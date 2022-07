David Warner, el villano en 'Titanic' y 'Tron', muere a los 80 años

David Warner, conocido por sus villanos en "Titanic", "Tron" y "Time Bandits", entre otros, murió a los 80 años, dijo su familia.

(CNN) -- David Warner, un actor inglés que interpretó a villanos secundarios con aplomo en películas como "Titanic" y "Tron", murió el fin de semana. Tenía 80 años.

David Warner murió de una "enfermedad relacionada con el cáncer", dijo su familia en un comunicado compartido por su agencia de talentos con CNN. Había estado enfermo durante 18 meses, escribió su familia, y "se acercó a su diagnóstico con una gracia y dignidad características".

La suya fue una carrera prolífica que abarcó más de 50 años, desde clásicos de terror hasta películas ganadoras del Oscar; desde una popular serie animada hasta un musical de Disney. Difícilmente hubo un género de películas en el que no dejó huella, reconoció en una entrevista de 2017 con el AV Club.

"He hecho películas de guerra, he hecho westerns, he hecho ciencia ficción... Quiero decir, no estuve en 'Harry Potter' y no estuve en 'Lord Of The Rings', y no he estado en 'Game Of Thrones'", dijo al AV Club. "Así que en esos grandes no he logrado estar. Pero eso es el mundo del espectáculo... y, ya sabes, creo que aun así lo he hecho bien".

A David Warner le sobreviven su pareja Lisa Bowerman, su hijo Luke y sus "muchos amigos en polvo de oro", entre otros, escribió su familia en una declaración.

"Nosotros, su familia y amigos lo extrañaremos enormemente, y lo recordaremos como un hombre, compañero y padre de buen corazón, generoso y compasivo cuyo legado de trabajo extraordinario ha tocado la vida de muchos a lo largo de los años", dijo su familia.