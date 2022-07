Un imparable Max Verstappen gana el GP de Hungría; Hamilton, cada vez mejor, es segundo

(CNN Español) -- El neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, ganó este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y con ello amplía aún más su ventaja en el campeonato de pilotos.

Verstappen logró una enorme carrera para llevarse el GP a pesar de los inconvenientes en el camino, entre ellos haber comenzado en el lugar 10 tras un fin de semana complicado en la clasificación. Esto no importó para el líder de F1 y llegó hasta el primer lugar.

El piloto de Red Bull ha ganado ocho gran premios en la temporada 2022, y tres de los últimos cinco: el GP de Canadá, el GP de Francia y ahora el GP de Hungría.

