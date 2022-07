El premio mayor de Mega Millions aumenta a US$ 810 millones y se convierte en el cuarto más grande de la historia

¿Qué harías si ganaras 630 millones de dólares? Ahora es posible 0:59

(CNN Español) -- ¿Qué harías si ganas la lotería? El premio mayor de Mega Millions aumentó a US $810 millones después de que, una vez más, el sorteo del viernes no tuvo ganadores.

Los números seleccionados la noche del viernes fueron 14, 40, 60, 64, 66, más el Mega Ball dorado 16.

El premio de US$ 810 millones tiene un valor en efectivo de US$ 470,1 millones, según la lotería.

Si se gana, el Mega Millions de US $810 millones será el cuarto premio mayor de lotería más alto en la historia.

Dos de ellos fueron premios mayores de Mega Millions: el más grande fue de US$ 1.537.000 millones y el boleto ganador se vendió en Carolina del Sur el 23 de octubre de 2018 y le sigue el de US 1.050.000 millones que se ganó en Michigan el 22 de enero de 2021.

Y la cifra más alta la tiene hasta ahora un premio mayor de Powerball de US$ 1.586.000 millones, que se ganó el 13 de enero de 2016.

Aunque nadie sacó los seis números en el sorteo del viernes 22 de julio, hubo 3.428.412 boletos ganadores, incluidos cuatro con premios de segundo nivel en Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, según la lotería.

Además, los boletos ganadores que se vendieron en Delaware, Nueva Jersey y Nueva York también incluyeron el Megaplier, elevando su premio de US$ 1 millón a US$ 3 millones. Otros 105 ganadores obtuvieron un premio de tercer nivel de US$ 10.000 o más, detalló la lotería.

Este año se ganaron cuatro premios mayores de Mega Millions en Tennessee, California, Nueva York y Minnesota.

Mega Millions y Powerball acumulan premios millonarios

¿Qué probabilidad hay de ganar el premio mayor de Mega Millions?

Las probabilidades de ganar el Mega Millions de US$ 810 millones son "deprimentes", dice Harry Enten de CNN.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de la lotería son 1 en 302,5 millones por boleto, según Enten. Es más probable que te impacte un rayo o que los Buffalo Bills ganen el Super Bowl.

Mira estos datos:

La probabilidad de ser alcanzado por un rayo este año es de 1 en 1,2 millones.

La probabilidad de nacer un 29 de febrero es de 1 en 1.461

La probabilidad de que los Buffalo Bills ganen el Super Bowl en 2023 es de 1 en 6,5.

¿Qué tan seguido se juega la lotería en Estados Unidos?

A pesar de que las probabilidades de ganar el premio mayor de la lotería son pocas, hay un porcentaje de personas en Estados Unidos que sigue jugando, quizá porque soñar con ganar millones es mucho mejor que nada.

Si te preguntas qué tanto juegan los estadounidenses a la lotería, mira estos datos:

Una vez a la semana 7%

Una o dos veces al mes 9%

Pocas veces al año 15%

Casi nunca 26%

Nunca 42%

Compró pollo para la cena y ganó la lotería en EE.UU.

Las verdades de ganar la lotería

A diferencia de lo que muchos podrían pensar sobre el hecho de que ganar la lotería no te da la felicidad, Eten rompe con una serie de mitos en torno a este juego y plantea lo siguiente:

Sigues siendo millonario 10 años después de ganar

Experimentas una satisfacción sostenida en la vida

Tomás más vacaciones pero no dejas tu trabajo

¿Tú qué harías si ganas la lotería ?

Con información de Harry Enten, Tina Burnside, Brianna Keilar y John Berman de CNN