avagimyan salió despedido de su motocicleta. Después de la colisión, el Sr. Momoa salió de su vehículo para ayudar al Sr. Avagimyan y pudo hacer señas a un automovilista que pasaba para que llamara al 9-1-1”.

El motociclista fue trasladado a un hospital local por lesiones menores que no ponen en riesgo su vida, mientras que el actor de "Aquaman" y "Game of Thrones", que conducía un Oldsmobile de 1970, no resultó herido, dijo la CHP.

CNN ha solicitado comentarios de los representantes de Momoa.