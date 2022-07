No es solo el precio de los alimentos y el combustible. La inflación está afectando a casi todo

Minneapolis (CNN Business) -- La inflación ha llegado a casi todos los rincones de la vida de los estadounidenses.



En Queens, Nueva York, la propietaria de un taller de reparación de automóviles, Audra Fordin, dice que algunos clientes han optado por ahorrar dinero poniendo un parche a su llanta ponchada, solo para tener que enfrentarse a reparaciones más costosas después.

En Mount Juliet, Tennessee, los directores de un santuario canino sin fines de lucro han visto cómo se disparan los costos de la comida para mascotas y de los cuidados veterinarios, mientras que las donaciones han disminuido.

En Nueva Orleans, un incipiente negocio de arte y tarjetas ha tenido que jugar a las adivinanzas con los proveedores, sin saber casi nunca cuándo llegarán los productos ni cuánto costarán debido a los cargos extra por el combustible.

En St. Paul, Minnesota, los propietarios de una tienda de artículos deportivos han oído hablar a los proveedores de los aumentos de los precios que aún no se han producido.

No son solo los alimentos y el combustible

Desde unas llantas nuevas hasta una visita al dentista o una nueva prenda deportiva, casi todas las categorías de gasto registradas en el Índice de Precios al Consumo muestran un aumento de precios no sólo respecto al año pasado, sino también respecto a antes de la pandemia. Las subidas, estimuladas en parte por los altos precios del petróleo, las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones económicas mundiales, ponen de manifiesto lo omnipresente que se ha vuelto la inflación en Estados Unidos.

"Todo lo que está directa o indirectamente relacionado o depende de esas categorías tan importantes, alimentos y energía, también está experimentando subidas más rápidas, pero en realidad se trata de un aumento generalizado", dijo Nikolai Roussanov, profesor de finanzas de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

En junio, los precios de los grandes electrodomésticos subieron casi un 24% desde antes de la pandemia de junio de 2019, las llantas subieron un 20%, los servicios veterinarios subieron un 17% y los artículos deportivos subieron cerca de un 14%, según el IPC.

Aunque esos aumentos pueden no parecer relevantes en comparación con los costos de la gasolina y los comestibles que son significativamente más altos de lo que eran en 2019, un aumento del 20% en un gasto único, y frecuentemente urgente, puede terminar con el presupuesto de una persona en un momento en que los cheques de pago se tienen que hacer durar.

"Las familias de bajos ingresos se descarrilan fácilmente por estos gastos inesperados", dijo Elizabeth Ananat, una profesora de economía del Barnard College que estudia temas como la desigualdad, la pobreza y los efectos de la pandemia en las madres y familias de bajos ingresos.

Y aunque los esfuerzos de estímulo relacionados con la pandemia, como la ampliación de los pagos de los créditos tributarios por hijos, aliviaron temporalmente algunas de estas preocupaciones monetarias de las familias al ayudarles a gestionar los gastos inesperados y a mantener el empleo, las familias de bajos ingresos han agotado ese colchón de ahorro, dijo.

"Cuando observamos los saldos bancarios de las familias de bajos ingresos, éstos han vuelto a bajar a cero, en promedio", dijo. "Cuando eso ocurre, la gente no llega a fin de mes... y empieza a crecer la bola de nieve".

Las empresas están viendo de primera mano cómo el aumento de los costos se extiende a todas las facetas de la vida y las difíciles decisiones que los consumidores están tomando como resultado.

Disminución de las reparaciones

En Great Bear Auto Repair, en el barrio neoyorquino de Queens, "todo está subiendo" de precio, dijo Fordin, cuyo bisabuelo abrió el negocio en 1933.

"Mi aceite de motor está por las nubes", dijo. "Cada vez que entregan, cada semana, los precios del aceite de motor están subiendo, los precios de mis autopartes están subiendo, mi mano de obra está subiendo, mi costo de vida está subiendo".

En su mayor parte, Great Bear está teniendo que comer una gran cantidad de los aumentos de precios, especialmente cuando se trata de servicios como los cambios de aceite, dijo.

"Lo estamos haciendo al costo para poder seguir prestando el servicio", dijo. "La gente no tiene necesariamente las finanzas en este momento para un aumento aún mayor".

La inflación generalizada supone un doble golpe para el negocio automotriz, que ha estado en un estado de flujo debido a los altos precios del petróleo, los retrasos en los envíos y la escasez de chips. Muchos clientes recorren aún más kilómetros en sus autos porque no pueden pagar uno nuevo o usado y han empezado a reducir las reparaciones, incluso las relativamente pequeñas.

Se trata de un cambio en el comportamiento y el sentimiento de los consumidores que Fordin vio por última vez alrededor de 2008, cuando los precios del petróleo se dispararon y la Gran Recesión estaba en pleno apogeo.

"Se siente como una indecisión; la gente tiene miedo", dijo. "Se sienten incómodos con el dinero. No pueden costear poner gasolina en su auto. No pueden costear poner aceite en su auto".

Doble golpe

En Old Friends Senior Dog Sanctuary, en Tennessee, las donaciones sirven de salvavidas.

Esta organización sin fines de lucro, con 10 años de existencia, proporciona comida y cuidados veterinarios a más de 500 perros mayores, incluidos 125 rescatados y unos 400 amigos peludos colocados en hogares de acogida. Los gastos de funcionamiento ascienden a unos US$ 4 millones al año, y la organización depende al 100% de las donaciones.

Las donaciones han disminuido considerablemente desde finales del año pasado, con un descenso del 50%, afirma Zina Goodin, directora ejecutiva del santuario.

"Todo el mundo se está viendo afectado [por el aumento de los precios]", afirma.

Old Friends cuenta con un colchón financiero que está cubriendo las carencias, pero los costos operativos han ido en aumento, dijo. El costo de los alimentos es un 25% más alto que el año pasado, los costos de los medicamentos están subiendo y los costos de la mano de obra están subiendo ya que la organización sin fines de lucro trata de ser competitiva para los trabajadores, dijo.

"Ahora mismo estamos bien, pero a medida que pase el tiempo, ese colchón se irá comiendo", dijo, "y nos preocupa lo que va a pasar".

Calles más tranquilas

La calle Magazine de Nueva Orleans alberga cafés, restaurantes y boutiques, como The Collective Shop, un negocio de impresiones artísticas y papelería lanzado en 2020 por Alysia Fields y Toni Point.

Después de sobrevivir con éxito a lo peor de la pandemia, la tienda y el minorista en línea está ahora tratando de navegar en este período de alta inflación, dijo Fields. La cartulina y otros artículos de papel se han vuelto más caros, así como más difíciles de conseguir. El suministro ha sido escaso, lo que ha hecho que Fields y Point tengan que adivinar las necesidades de inventario y comprar más de lo que normalmente harían.

"Tenemos que jugar a este divertido juego de tener un exceso de existencias de ciertas cosas, pensando que las vamos a necesitar más adelante", dijo Fields.

El aumento de los costos ha obligado a la joven empresa a interrumpir sus envíos gratuitos en línea, ya que los costos de suministro y los cargos por envío se han vuelto demasiado imprevisibles.

En su mayor parte, The Collective Shop ha tratado de no subir el precio de sus tarjetas y artículos de papel, dejando que el arte de la pared sirva para hacer dinero, dijo.

Pero para una tienda que forma parte de un distrito comercial que depende en gran medida de los transeúntes y los turistas, Fields ha notado que la inflación parece estar haciendo mella.

"Estamos acostumbrados a estar repletos de viajeros y ya no es lo mismo", afirma. "Se nota que todavía hay muchas dudas a la hora de viajar y comprar cualquier cosa que no sea comida y licor".

Costos venideros

Se espera que los niveles de inflación se moderen en los próximos meses, pero es probable que los consumidores sientan los efectos de los precios altos durante muchos meses.

En Joe's Sporting Goods, en St. Paul, Minnesota, la mayor parte de los artículos para actividades al aire libre expuestos, una colorida gama de kayaks, tiendas de campaña, tablas de pádel y otros productos, se fabricaron hace más de seis meses y en un momento en el que el petróleo utilizado para fabricar esos artículos era considerablemente más barato, dijo Jim Rauscher, copropietario y presidente de la empresa de las Ciudades Gemelas.

La invasión rusa de Ucrania a principios de este año contribuyó a que los precios del petróleo se dispararan a niveles récord, afectando a todo, desde los precios en las gasolineras, hasta los materiales clave basados en el petróleo, y Rauscher se está preparando para las subidas de precios.

El kayak que ahora puede costar US$ 850 al por menor probablemente costará US$ 1.000 o un poco más el año que viene, dijo.

"Los precios más altos se verán al menos durante las vacaciones y posiblemente hasta la próxima primavera", dijo.

Aunque todos los integrantes de la cadena de suministro están sintiendo los efectos del aumento de los precios, Rauscher trata de mantener la situación en perspectiva. Su familia lleva nueve décadas dirigiendo Joe's y ha navegado por muchas aguas económicas agitadas.

"Habiendo pasado por ello en el pasado y sabiendo que todo es un poco cíclico, lo superaremos", dijo sobre su negocio.

Hacer lo que se pueda

A medida que la inflación generalizada sigue poniendo ciertas compras fuera de su alcance, las familias están aprendiendo a ajustar su presupuesto... y su perspectiva.

Cuando el lavavajillas de Amy Randall se estropeó hace un par de meses, la profesora sustituta vio un video tras otro en YouTube para conocer las posibles soluciones, pero ninguna de ellas funcionó. Ahora lava los platos a mano.

Cuando el costo de un corte de carne alcanzó los US$ 28 debido a la inflación, la familia de Randall recurrió a su huerto repleto de calabacitas.

A su casa en la región de Catskills, en Nueva York, le vendría bien una nueva capa de pintura, pero los precios que se cotizan están ahora completamente fuera de alcance para esta madre soltera de 60 años.

"Ya no me importa que la pintura se esté cayendo en mi casa, no tengo el dinero", dijo. "La gente tiene que ganarse la vida, y la gente cobra más por las cosas. Así que todas estas cosas hay que dejarlas de lado".

Randall dijo que ha adoptado un enfoque más consciente, siendo menos impetuosa y más ingeniosa, o simplemente "estando bien con las cosas que no están bien", dijo.

"No quiero que mis hijos vean la pena y la angustia", dijo. "Quiero que mis hijos vean que somos flexibles y que tenemos todo lo que necesitamos, pero que algunas cosas son demasiado caras".