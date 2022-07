Con 170 quilates, este puede ser el diamante rosa más grande encontrado en 300 años

Mira el diamante rosa de 170 quilates 0:51

(CNN) -- Un diamante rosa de 170 quilates descubierto en Angola puede ser la piedra preciosa más grande encontrada en 300 años, según la minera australiana Lucapa Diamond Company.

El diamante llamado "Lulo Rose" fue encontrado en la mina de diamantes aluviales de Lulo, en la región de Lunda, Norte de Angola, dijo la compañía en un comunicado este miércoles. Los socios de la compañía son la minera estatal de diamantes Endiama y Rosas & Petalas, empresa privada angoleña.

Las minas de Angola se encuentran entre los diez principales productores de diamantes del mundo, según el Instituto Gemológico de Estados Unidos, que investiga la producción de diamantes. En la minería aluvial de diamantes, las piedras se recuperan de la grava y la arena que se encuentran en los lechos de los ríos.

Solo uno de cada 10.000 diamantes encontrados tiene color, según Stephen Wetherall, director general de Lucapa Diamond Company.

“Y solo uno de cada 100 diamantes tiene un tamaño superior a 10,8 quilates, por lo que recuperar un diamante rosa de 170 quilates significa que estamos tratando con un artículo extremadamente raro”, dijo Wetherall a CNN.

"Hemos recuperado diamantes rosas antes, pero encontrar uno de este tamaño es extremadamente raro", dijo.

La subasta del diamante rosa

Se espera que la piedra preciosa rosa sea subastada por la empresa estatal de comercialización de diamantes de Angola, Sodiam. Wetherall se negó a dar una estimación de su valor porque el diamante aún está siendo examinado y valorado.

El gobierno angoleño también elogió la recuperación "histórica" de la gema.

"El espectacular diamante rosa recuperado de Lulo continúa mostrando a Angola como un actor importante en el escenario mundial de la minería de diamantes y demuestra el potencial y las recompensas por el compromiso y la inversión en nuestra creciente industria minera de diamantes", dijo Diamantino Azevedo, ministro de Recursos Minerales, Petróleo y Gas de Angola.

Los grandes diamantes de colores han alcanzado precios récord en subastas en los últimos años.

En abril pasado, el diamante "The De Beers' Cullinan Blue", de 15,10 quilates, se vendió por US$ 57,5 millones en una subasta de Sotheby's en Hong Kong. Estuvo a punto de batir el récord establecido por el diamante "Oppenheimer Blue" de 14,62 quilates, que se vendió por poco menos de US$ 70.000 adicionales, cuando se vendió en 2016.

El diamante más grande de Angola, conocido como la "Piedra del 4 de febrero", se recuperó de la mina Lulo en febrero de 2016, según Lucapa. La piedra de 404,2 quilates se vendió por US$ 16 millones de dólares.