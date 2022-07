Si ganas el premio mayor del Mega Millions, ¿cuánto se paga en impuestos y cuánto te llevarías?

El Mega Millions supera los US$ 1.000 millones 0:45

(CNN Español) -- El Mega Millions en Estados Unidos se encuentra en un punto multimillonario, pues el premio mayor acumuló más de mil millones de dólares para el sorteo de viernes 29 de julio a las 11 p.m. ET.

En específico, la cantidad acumulada para este premio es de US$ 1.025 millones si aciertas a los seis números del sorteo.

Pero hay algo que debes de saber antes: si ganas, esa cifra multimillonaria dejará de serlo. En otras palabras, te llevarás menos dinero (mucho menos). Y esto es así principalmente por dos factores: el pago de una comisión a la lotería y el pago de impuestos.

¿Cuánto dinero me queda si gano el premio mayor de Mega Millions?

Si ganas el viernes el premio mayor, hay dos formas de cobrarlo: en una sola exhibición o en 30 pagos a lo largo de 29 años. Como la primera es la más común, hablemos de ese caso.

Al optar por un solo pago, a los US$ 1.025 millones se le resta casi el 60% de forma automática por comisión a la lotería, lo que dejaría el premio en US$ 602,5 millones en efectivo.

publicidad

Y apenas vamos comenzando con los recortes. Aún hay más.

A esos US$ 602,5 millones se le debe restar 24% por impuestos federales a los premios de lotería donde las ganancias (menos la apuesta) sean mayores a US$ 5.000, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés). Por tanto, al premio de más de 600 millones de dólares se le deben quitar US$ 144,6 millones.

Luego, a los US$ 602,5 millones se le deben restar impuestos federales adicionales por ingresos. En este caso, la tasa tributaria marginal federal máxima para 2022 es de 37% para contribuyentes individuales con ingresos superiores a US$ 539.900 y para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta con ingresos superiores a US$ 647.850, de acuerdo con el IRS.

Así que, en el ejemplo que hemos estado viendo, al premio de US$ 602,5 millones se le tendría que restar el 13% faltante para llegar al 37% de la tasa tributaria marginal federal máxima por ingresos (pues ya descontamos 24% del primer impuesto federal). En pocas palabras, debes quitar a tu premio otros US$ 78,3 millones.

Con estos impuestos federales explicados, el premio originalmente de mil millones y por el que recibirías US$ 602,5 millones quedaría en US$ 379,6 millones.

Y, por último, a esos US$ 379,6 millones todavía se le deben quitar impuestos estatales, si es que aplican en el estado de EE.UU. donde compraste tu boleto para el Mega Millions.

Por ejemplo, según un análisis del sitio USAMega.com, en estados como Florida, Texas o California, no aplican impuestos estatales, por lo que tu premio quedaría en US$ 379,6 millones.

En cambio, en Washington D. C. hay impuesto de 10,75%, por lo que tu premio quedaría en alrededor de US$ 314,8 millones.

Da clic aquí para saber los estados donde sí aplican impuestos para el premio, según USAMega.com.