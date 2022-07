Seis datos que tal vez no te enseñaron en las clases de educación sexual

¿A quién corresponde la educación sexual? 1:02

(CNN) -- La educación sexual precisa y completa puede ser difícil de encontrar en Estados Unidos, y la gente no siempre es consciente de que no está recibiendo suficiente información.



Hasta este julio, solo 29 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia obligan a impartir educación sexual, y de esos estados, solo 11 exigen que la información proporcionada sea médicamente precisa, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación y política sin fines de lucro que se centra en los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Además, el uso de las redes sociales puede permitir que la información errónea se difunda con mayor rapidez, incluso entre quienes buscan activamente información precisa, según un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Louisville, en Kentucky.

La desinformación y los conceptos erróneos pueden acarrear consecuencias, como embarazos no planificados, infecciones y enfermedades de transmisión sexual, y el aumento del miedo y el estigma en torno al sexo y la salud sexual, dijo Kristen Mark, investigadora de sexo y relaciones y profesora de medicina familiar y salud comunitaria en el Instituto de Salud Sexual y de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota en Minneapolis.

Conversamos con educadores e investigadores para analizar algunos conceptos erróneos comunes y comparten información precisa que quizá no hayas aprendido en las clases de educación sexual tradicionales.

El sexo y la salud sexual no se limitan al acto físico

A menudo, la gente cree que la salud sexual solo está relacionada con el acto sexual en sí mismo, dijo el educador sexual de Nueva York, Logan Levkoff. En realidad, la salud sexual es un "estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

"Tiene que ver con cómo cuidamos de nuestros cuerpos de forma holística", dijo Levkoff, "cómo navegamos por la salud mental, el acceso que tenemos a la información y los servicios, la cultura en la que vivimos".

Entender y promover la salud sexual puede permitir a la gente sentirse capacitada en sus cuerpos y decisiones sexuales, y puede abrir el debate en torno a estos temas, permitiendo potencialmente a la gente desafiar estos conceptos erróneos más directamente.

Lo "normal" no existe

La pregunta más común a la que Levkoff se enfrenta es: "¿Soy normal?".

"La gente no quiere sentir que es rara, que es la extraña, que hay algo malo en ella", dice.

Algunas personas se preguntan si tuvieron su primera menstruación a una edad normal. Sin embargo, la menstruación, incluido el inicio y la duración del periodo, varía de una persona a otra, según la Clínica Mayo.

No existe una única definición de lo que es normal, según Levkoff. Como cada persona es única, buscar lo normal puede no ser lo más beneficioso. En cambio, las personas pueden aprender sobre sus propios cuerpos y deseos, añadió Levkoff.

El sexo puede ser placentero

Alexa Hulse, de 20 años, que creció en un suburbio de Charlotte, Carolina del Norte, aprendió en la escuela pública que las personas tienen relaciones sexuales para concebir un hijo. No se hablaba del orgasmo femenino, y el masculino se discutía en el contexto de que ayudaba a los espermatozoides a encontrar el óvulo para crear un bebé.

La realidad es que el sexo es placentero, dijo Mark, de la Universidad de Minnesota. De hecho, la razón número 1 por la que los humanos practican el sexo es el placer, añadió.

"Yo tenía mucho miedo al sexo", dijo Hulse. "No se hablaba del placer. Solo se hablaba de tener bebés y del miedo, porque no querías quedarte embarazada y no querías contraer una enfermedad de transmisión sexual o una infección".

Con el fallo reciente de la Corte Suprema de EE.UU. que revirtió el fallo del caso Roe vs. Wade, eliminando el derecho constitucional a abortar, la gente ha dicho: "No tengas relaciones sexuales si no quieres quedarte embarazada".

Pero para muchas personas que mantienen relaciones sexuales e intentan evitar quedarse embarazadas, la limitación del acceso a los servicios de salud reproductiva puede ser una carga, dijo Mark.

"Los métodos anticonceptivos y el acceso a los servicios de salud reproductiva, como el aborto, son componentes realmente importantes para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho humano a tener experiencias sexuales placenteras", dijo.

Además, el placer sexual puede tener beneficios para la salud, como una mejor salud general, mejor sueño, menos estrés, mejor funcionamiento cognitivo y mayor calidad de vida, según las investigaciones.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) no siempre son visibles

Los estigmas de que las personas que tienen enfermedades o infecciones de transmisión sexual son "sucias" y las que no las tienen son "limpias" han dominado las narrativas en torno al sexo.

Sin embargo, las ITS son más comunes de lo que la gente cree. En 2018, el 20% de las personas en Estados Unidos tenían una ITS en un día determinado, según un estudio de 2021 publicado en la revista Sexually Transmitted Diseases.

Y las personas pueden tener una ITS y ni siquiera ser conscientes de ello, ya que la mayoría no son perceptibles, dijo Debby Herbenick, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana Bloomington y autora de "Sex Made Easy".

"La única forma de saber si alguien tiene una ITS es hacerse una prueba de ITS, algo que todas las personas sexualmente activas deberían hacer de vez en cuando (la frecuencia varía en función de los comportamientos sexuales y los factores de riesgo de cada persona, por lo que hay que consultar a un proveedor de atención sanitaria para ver qué le recomiendan)", dijo Herbenick por correo electrónico.

Los niveles de deseo sexual varían

Un deseo sexual bajo o alto no significa que haya algo malo en ti, dijo Herbenick. El deseo sexual de las personas suele fluctuar en función de factores externos, como los niveles de estrés, añadió.

Además, existe la idea errónea de que los hombres siempre quieren tener sexo y las mujeres no, dijo Mark. Estas suposiciones pueden hacer que la gente se preocupe de que algo anda mal con ellos, cuando en realidad, el impulso y el deseo sexual no se basan en el sexo o el género y varían según la persona.

Enseñar educación sexual integral no significa que la gente tenga más sexo

En EE.UU., solo 11 estados y el Distrito de Columbia exigen que se incluya en la educación sexual la importancia del consentimiento para la actividad sexual, según el Instituto Guttmacher. El consentimiento, o el acuerdo entre las partes para mantener una actividad sexual, es un componente importante del sexo, dijo Mark.

Algunos creen que la educación sexual tiene que ver con la moral y los valores, pero en realidad se trata de información sobre la salud, incluyendo la comprensión de la autonomía corporal y el consentimiento, dijo Mark. La educación sexual da a la gente la oportunidad de aprender que decir sí es tan importante como decir no, y viceversa, añadió.

Tratar temas como el consentimiento en las clases de educación sexual no significa que la gente vaya a salir corriendo a tener sexo, dijo Mark. Por el contrario, significa que la gente entenderá cómo desenvolverse mejor en el mundo, tanto cuando se trata de sexo como cuando no, añadió.

De hecho, se ha demostrado que la educación sexual basada en la abstinencia es ineficaz y perjudicial, según un estudio de 2017 publicado en el Journal of Adolescent Health.

Los niños más pequeños pueden tener una educación sexual integral a partir del jardín de infancia, según un estudio de 2021, publicado en la misma revista.

"Va a implicar hablar sobre la autonomía corporal y el derecho a tener la capacidad de decir no al contacto con tu cuerpo si no se quiere", dijo Mark sobre la educación sexual para los niños más pequeños. "Se trata de aprender sobre los límites y el respeto a tu propio cuerpo".

Los jóvenes podrían no tener el mismo nivel de confianza en el futuro si los adultos no responden a sus preguntas, dijo Levkoff.

"Si un joven, sea cual sea su edad, tiene una pregunta, merece una respuesta", añadió. "Se trata de la cantidad de información que damos, el sistema de entrega, los valores que hay detrás".