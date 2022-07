Este es un vistazo a la economía de Argentina: datos y números sobre el país sudamericano

¿Cuáles son los cambios de Gabinete en el gobierno de Argentina? 2:33

(CNN Español) -- Argentina es uno de los países más grandes del mundo en territorio y un histórico productor de alimentos, que en las últimas décadas ha estado alternando períodos de crecimiento con fuertes crisis económicas.

Este es un vistazo al funcionamiento de la economía del país sudamericano.

Datos básicos de Argentina

Independizada de España en 1816, Argentina tiene una extensión de 3.761.274 kilómetros cuadrados (que incluyen 2.791.810 de la parte continental americana, 965.597 de su reclamo en el continente antártico y 3.867 de las islas australes en disputa con el Reino Unido), según el Instituto Geográfico Nacional del país. Es el octavo país más grande del mundo.

Argentina se encuentra en la punta sur de América, tiene fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay y una extensa costa de 4.725 kilómetros sobre el océano Atlántico. Al oeste su territorio está marcado por la cordillera de los Andes.

El clima en el país es mayormente templado, aunque debido a su extensión (3.694 kilómetros de distancia de norte a sur) existen regiones tropicales en el norte y subantárticas en el sur.

Argentina cuenta con fértiles planicies en su región centro, además de importantes recursos mineros y pesqueros, así como también yacimientos de petróleo y gas.

La ciudad más grande del país es Buenos Aires (2,9 millones de habitantes, que ascienden a 12,8 millones teniendo en cuenta el área metropolitana), que es también la capital, seguida por Córdoba (1,45 millones), Rosario (1,2 millones) y Mendoza (930.000).

De acuerdo con los resultados provisorios del último censo, realizado en 2022, la población total asciende a 47.327.407.

Principales productos

Debido a sus extensas y fértiles planicies centrales, conocidas como "la Pampa húmeda", Argentina ha sido un histórico productor de alimentos, entre ellos soja, maíz, trigo, girasol y cebada, así como también carne y productos lácteos.

Existen también numerosas explotaciones mineras en el país, que producen mayormente zinc, hierro, cobre, uranio y otro, entre otros. También hay yacimientos de petróleo y gas natural.

Además de los alimentos y materias primas, Argentina cuenta con un importante y diversificado sector industrial, aunque algunos sectores dependen actualmente de medidas proteccionistas para subsistir. Entre sus principales productos figuran alimentos procesados, vehículos, bienes de consumo, textiles, químicos y acero, entre otros.

La industria local es una importante fuente de trabajo en el país (28% del total de la fuerza laboral), aunque los servicios lideran en empleo (66,1%). El sector agrario emplea al 5,3% del total. El desempleo en 2022 se ubicaba en 7% en el primer trimestre de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec).

Economía de Argentina: los números de una situación difícil

El Producto Interno Bruto de Argentina ha estado cayendo desde 2018, y fue duramente golpeado por las restricciones impuestas en medio de la pandemia de covid-19 en 2020. En 2021, en medio de la recuperación por el derrumbe anterior, dio un salto y se ubicó, en valores nominales, en US$ 491.490 millones, según el Banco Mundial.

Ajustado por paridad de poder adquisitivo, que mide el poder de compra en cada país, el PIB real de Argentina llegó en 2021 a US$ 985.210 millones, de acuerdo con la misma fuente.

Esto significa un PIB nominal per cápita de US$10.729, y un PIB real per cápita de US$ 23.627. De acuerdo con el CIA World Factbook, Argentina se ubica de esta forma en el puesto 86 de entre 229 países, y en en América Latina solo es superado por Chile y Uruguay (y comparte valores con Costa Rica).

Los productos agrícolas constituyen el 10,8% del PIB, aunque lideran en las exportaciones. Los industriales representan el 28,1% y los servicios el 61,1%.

En 2021 Argentina exportó por un valor de US$ 77.934 millones, según datos del Indec. El valor incluye US$ 21.808 millones en productos primarios, US$ 30.900 millones en manufacturas agropecuarias, US$ 19.913 millones en manufacturas industriales y US$ 5.283 millones en combustibles y energías.

Ese mismo año se importaron bienes por un valor de US$ 63.183 millones, de acuerdo también con el Indec. Este valor se divide en bienes de capital por US$ 10.180 millones, bienes intermedios por US$ 25.758 millones, combustibles por US$ 5.843 millones, piezas y accesorios industriales por US$ 11.890 millones, bienes de consumo por US$ 7.236 millones y vehículos por US$ 1.681 millones, entre otros.

Desde hace casi una década Argentina lidia con altos niveles de inflación. En junio el Indec reportó una subida interanual de 64% en el índice de precios del consumidor, y un informe de expectativas del Banco Central de la República Argentina anticipa un 76% para 2022.

El expresidente Mauricio Macri, antecesor del actual mandatario Alberto Fernández, dejó el gobierno con una inflación del 53,8% anual, mientras que Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato en 2015 con una inflación de entre el 18,5% y el 30%, dependiendo de las estimaciones.

En tanto la moneda oficial de Argentina, el peso, ha estado devaluándose consistentemente desde el fin de la llamada "convertibilidad" en 2002, cuando el país abandonó su régimen de paridad cambiaria con el dólar. En julio de 2022 se cotizaba en 130,4 pesos por dólar, tras cerrar el 2021 en 102,72 por dólar, 84,1 por dólar en 2020 y 59,89 pesos por dólar en 2019.

En el país existen numerosas cotizaciones del dólar debido a las restricciones para la compra: desde el dólar oficial, usado en comercio, hasta el dólar conseguido en la Bolsa de Valores (el MEP) y el dólar paralelo o "blue".

En este contexto, el país tiene actualmente unos de los salarios medido en dólares más bajos de la región: un salario mínimo mensual de 45.540 pesos argentinos equivale aproximadamente a US$ 334 al cambio oficial o US$ 135 al "dólar blue".

El sector público en Argentina registra desde hace tiempo un alto déficit primario en sus cuentas públicas, que en mayo de 2022 llegó a 162.411,7 millones de pesos argentinos (unos US$ 1.245 millones al cambio oficial), según datos oficiales.

En tanto el coeficiente GINI, que mide la distribución del ingreso, se ubicaba en 2020 en 0,42 (dónde la cercanía a 0 indica mayor igualdad, y la cercanía a 1 mayor desigualdad), según el Banco Mundial. Esto ubica al país en el puesto 51 de entre 174 economías, de acuerdo con el CIA World Factbook.