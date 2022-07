Llegan los primeros médicos cubanos a México tras polémico acuerdo con Cuba

¿Cómo se ocuparán las vacantes de médicos especialistas? 3:23

(CNN Español) -- Sesenta médicos cubanos llegaron este fin de semana a México como parte del acuerdo que firmó el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con Cuba en mayo pasado y que provocó polémica entre los doctores mexicanos quiénes han protestado por las condiciones laborales que enfrentan, como la precariedad y la violencia de la que son víctimas en zonas peligrosas del país.

El grupo de especialistas cubanos trabajará en el estado de Nayarit, en la región del occidente, donde ya reciben capacitaciones, dijo la embajada de Cuba en México en un comunicado, como parte de su incorporación al sistema de salud pública en el país.

"Los profesionales que componen la brigada poseen una amplia experiencia en varias especialidades y trabajarán estrechamente con sus homólogos nacionales, como una muestra más de la fortaleza de las relaciones entre Cuba y México", dice el comunicado.

El embajador de México en Cuba, Marcos Rodríguez Costa, publicó una serie de fotografías en su cuenta de Twitter de los médicos cubanos en Nayarit y a quienes se les entregaron batas blancas con el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante las protestas de médicos mexicanos y las críticas por parte de la oposición, López Obrador volvió a insistir este lunes en que la llegada de especialistas cubanos al país se debe a la falta de personal de salud.

"Ojalá que comprendan que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo y que, independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas, porque durante todo el periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación, en salud", dijo el presidente mexicano en la conferencia de prensa mañanera.

Médicos para reforzar el sistema de salud, dice el Gobierno

En mayo pasado el Gobierno mexicano lanzó una convocatoria con 14.323 vacantes de médicos especialistas con la intención, según AMLO, de "fortalecer" a los centros de salud en el país especialmente a aquellos que se encuentran en zonas rurales. Sin embargo, más del 50% de las vacantes que ofertó el gobierno no se ocuparon, según informó el director general del IMSS, Zoé Robledo, al cerrar la convocatoria en junio pasado.

"Hubo 7.360 sin ninguna postulación, ningún médico dijo: ‘A mí me interesa esa vacante de alguna de las instituciones’", dijo Robledo.

La oferta de vacantes para médicos especialistas abarcaba a todos los sistemas de salud que existen en México y cubría a todos los estados del país. Veracruz y Michoacán son algunos de los estados donde más necesidad hay y donde más plazas se ofertaron.

Según el Gobierno de México, las especialidades que más se necesitan en las instituciones de salud pública del país son:

Médico internista (1.753 vacantes)

Médicos urgenciólogos (1.728)

Ginecología y obstetricia (1.752)

Pediatría (1.517)

Anestesiología (1.367)

Polémica por acuerdo con Cuba

Durante su visita a La Habana a principios de mayo, López Obrador dio a conocer su acuerdo con Cuba que contempla traer a México a 500 médicos cubanos bajo el argumento de que no hay suficiente personal en el país.

“Tenemos un déficit de especialistas, podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres”, dijo el presidente.

Ante esta justificación los doctores mexicanos expresaron su "desaprobación y enérgica protesta" en una carta firmada por los presidentes de unas 30 asociaciones y colegios médicos.

"En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema", dijo el gremio en la carta.

La contratación de los médicos cubanos vuelve a poner el foco en la precariedad a la que se enfrentan los trabajadores de la salud en México. Durante los meses más críticos de la pandemia doctores y enfermeras se manifestaron en demanda de mejor calidad en el equipo de protección para la atención de pacientes contagiados por el covid-19.

"Junto con el gobierno todos los profesionales de la salud trabajamos y trabajaremos en la atención de los pacientes afectados por el covid-19 arriesgando incluso nuestras vidas y las de nuestras familias", se lee en la carta. "Resulta un agravio para gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros (...) no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes".

Esta no es la primera vez que el Gobierno de López Obrador se ve envuelto en la polémica por contratar a médicos cubanos. En 2020, el medio mexicano Animal Político publicó una investigación en la que revelaba que el Gobierno mexicano pagó al cubano US$ 6,2 millones para contratar a 585 médicos para que ayudaran a combatir la pandemia de covid-19.