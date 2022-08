Inundaciones en Kentucky: encuentran docenas de muertos y se espera que el número de víctimas aumente

Beshear sobre inundaciones: Nunca habíamos visto algo así 2:53

(CNN) -- Los equipos de rescate que buscan a personas desaparecidas en el estado de Kentucky, afectado por las inundaciones, sevieron obstaculizados por la devastación que han dejado a su paso, al no poder acceder a las zonas que quedaron aisladas después de que las aguas arrastraran los puentes e inundaran las comunidades.

Y ahora se apresuran a superar otro obstáculo, ya que las temperaturas se dispararán a finales de la semana, lo que hará que los equipos de rescate y las personas desplazadas se enfrenten a un calor agobiante mientras más de 12.000 clientes siguen sin suministro eléctrico.

Al menos 28 personas, entre ellas cuatro niños, murieron a causa de las inundaciones generalizadas que se produjeron la semana pasada, anunció este domingo el gobernador Andy Beshear.

El gobernador dijo al programa "Meet the Press" de la NBC que cree que los equipos de recuperación "van a encontrar cuerpos durante semanas, muchos de ellos barridos a cientos de metros, tal vez a más de un cuarto de milla de donde estaban por última vez".

Mientras leía un desglose de los muertos en cada condado durante una conferencia de prensa este domingo, Beshear se emocionó visiblemente cuando llegó a los cuatro niños muertos en el condado de Knott, donde se han encontrado 15 personas muertas.

"Dice 'menores'", dijo el gobernador mirando la lista. "Son niños. El mayor está en segundo grado", afirmó.

La inundación —que se extendió por las carreteras, destruyó puentes y arrastró casas enteras— desplazó a miles de kentuckianos, según el gobernador. También dejó fuera de servicio infraestructuras vitales de electricidad, agua y carreteras, algunas de las cuales aún no se han restablecido.

En el condado de Perry, hasta 50 puentes están dañados e inaccesibles, según el juez ejecutivo del condado, Scott Alexander.

"Eso significa que hay alguien que vive en el otro lado o varias familias que viven en el otro lado y a las que todavía no podemos acceder por carretera", dijo Alexander.

La Policía del Estado de Kentucky sigue buscando activamente a residentes desaparecidos en varios condados y pide a las familias que informen a las fuerzas del orden si sus seres queridos están en paradero desconocido.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes sigue habiendo un ligero riesgo de lluvias excesivas en toda la región, y es posible que se produzcan inundaciones repentinas aisladas. Con el suelo ya saturado, más lluvia podría traer aún más inundaciones.

El agua llega hasta las ventanas en una escuela de Kentucky 0:52

A continuación, se espera que las temperaturas suban, llegando a mediados de los 80 y cerca de los 90 este miércoles y jueves, según el servicio meteorológico, pero se sentirá mucho más cálido debido a la humedad. Se espera que los índices de calor —la temperatura que se siente cuando el calor se combina con la humedad— alcancen un máximo de 38 grados Celsius en algunos lugares.

A medida que la crisis climática alimenta fenómenos meteorológicos más extremos y frecuentes, varias zonas de EE.UU. están experimentando actualmente riesgo de inundaciones repentinas, incluyendo franjas del desierto del suroeste, Knoxville, Tennessee, y Tucson, Arizona.

La región necesita desesperadamente recursos

Las autoridades estatales se centran inmediatamente en conseguir alimentos, agua y refugio para las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Los cortes de energía y los daños causados por la tormenta dejaron a 22 sistemas de agua operando en una capacidad limitada, dijo un comunicado de prensa de este domingo de la oficina del gobernador. Más de 60.000 conexiones de servicio de agua están sin agua o bajo una advertencia de hervir, dijo.

Casi 10.000 clientes de la región oriental del estado seguían sin electricidad a primera hora de este lunes, según PowerOutage.us.

Los funcionarios que supervisan los esfuerzos de recuperación dicen que el agua embotellada, los suministros de limpieza y las donaciones de fondos de ayuda están entre los recursos más necesarios mientras la región trabaja hacia la recuperación a corto y largo plazo. La FEMA está proporcionando remolques llenos de agua a varios condados.

"Muchos de estos lugares nunca se han inundado. Así que si nunca se han inundado, estas personas no tendrán seguro contra inundaciones", dijo el sábado a CNN el alcalde de Hazard (Kentucky), Donald Mobelini. "Si pierden su casa, es una pérdida total. No va a llegar un cheque del seguro para ayudarles. Necesitamos donaciones en efectivo", dijo, refiriéndose a un fondo de ayuda creado por el estado.

Beshear estableció un Fondo de Ayuda a las Inundaciones del Este de Kentucky para pagar los gastos funerarios de las víctimas de las inundaciones y recaudar dinero para los afectados por los daños. Hasta este domingo por la mañana, el fondo había recibido más de US$ 1 millón en donaciones, según el gobernador.

El gobierno federal aprobó fondos de ayuda para varios condados. FEMA también está aceptando solicitudes de asistencia por desastre individual de los inquilinos y propietarios afectados en los condados de Breathitt, Clay, Knott, Letcher y Perry, dijo el gobernador, señalando que cree que se añadirán más condados a la lista a medida que continúe la evaluación de los daños.

Las comunidades se enfrentan a daños irreparables

Aunque el esfuerzo de recuperación todavía estaba en la fase de búsqueda y rescate durante el fin de semana, Beshear dijo en una conferencia de prensa este sábado que cree que las pérdidas serán "en las decenas, si no los cientos de millones de dólares".

"Esta es una de las inundaciones más devastadoras y mortales que hemos visto en nuestra historia", dijo Beshear a la NBC este domingo. "Ha arrasado zonas en las que la gente no tenía tanto para empezar".

Y no solo las posesiones personales fueron arrastradas por las aguas de la inundación. Un edificio que alberga películas de archivo y otros materiales en Whitesburg, se vio afectado, y el agua sumergió una colección irremplazable de películas históricas, cintas de vídeo y registros de audio que documentaban los Apalaches.

La directora de cine de los Apalaches, Mimi Pickering, dijo a CNN que el querido centro de medios de comunicación, arte y educación, Appalshop, guardaba material de archivo y tiras de película que se remontaban a la década de 1940, y que contenían las historias y las voces de la gente de la región. Los empleados y voluntarios se apresuraron a conservar todo el material que pudieron.

"Estamos trabajando tan duro y rápido como podemos para intentar salvar todo ese material... Creo que todavía no he notado todo el impacto. Creo que no quiero pensar en ello", dijo Pickering. Señaló que el Smithsonian y otras instituciones han ofrecido ayuda.

Las grandes pérdidas que están sufriendo los habitantes de Kentucky probablemente también tendrán un efecto mental, según declaró a CNN Frances Everage, terapeuta y residente de la ciudad de Hazard desde hace 44 años. Aunque su casa se salvó, dijo que algunos de sus amigos tienen casas dañadas o han perdido sus granjas enteras.

"Cuando pones tu sangre, tu sudor y tus lágrimas en algo y luego lo ves arrancado delante de tus ojos, va a haber un proceso de duelo", dijo Everage. "Esta comunidad se reconstruirá y estaremos bien, pero el impacto en la salud mental va a ser significativo".

Sara Smart, Andy Rose, Lauren Lee, Raja Razek, Mike Valerio, Mark Biello, Cole Higgins, Robert Shackelford, Chris Boyette, Aya Elamroussi, Dakine Andone, Caitlin Kaiser y Tom Sater de CNN contribuyeron a este informe.