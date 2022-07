Últimas noticias de la guerra en Ucrania: Rusia prestará atención a EE.UU. cuando el "tiempo lo permita"

Resumen en video de la guerra Ucrania - Rusia: 28 de julio 3:36

(CNN) -- En los últimos desarrollos de la guerra de Rusia en Ucrania, Kyiv afirma que las tropas rusas ya no pueden transportar armas pesadas a través de un puente clave en la región sur de Jersón después de que fue atacado repetidamente por la artillería ucraniana de largo alcance.

Entre tanto, el ejército de Ucrania admitió que las fuerzas rusas han logrado pequeños avances en la región oriental de Donetsk, donde Rusia ha estado presionando durante las últimas semanas con un éxito limitado.

Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia "prestará atención" cuando "el tiempo lo permita" a una solicitud de Estados Unidos para que hable con el secretario de Estado Antony Blinken. Funcionarios estadounidenses dicen que Blinken planeó usar la llamada para dar seguimiento a un intercambio de prisioneros propuesto.

Mira las principales noticias de la guerra de Rusia en Ucrania de este viernes 29 de julio.

República Popular de Donetsk dice que 40 prisioneros murieron en un ataque de Ucrania en Olenivka

Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) han afirmado que un ataque de artillería ucraniano ha matado a cuarenta personas en una prisión.

El Viceministro de Información de la RPD, Daniil Beznosov, dijo en su canal de Telegram que el jueves por la noche, las fuerzas ucranianas atacaron la prisión de Olenivka con el sistema HIMARS de largo alcance.

"Fue un impacto directo en el cuartel de prisioneros. El resultado a la fecha: 40 muertos, 130 heridos. Todavía están limpiando los escombros. Los números pueden aumentar".

El ejército ucraniano le dice a CNN que no tiene información sobre tal ataque.

CNN no puede verificar las afirmaciones de Beznosov. Hasta las 3 a.m. ET del viernes no había imágenes del presunto ataque.

La prisión de Olenivka cerca de Donetsk se ha utilizado para albergar a muchos de los soldados ucranianos que se rindieron en la planta de Azovstal en Mariupol.

Beznosov dijo: "El liderazgo militar y político de Ucrania aparentemente ha decidido deshacerse del peso muerto innecesario".

Lavrov "prestará atención" a la solicitud de llamada de Blinken cuando "el tiempo lo permita", informan los medios estatales rusos

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, "prestará atención" a la solicitud del Departamento de Estado de EE.UU. si "El tiempo lo permite", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

"Ahora tiene una agenda ocupada con contactos internacionales: el Consejo Ministerial de la OCS en Tashkent, reuniones bilaterales", dijo la portavoz Maria Zakharova.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo anteriormente que Rusia había "reconocido" la solicitud de EE.UU. de una llamada entre Blinken y Lavrov, y que los dos países han estado yendo y viniendo sobre la solicitud.

“El Ministro de Relaciones Exteriores Lavrov está en medio de un viaje, por lo que no tengo ninguna actualización para proporcionar en términos de cuándo podrán conectarse”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. “Pero continuamos discutiendo eso en los canales apropiados”.

Intercambio de prisioneros: Price reiteró que Blinken planeaba usar la llamada para dar seguimiento a la “propuesta sustancial” para liberar a los estadounidenses detenidos en Rusia, Brittney Griner y Paul Whelan. CNN informó por primera vez que es una propuesta de intercambio de prisioneros por el traficante de armas ruso convicto Víctor Bout.

Price sugirió el jueves que Moscú no se ha comprometido significativamente con la propuesta.

"El hecho de que, ahora, varias semanas después, estemos donde estamos, creo que se puede leer como un reflejo del hecho de que esto no se ha movido en la medida en que nos gustaría", dijo Price.

Price señaló que el acuerdo se transmitió a Rusia "repetidamente" y "directamente" en el transcurso de varias semanas, y reiteró que Blinken tenía la intención de plantearlo en una llamada esperada con Lavrov.

CNN informó este jueves que los funcionarios de la administración de Biden están frustrados porque Moscú aún no ha respondido de manera significativa a la propuesta. Los funcionarios le dijeron a CNN que sentían que Moscú aceptaría la oferta, pero ahora es casi agosto y no han recibido una respuesta sustancial.

Cuando se le preguntó si los rusos habían presentado alguna contrapropuesta y si Estados Unidos estaba preparado para agregar más al acuerdo sobre la mesa, Price dijo que no "negociaría en público".

El portavoz dijo que el "único interés primordial" es la liberación de Griner y Whelan, y señaló que "van a ser cuidadosos en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos para no entrar en conflicto con esa prioridad primordial, no hacer nada , por no decir nada que pueda hacer retroceder ese objetivo final".

Departamento de Estado de EE.UU. señala granja de trolls rusos y ofrece US$ 10 millones por información sobre interferencia electoral

El Departamento de Estado anunció el jueves una recompensa de hasta US$ 10 millones por conocimiento sobre intentos extranjeros de interferir en las elecciones de EE.UU. y buscó información sobre la Agencia de Investigación de Internet, una notoria granja de trolls rusa conocida por entrometerse en las elecciones presidenciales de 2016.

El departamento destacó al IRA, a su líder Yevgeny Prigozhin, quien es un aliado clave del presidente de Rusia, Vladimir Putin, "y vinculó a entidades y asociados rusos por su participación en la interferencia electoral de Estados Unidos".

Tanto el IRA como Prigozhin, apodado el "chef de Putin", están sancionados en Estados Unidos. La granja de trolls usó Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales para intentar sembrar discordia e interferir en las elecciones presidenciales de 2016, según el Departamento de Justicia.

El Departamento de Estado pidió "información sobre la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses" en su anuncio, que se produce solo tres meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas para la votación de mitad de mandato.

Las fuerzas rusas logran pequeños avances en la región de Donetsk, dice el ejército ucraniano

El Ejército de Ucrania ha admitido que las fuerzas rusas han logrado pequeños avances cerca de las ciudades de Donetsk, Soledar y Vershyna, en el este de Ucrania.

Rusia ha estado presionando en esa área del Donbás durante las últimas semanas, pero con avances limitados.

Según la actualización del jueves por la noche del Estado Mayor de Ucrania, otros intentos de las fuerzas rusas de "llevar a cabo asaltos" en dirección a Yakovlivka, Bakhmut y Semyhiria habían "fracasado".

"Las unidades enemigas se retiraron aquí con pérdidas", decía.

El ejército ucraniano siguió informando de intensos ataques de largo alcance con artillería, misiles y ataques aéreos en la mayor parte de la línea del frente.