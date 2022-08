ANÁLISIS | Todas las miradas se dirigen a Sinema mientras los demócratas se enfrentan a una semana que podría transformar la presidencia de Biden

La caída del PIB en el segundo trimestre "no sorprende" a Biden 3:25

(CNN) -- Los demócratas tienen esta semana la oportunidad de revalidar su monopolio del poder político en Washington, crear un legado de verdadera importancia para el presidente Joe Biden e incluso aumentar sus esperanzas en las desalentadoras elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar dentro de tres meses.

Pero primero tienen que impulsar una iniciativa sobre el clima y la sanidad que ha vuelto a morir en el Senado, utilizando su pequeña mayoría, en particular asegurando el voto crucial de la senadora moderada de Arizona, Kyrsten Sinema, que todavía tiene que firmar un proyecto de ley que puede que no salve a los demócratas en noviembre, pero que al menos puede darles una nueva gran victoria con la que presentarse.

Mientras tanto, las tensiones se disparan entre los partidos, especialmente por el bloqueo republicano de un proyecto de ley que financiaría la atención sanitaria de los veteranos enfermos por la exposición a fosas comunes durante el servicio en las guerras extranjeras de Estados Unidos. El movimiento abrió al Partido Republicano a las acusaciones de crueldad y, por una vez, el líder republicano Mitch McConnell pareció superado.

La apertura sobre el clima no existía hace una semana. Pero el sorprendente acuerdo entre el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador moderado de Virginia Occidental, Joe Manchin, que se mantiene en el poder, creó posibilidades que la mayoría del partido creía perdidas. Los demócratas, que han sufrido el estancamiento repetido de la agenda legislativa de Biden, estarán desesperados por aprobar el proyecto de ley esta semana antes de que el receso del Senado frene su impulso.

Pero queda al menos una gran incógnita: el voto de Sinema, cuyo apoyo es tan decisivo como el de Manchin en el Senado, que está al 50%. Al igual que Manchin, se ha opuesto al desmantelamiento del filibusterismo en el Senado para aprobar otros proyectos de ley prioritarios para los demócratas.

publicidad

Ella ayudó a remodelar el proyecto de ley más grande de Biden, Build Back Better, antes de que Manchin lo bloqueara el año pasado. Pero ahora hay dudas sobre si apoyará los cambios fiscales que afectan a los inversores de capital privado en el compromiso Manchin-Schumer. Al ser la quincuagésima demócrata necesaria para aprobar la medida con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, Sinema tiene una gran influencia para buscar cambios que amenacen los frágiles cimientos del proyecto de ley, y hasta ahora ha evitado dar su veredicto sobre el acuerdo.

Manchin sugirió este domingo en el programa "State of the Union" de CNN que no había hablado con Sinema sobre el paquete desde que lo acordó con Schumer. Pero rindió tributo a su colega de Arizona y a su trabajo previo en la reducción de los precios de los medicamentos recetados, un objetivo que se incluye en el nuevo proyecto de ley.

"Cuando ella mire el proyecto de ley y vea todo el espectro de lo que estamos haciendo y toda la energía que estamos aportando —toda la reducción de los precios y la lucha contra la inflación bajando los precios, teniendo más energía— espero que sea positiva al respecto", dijo Manchin. "Pero ella tomará su decisión. Y yo lo respeto".

Santiago Siri: Elon Musk es uno de los Césares de nuestro tiempo 1:15

Manchin ejerce su poder

Manchin, en los programas de televisión de este domingo, demostró su poder en el punto de apoyo de un Senado muy dividido, al dar su giro a la legislación, siempre con la vista puesta en los votantes de su estado, profundamente rojo. Una vez más, Manchin consiguió situar a su estado, uno de los más pobres y pequeños del país, en el centro de la política de Washington.

También utilizó su poder para defender el centrismo en un momento en que ambos partidos parecen acercarse a sus partidarios de base más radicales. Tras enfurecer repetidamente a los demócratas al frustrar la agenda de Biden, ahora está decepcionando a los republicanos que esperaban que mantuviera su oposición. Este domingo, Manchin insistió en que su paquete reduciría la inflación, ampliaría la producción nacional de energía, garantizaría que ciertas corporaciones pagaran su parte justa de impuestos y beneficiaría a los estadounidenses al reducir los costes de los medicamentos recetados para los pacientes de Medicare.

La medida también destinaría casi US$ 370.000 millones a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo de una nueva economía de energía verde, reactivando unos esfuerzos que parecían condenados hace unas semanas por la oposición del senador del estado del carbón. Si el proyecto de ley es aprobado por el Senado y posteriormente por la Cámara de Representantes, transformaría instantáneamente a Biden en el presidente que más se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y consagraría su liderazgo mundial en el esfuerzo por evitar los efectos futuros más desastrosos del cambio climático. Se produce en un momento en el que los fenómenos meteorológicos extremos —desde la sequía en el Oeste americano hasta las inundaciones en Kentucky que han matado al menos a 28 personas— están asolando Estados Unidos.

La financiación del clima no es la única prioridad demócrata clave en el proyecto de ley.

El proyecto de ley Manchin-Schumer, ahora rebautizado como "Ley de Reducción de la Inflación", incluye la ampliación de los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible que también cimentaría otra reforma clave realizada por el poder demócrata en el siglo XXI: el Obamacare. Estos dos logros podrían contribuir a cambiar la percepción de la presidencia de Biden que, a pesar de algunos éxitos, como el paquete de rescate de covid-19 por valor de US$ 1,9 billones y una rara ley bipartidista de infraestructuras, ha visto naufragar en el Senado temas clave de su agenda, como el derecho al voto y la reforma policial.

Aunque la aprobación del proyecto de ley podría llegar demasiado tarde para salvar a los demócratas del doloroso golpe de la alta inflación en las elecciones de mitad de período en noviembre, podría exprimir la participación de los progresistas desmoralizados por la incapacidad de hacer más con el escaso control del partido sobre el poder en Washington.

Junto con la movilización de los liberales tras la anulación del derecho constitucional al aborto por parte de la Corte Suprema conservadora, y el apoyo mayoritario de la población a las restricciones de armas tras una serie de tiroteos masivos, los demócratas tendrían al menos una plataforma para presentarse en noviembre si consiguen tejer una narrativa coherente sobre sus logros.

Aunque los estrategas republicanos creen que la Cámara de Representantes ya se dirige hacia ellos, según un nuevo informe de CNN durante este fin de semana, un repunte tardío del entusiasmo demócrata podría estimular las esperanzas de los líderes del partido que creen que el Senado no es una causa perdida, especialmente frente a un grupo de candidatos a imagen y semejanza del expresidente Donald Trump que podrían asustar a los votantes de los suburbios.

El Partido Republicano se moviliza para evitar la victoria demócrata

Manchin explicó este domingo que entendía las invectivas que le lanzaron muchos demócratas, y el senador independiente de Vermont Bernie Sanders, después de que desbaratara el anterior plan "Build Back Better" por considerar que alimentaría una inflación ya disparada, dijo que esperaba que la nueva medida se aprobara a finales de esta semana, cuando el Senado tiene previsto hacer un receso en agosto.

El calendario sigue siendo un acto en la cuerda floja: un solo caso de covid-19 entre los senadores demócratas, por ejemplo, podría fracturar la mayoría del partido, ya que se espera que todos los republicanos estén en contra. Recientemente hubo varias pruebas positivas entre los senadores que los han enviado al aislamiento, incluyendo a Manchin.

Al defender su acuerdo con Schumer, el senador de Virginia Occidental dijo que, "en tiempos normales", los republicanos apoyarían el proyecto de ley, ya que reduciría el déficit, aceleraría los permisos de perforación de petróleo y gas y aumentaría la producción de energía, todo lo cual el Partido Rerpublicano ha apoyado anteriormente.

Reacción de políticos demócratas tras el fallo contra el aborto 3:51

Pero los senadores republicanos se están movilizando para tratar de impedir la aprobación del proyecto de ley, que representaría una victoria para Biden y los demócratas antes de las elecciones de mitad de período.

"Realmente me parece que Joe Manchin ha sido llevado a la limpieza", dijo el senador de Pensilvania Pat Toomey a Jake Tapper en "State of the Union".

"Mira, este proyecto de ley, el aumento del impuesto de sociedades, va a frenar el crecimiento, probablemente exacerbar una recesión en la que probablemente ya estamos", dijo Toomey, que se está retirando. Argumentó que el control de los precios de los medicamentos recetados frenaría el desarrollo de medicinas que salvan vidas y que el proyecto de ley subvencionaría a "los ricos que compran Teslas".

El senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, dijo en el programa "This Week" de la cadena ABC que otro proyecto de ley de gastos multimillonarios podría inyectar "una increíble cantidad de incertidumbre" en la economía justo cuando ésta entra en recesión.

Este último punto es objeto de debate en Washington tras la publicación de un informe oficial la semana pasada que muestra un segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo. La Casa Blanca insiste en que, dado el fuerte crecimiento del empleo, la economía no está en una contracción clásica. En la práctica, sin embargo, la semántica del interior del país no supone ninguna diferencia para los estadounidenses que se enfrentan a facturas de alimentos mucho más caras que hace un año, aunque los precios en las gasolineras hayan disminuido un poco en las últimas semanas.

Los republicanos son acusados de "crueldad" por la atención sanitaria a los veteranos

La batalla sobre el clima y el proyecto de ley de sanidad tendrá lugar en paralelo esta semana con una fuerte controversia sobre el bloqueo por parte del Partido Republicano de un proyecto de ley que proporcionaría asistencia sanitaria a los veteranos expuestos a los gases tóxicos de las fosas de combustión, que se utilizaron para incinerar residuos en instalaciones militares durante las guerras de Irak y Afganistán.

Los activistas, entre ellos el cómico Jon Stewart, acusaron al GOP de "crueldad" después de que algunos senadores que votaron a favor de una versión anterior del proyecto de ley votaran para que no avanzara ésta. Los republicanos, por su parte, acusan a los demócratas de insertar nuevos gastos y se quejan de que sus enmiendas no fueron incluidas. El secretario de Asuntos de los Veteranos, Denis McDonough, dijo en el programa "State of the Union" que una enmienda de Toomey pondría un tope "anual" a lo que el departamento puede gastar en los veteranos expuestos a fosas de quemados y llevaría a un "racionamiento de la atención".

Biden, en una llamada de FaceTime desde el aislamiento después de registrar otro positivo en la prueba de covid-19 este sábado, prometió a los manifestantes en el Capitolio que lucharía por la legislación "mientras tenga un aliento en mí".

Sin embargo, Toomey dijo a Tapper que hacía tiempo que se oponía a la medida, ya que quería que la financiación se incluyera en las asignaciones anuales y no en la columna de gastos obligatorios.

Dijo que la legislación actual permitiría a los demócratas desviar US$ 400.000 millones a otros fines. Y negó las afirmaciones de que los republicanos están reteniendo el proyecto de ley para evitar que los demócratas se anoten otra victoria, tras el cierre del acuerdo Manchin-Schumer, por considerarlo "absurdo y deshonesto".

Sin embargo, el hecho de que los republicanos voten en contra de la asistencia sanitaria a los veteranos —independientemente de los intrincados detalles del caso— amenaza con aumentar la impresión de que el partido se está volviendo más extremista. Y también desvía la atención de los temas clave que probablemente influyan en las elecciones de mitad de mandato a favor del Partido Republicano, incluyendo la inflación, los precios de la gasolina y el bajo índice de aprobación de Biden.