Paul Sorvino, estrella de 'Goodfellas' y 'Law & Order', muere a los 83 años

1 de 45 | Mira en esta galería los famosos que han fallecido en 2022 → 2 de 45 | El actor Paul Sorvino, conocido por su papel en 'Goodfellas', murió el 25 de julio a los 83 años. 3 de 45 | Ivana Trump, exesposa del expresidente Trump, murió el 15 de julio. 4 de 45 | Tony Sirico, mejor conocido por interpretar a Peter Paul “Paulie Walnuts” Gualtieri en la serie “The Sopranos” de HBO, murió el 8 de julio a los 79 años. 5 de 45 | James Caan, que actuó en "El Padrino", murió el 6 de julio de 2022 a los 82 años. 6 de 45 | El presentador de televisión, modelo y actor Fernando del Solar murió el 30 de junio a los 49 años. 7 de 45 | Alec John Such, miembro fundador y bajista original de la banda Bon Jovi, murió, informó el grupo el domingo 5 de junio en Twitter. Tenía 70 años. 8 de 45 | Andy Fletcher, teclista y miembro fundador de Depeche Mode, falleció a los 60 años, informó la banda el 26 de mayo. 9 de 45 | El actor estadounidense Ray Liotta falleció a los 67 años el 26 de mayo. Era mundialmente famoso por su papel de Henry Hill en la película de 1990 "Goodfellas", de Martin Scorsese, así como por el personaje Shoeless Joe Jackson en "Field of Dreams". 10 de 45 | Vangelis, el icónico compositor y músico griego que fue mejor conocido por su tema electrónico para la ganadora del Oscar 'Chariots of Fire', murió a los 79 años, el 19 de mayo. (Crédito: GEORGES BENDRIHEM/AFP vía Getty Images) 11 de 45 | Marnie Schulenburg, actriz de telenovelas como 'As the World Turns' y 'One Life to Live', falleció el martes 17 de mayo a los 37 años, informó el jueves 19 su representante. Murió después de luchar contra el cáncer de mama metastásico en etapa 4. 12 de 45 | Robert Morse, estrella de Broadway conocida por los televidentes como el jefe de "Mad Men", Bertram Cooper falleció a los 90 años el 21 de abril. 13 de 45 | La activista mexicana Rosario Ibarra falleció el 16 de abril. Ibarra fue fundadora del Comité ¡Eureka!, una organización para familiares de desaparecidos. 14 de 45 | Liz Sheridan, una veterana actriz de teatro y cine que interpretó a la madre de Jerry Seinfeld, Helen, en "Seinfeld", murió el 15 de abril. 15 de 45 | El exfutbolista Freddy Rincón falleció el 13 de abril después de sufrir un grave accidente automovilístico, anunció la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalu, en la ciudad colombiana de Cali. 16 de 45 | Gilbert Gottfried, un comediante y actor de cine y televisión con una voz claramente memorable, murió el 12 de abril a los 67 años después de una larga enfermedad. 17 de 45 | El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Dwayne Haskins, fue atropellado por un camión de basura en Florida, informó la policía el 9 de abril. 18 de 45 | Estelle Harris, la actriz conocida por interpretar a la madre de George Costanza en la serie “Seinfeld”, murió el 2 de abril, según informó su agente a CNN. Tenía 93 años. (Crédito: Tibrina Hobson/FilmMagic) 19 de 45 | Paul Herman, un actor conocido por sus papeles en "The Sopranos", "Goodfellas" y "The Irishman", murió, según informó su manager el miércoles 30 de marzo. Tenía 76 años, dice su página de IMDb. 20 de 45 | Tom Parker, miembro de la banda británica The Wanted, murió a los 33 años el 30 de marzo de 2022. Su muerte llegó menos de dos años después de anunciar su diagnóstico de tumor cerebral inoperable. En octubre de 2020, Parker anunció que le habían diagnosticado glioblastoma en etapa cuatro, un tipo agresivo de tumor cerebral. Recibió el diagnóstico después de experimentar dos convulsiones, dijo en ese momento. 21 de 45 | El futbolista belga Miguel Van Damme murió de leucemia, dejando atrás a su esposa e hija pequeña, dijo el martes 29 de marzo su club, el Cercle Brugge. Tenía 28 años. 22 de 45 | Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió el 25 de marzo. 23 de 45 | Madeleine Albright falleció a los 84 años el 23 de marzo de 2022. Fue la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos y ayudó a dirigir la política exterior occidental tras la Guerra Fría. 24 de 45 | William Hurt, la estrella ganadora del Oscar por ""Kiss of the Spider Woman", "The Big Chill" y "Broadcast News", murió el domingo 13 de marzo. Tenía 71 años. 25 de 45 | Mark Lanegan, pionero de la escena musical grunge de Seattle y líder de la influyente banda Screaming Trees, murió a los 57 años, según informaron su familia y amistades en su cuenta verificada de Twitter el martes 22 de febrero. 26 de 45 | Ivan Reitman, un productor y director histórico detrás de algunas de las comedias más grandes de Hollywood, murió, según se informó el 14 de febrero. Tenía 75 años. 27 de 45 | Mónica Vitti, conocida como la 'reina del cine italiano' murió el 2 de febrero a los 90 años. 28 de 45 | Moses J. Moseley, quien interpretó a uno de los zombis en "The Walking Dead", murió a los 31 años el 1 de febrero. 29 de 45 | La actriz colombiana Dora Cadavid, reconocida por su papel como “Inesita" en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, falleció a los 84 años de edad, informó el Ministerio de Cultura de Colombia el 31 de enero.(Fuente: cuenta de Twitter de Maria Cecilia Botero) 30 de 45 | La ex Miss USA Cheslie Kryst murió el 30 de enero. Tenía 30 años. 31 de 45 | Nacido en Buenos Aires, Diego Verdaguer se nacionalizó mexicano y tuvo una destacada carrera en el mundo de la música. Fue intérprete de éxitos como "Él me mintió", "Mi buen corazón", "Volveré y "La ladrona". Falleció el jueves 27 de enero de enero de 2022 a los 70 años. 32 de 45 | La actriz Kathryn Kates, quien participó en exitosas series de televisión como Orange is the New Black y Seinfeld, murió el 26 de enero. 33 de 45 | Louie Anderson, un aclamado comediante que apareció en numerosos programas de televisión y películas, falleció a los 68 años el 21 enero de 2022, dijo su publicista Glenn Schwartz a CNN, en un comunicado. 34 de 45 | Meat Loaf, el cantante cuyo disco de 1977 "Bat out of Hell" es uno de los más vendidos de todos los tiempos, murió el jueves 20 de enero a los 74 años, según un comunicado en su página verificada de Facebook. 35 de 45 | El actor francés Gaspard Ulliel, mejor conocido por interpretar a Hannibal Lecter en "Hannibal Rising", murió el 19 de enero a la edad de 37 años después de un accidente de esquí en el sureste de Francia. 36 de 45 | André Leon Talley, ex director creativo de Vogue y un ícono de la moda por derecho propio, murió a los 73 años, según un comunicado publicado el martes 18 de enero en su cuenta oficial de Instagram. 37 de 45 | Francisco "Paco" Gento, presidente de honor y exjugador del Real Madrid, falleció el martes 18 de enero a los 88 años, informó el club español. (VALERY HACHE/AFP via Getty Images) 38 de 45 | Ronnie Spector, líder del grupo pop The Ronettes y la poderosa voz central de éxitos como "Be My Baby" y "Baby I love You", falleció el miércoles 11 de enero. 39 de 45 | David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, falleció a los 65 años, informó su portavoz el martes 11 de enero. Sassoli estaba hospitalizado en Italia desde el 26 de diciembre debido a una complicación grave relacionada con una disfunción de su sistema inmunológico. 40 de 45 | Bob Saget, el comediante y actor mejor conocido por el público como Danny Tanner en la comedia "Full House", murió el 9 de enero a los 65 años en Orlando, Florida. 41 de 45 | Michael Lang, cocreador de Woodstock, murió el 8 de enero a los 77 años. 42 de 45 | Sidney Poitier, primer actor negro en ganar un Oscar, murió a los 94 años el 7 de enero. 43 de 45 | El director Peter Bogdanovich murió el 6 de enero en Los Ángeles. Tenía 82 años. 44 de 45 | Kim Mi-soo, una actriz surcoreana que apareció en la serie de Disney + "Snowdrop" y en "Hellbound" de Netflix, murió a los 29 años el 5 de enero. 45 de 45 | La estrella de la TV francesa Igor Bogdanoff murió por covid-19 el 4 de enero, seis días después de que su hermano gemelo Grichka falleciera por la misma causa.

(CNN) -- Murió Paul Sorvino, un actor imponente cuyos papeles fueron desde el jefe de la mafia en "Goodfellas" hasta un papel en el drama policial "Law & Order", según su publicista Roger Neal. Tenía 83 años.

Sorvino murió el lunes por causas naturales con su esposa Dee Dee a su lado. Dee Dee Sorvino emitió un comunicado a través de Neal, diciendo en parte: "Nuestros corazones están rotos, nunca habrá otro Paul Sorvino".

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Sorvino obtuvo una nominación al premio Tony por su papel en "That Championship Season" (repitiendo el papel en la versión cinematográfica) y apareció en una larga lista de películas que incluyeron el papel de Henry Kissinger en "Nixon", "Dick Tracy", "Reds" y "The Rocketeer".

Sorvino asistió a la American Musical and Dramatic Academy y pensó en convertirse en cantante de ópera antes de debutar en Broadway a mediados de la década de 1960. Su primera película fue la comedia "Where's Poppa,"", seguida de "The Panic in Needle Park,", junto a Al Pacino.

Sorvino es quizás mejor recordado por "Goodfellas" del director Martin Scorsese como Paul Cicero, el mafioso que, incluso en prisión, mantuvo la pasión por la cocina y la buena cocina, cortando ajo en rodajas finas con una hoja de afeitar. (Sorvino y su esposa luego coescribieron el libro "Pinot, Pasta, and Parties").

El actor asumió un papel en "Law & Order" como uno de los detectives, pero pronto se fue, citando el alcance limitado del material.

A Sorvino le sobreviven su esposa y tres hijos, incluida la actriz Mira Sorvino, y cinco nietos.

Mira Sorvino escribió en Twitter el lunes: "Mi corazón está hecho pedazos: una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado. Fue el padre más maravilloso. Lo amo tanto. Te envío amor en las estrellas, Papá, en tu ascenso".