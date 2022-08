Última hora de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán: noticias y reacciones

El presidente de la legislatura de Taiwán, también conocido como Yuan Legislativo, You Si-Kun, dio la bienvenida a Nancy Pelosi en su visita a Taiwán en un tuit el martes.

“Deseo que usted y su delegación tengan una visita segura y productiva en Taiwán y Asia. #StandWithTaiwan”, tuiteó.

Madam Speaker of the United States House of Representatives @SpeakerPelosi , welcome you and your delegation to Taiwan! Wish you and your delegation have a safe and productive visit in Taiwan and Asia. #StandWithTaiwan 🇹🇼🇺🇸

Pictures: live streaming from @Reuters pic.twitter.com/xqm9YjTi5c

— 游錫堃 You Si-Kun (@sikunyou) August 2, 2022