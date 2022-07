Voy de vacaciones a Argentina: ¿con qué debo pagar? ¿Cómo funciona el cambio?

La desenfrenada carrera del dólar paralelo en Argentina 2:09

(CNN Español) -- Si estás preparando un viaje a Argentina, probablemente te hayas preguntado cuál es la mejor manera de manejar tu dinero. ¿Dónde se pueden cambiar dólares? ¿Existe un tope? ¿Conviene utilizar tarjeta? Aquí, una guía para orientarte en medio de la crisis económica que atraviesa el país sudamericano.

Cerca de 1,5 millones de turistas han visitado el país en lo que va del año, según cifras oficiales relevadas por la agencia estatal Télam, principalmente de Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Mientras el turismo se recobra, la situación económica desmejora, un factor que los extranjeros que visitan el país deben tener en cuenta a la hora de planificar el viaje.

Una moneda, al menos tres cambios

En Argentina existen múltiples cotizaciones para el dólar que dependen del tipo de mercado y consumidor en el que se vaya a hacer la operación de cambio. Los turistas fundamentalmente suelen tener dos en cuenta: la del dólar oficial minorista que puedes conseguir en un cambio regulado y la del dólar informal o blue que se comercia en la calle.

El mercado cambiario de Argentina está marcado en este momento por la disparidad que existe entre esas dos cotizaciones, a la que se denomina brecha cambiaria y que se ha acelerado en el último mes. En otras palabras, la diferencia entre la cantidad de pesos que te dan por dólar en un cambio oficial con la que te dan en el mercado informal.

Si llegas al país con dólares, este es el abanico de opciones que existe para cambiarlos a pesos.

1. El mercado formal

En las casas de cambio del mercado formal puedes vender tus dólares al precio de la cotización oficial. Debido a la brecha cambiaria, que llegó a superar el 150% este mes (es decir, que el dólar en el mercado informal llegó a valer más del doble que en el mercado formal), muchos turistas descartan esta posibilidad de plano.

2. El mercado informal

En el mercado informal —que funciona en la calle (en las "cuevas" o "arbolitos" de la Florida, por ejemplo), pero también en muchos hostales y hoteles que cambian a los turistas sus billetes verdes— los visitantes extranjeros consiguen la cotización conocida como "dólar blue", que en el marco de la actual situación económica es significativamente más alta que el dólar oficial. Esta es una operación ilegal, pero extendida entre visitantes al país.

(Medios uruguayos han destacado justamente la afluencia de turistas hacia Argentina para aprovechar esta cotización que los favorece. "Argentina está barata y los uruguayos lo saben: 160.000 viajaron en vacaciones de julio", titulaba recientemente el periódico El Observador al respecto).

3. La nueva apuesta del Gobierno: el mercado formal con una cotización más favorable

El Banco Central anunció el 21 de julio que los turistas extranjeros van a poder cambiar hasta un máximo de US$ 5.000 dólares en el mercado regulado a una cotización más conveniente que la del dólar oficial minorista pero no necesariamente mejor a la del dólar blue: la del dólar bolsa o MEP. Este dólar es el que se consigue comprando títulos públicos en pesos para luego comercializarlos según su precio en dólares. Para que los turistas puedan hacer la operativa, las instituciones usarán un precio de referencia que esté disponible en el momento de la operación de venta de dólares.

Para poder hacer ese cambio en el mercado regulado, las entidades autorizadas tendrán que solicitar un documento válido al turista y corroborar que no se encuentren en determinadas listas dispuestas por el Banco Central. Además, como turista tendrás que presentar una declaración jurada en la que garantices que justamente estás como turista en el país y que tus operaciones de cambio no han superado los US$ 5.000 en los últimos 30 días de corrido y en todas las instituciones en las que hayas cambiado dólares.

En caso de que vayas con una moneda que no sea dólar, por ejemplo euros, reales, pesos chilenos o uruguayos, podrás hacer la misma operación y se tomará el monto equivalente en dólares resultado de un arbitraje, explica la agencia oficial Télam.

¿Y las tarjetas?

Otra opción que tienes es pagar con tarjeta de débito o crédito. Sin embargo, muchos turistas evitan esta alternativa porque al hacer la conversión de la compra a dólares tomará como referencia la cotización oficial, es decir la menos conveniente para los extranjeros.

Con información de Emiliano Giménez, Germán Padinger y Sebastián Jiménez Valencia.