Tres mujeres dicen que la campaña de positivismo corporal en España utilizó sus imágenes sin autorización

(CNN) –– Tres mujeres que creen que sus imágenes se utilizaron en una campaña de "positivismo corporal" en España señalan que el material se manejó y se editó sin su permiso. Entre ellas se encuentra una mujer cuya pierna prostética se eliminó de la foto y otra que cree que editaron su rostro en el cuerpo de una mujer con una mastectomía.

El Ministerio de Igualdad de España lanzó el pasado miércoles la campaña de verano, que presenta a cinco mujeres de diferentes edades y etnias en una playa con el lema: "El verano también es nuestro".

Pero días después del lanzamiento, algunas de las mujeres cuyos cuerpos aparecían en la campaña afirmaron que no se les preguntó si se podían usar sus imágenes.

Sian Lord, modelo británica y expositora motivacional, dijo que "tembló de rabia" al ver que su imagen se había incluido en el anuncio y que estaba editada sin su prótesis de pierna, según informaron periódicos de Gran Bretaña.

Mientras tanto, Juliet FitzPatrick, una escritora británica que se sometió a una mastectomía doble, dijo que creía que su "rostro pudo haber sido usado y superpuesto a la mujer con un solo seno".

"¿Pueden decirme qué imágenes se usaron para hacer a esta mujer? No tengo senos y me molesta si mi cara se ha puesto en un cuerpo que tiene uno", escribió FitzPatrick al ministerio a través de Twitter el domingo.

"Recibí mensajes el sábado, de Twitter e Instagram, preguntando si era yo la persona del anuncio, la que tenía una mastectomía. Y lo miré y pensé que no, en realidad no soy yo, principalmente porque no tengo senos", le dijo FitzPatrick a CNN.

FitzPatrick, a quien le extirparon un seno en 2016 y el segundo en 2017, comentó a CNN que posteriormente la contactó la fotógrafa Ami Barwell, quien le dijo que creía que la artista había usado una foto que Barwell le tomó a FitzPatrick para su serie de fotos "Mastectomía".

"Estamos razonablemente seguros de que es mi rostro superpuesto a otra foto que ella tomó de otra mujer con un seno", explicó FitzPatrick.

"Esto me hizo enojarme bastante al principio, porque no puedes simplemente usar las imágenes de otras personas. Y también me molestó porque viví con un seno durante unos 18 meses y realmente lo odiaba", añadió.

"Creo que en realidad invalida toda la campaña y lo que están tratando de hacer, porque se trata de positivismo corporal, de estar cómodo en tu cuerpo. Ya sabes, no hay necesidad de ocultar cosas", destacó.

"Y en realidad, lo que han hecho es que han tomado los cuerpos de las mujeres y los han usado como quieren. Los cortaron en pedazos, como les dio la gana. Porque, por supuesto, Sian en realidad tiene una pierna prostética, pero se la quitaron y la reemplazaron con una pierna de carne y hueso", agregó.

Los mensajes de FitzPatrick se produjeron después de que la modelo británica Nyome Nicholas-Williams dijo que la semana pasada le avisaron que una imagen de ella en bikini se había utilizado en el anuncio sin su consentimiento.

Nicholas-Williams alentó a sus seguidores de Instagram a "mantener la conversación para que el Gobierno de España pueda entender lo mal que está esto". También habló de la importancia del consentimiento.

El artista, conocido como Arte Mapache, enfrentó la polémica con una disculpa en Twitter el jueves.

"Antes que nada, me gustaría disculparme públicamente con las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña 'El verano también es nuestro' y por haber usado una tipografía sin licencia (pensé que era gratis)".

Arte Mapache añadió que tras la "justificada" controversia sobre la ilustración, "creo que la mejor manera de reparar los daños que se hayan podido producir por mi conducta es repartir a partes iguales los beneficios obtenidos por este trabajo entre todos los protagonistas de la obra y comprando la licencia de la tipografía (me estoy poniendo contento con todos para solucionar esto lo antes posible)". El artista agregó que se les pagó un total de 4.490 euros (US$ 4.600) por el trabajo.

"Nunca fue mi intención abusar de su imagen, sino trasladar a mi ilustración la inspiración que son para mí mujeres como Nyome Nicholas, Raissa Galvão... Su trabajo y su imagen deben ser respetados. Gracias por su trabajo, incluso en este caso", añadió.

En un tuit, el Instituto de la Mujer, organismo independiente adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, agradeció este jueves a Arte Mapache su "activismo antigordofobia" y por reconocer el error de la ilustración.

"El Instituto de las Mujeres quiere aclarar que en ningún momento tuvo conocimiento de que las mujeres que aparecen en las imágenes fueran personas reales”, dijo este lunes a CNN un portavoz del instituto.

"El trabajo que se contrató fue la elaboración de una ilustración, sin el uso de modelos. El Instituto de las Mujeres, como parte perjudicada, se ha puesto en contacto con las modelos para aclarar la situación, y están a la espera de que el ilustrador y las modelos lleguen a un acuerdo", agregaron.

CNN se comunicó con Nyome Nicholas-Williams, Sian Lord y Raissa Galvão para obtener comentarios al respecto.

Patrick Sung Cuadrado y Jorge Engels colaboraron con este informe.