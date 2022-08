Declaran Ivanka y Donald Trump Jr. como parte de la investigación sobre las finanzas de la Organización Trump

Análisis: ¿Podría Donald Trump ir a la cárcel? 4:25

(CNN) -- Ivanka Trump y Donald Trump Jr. se sentaron a declarar como parte de la investigación civil del fiscal general de Nueva York sobre las finanzas de la Organización Trump después de meses de lucha en los tribunales, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto.

La declaración a puerta cerrada de Ivanka Trump tuvo lugar este miércoles y Trump Jr. tuvo su declaración el jueves de la semana pasada, dijeron las personas. Los Trump debían sentarse para el interrogatorio el mes pasado, pero la muerte de su madre Ivana pospuso su testimonio.

Trump Jr., que dirige la Organización Trump con su hermano Eric Trump, no se acogió a la Quinta Enmienda y respondió a las preguntas del Estado, dijo una de las personas. No está claro qué se le preguntó ni cómo respondió a las preguntas.

Se espera que el expresidente Donald Trump testifique a finales de este mes.

Un abogado de Trump Jr. y de Ivanka Trump declinó hacer comentarios, y representantes de la Organización Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios. La oficina del fiscal general de Nueva York declinó hacer comentarios.

Las declaraciones aumentan los riesgos legales para los miembros de la familia Trump, ya que se enfrentan a dos investigaciones, una civil y otra penal, sobre la exactitud de los estados financieros de la Organización Trump.

El expresidente y la Organización Trump han negado previamente cualquier irregularidad y han calificado la investigación civil de la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, como políticamente motivada.

En enero, la oficina de James dijo que había encontrado pruebas "significativas" que indicaban que la Organización Trump utilizaba valoraciones de activos falsas o engañosas en sus estados financieros para obtener préstamos, seguros y beneficios fiscales.

La decisión de Trump Jr. de responder a las preguntas del Estado rompe con la de Eric Trump y el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quienes hicieron valer su derecho a la Quinta Enmienda cuando fueron depuestos en 2020.

En un caso civil, el jurado puede extraer una "inferencia adversa" y sostenerla contra los individuos que no responden a las preguntas.

Este no es el único cálculo en juego. Ha habido algunas discusiones sobre el estigma de hacer valer la Quinta Enmienda y cómo jugaría políticamente, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto.

Al responder a las preguntas, Trump Jr. aumenta su posible exposición legal. Estuvo involucrado en varias propiedades, incluyendo el 40 de Wall Street, y certificó la exactitud de los estados financieros desde 2017, ha dicho la oficina del fiscal general. Ivanka Trump fue un enlace clave con el Deutsche Bank, que prestó a la Organización Trump más de US$ 300 millones.

Los estados financieros fueron preparados por contadores dentro y fuera de la Organización Trump. También existe un debate sobre cómo se valoraron las propiedades, dada la flexibilidad de las tasaciones. Las valoraciones fueron firmadas por Cushman & Wakefield, la tasadora de Trump desde hace tiempo, que también está siendo investigada.

La empresa, que rompió sus lazos con Trump después del 6 de enero de 2021, negó cualquier irregularidad. Los bancos, que suministraron la financiación, tampoco perdieron dinero con los préstamos que suscribieron.

La investigación del fiscal general de Nueva York está en una fase avanzada. Los abogados de la oficina han dicho públicamente que esperan tomar algún tipo de medida coercitiva, pero que entablarían conversaciones con la Organización Trump antes de tomar una decisión.

Los investigadores entrevistaron a numerosos ejecutivos y empleados actuales y anteriores de la Organización Trump, incluida la exasistente de Donald Trump, Rhona Graff, y varios ejecutivos del departamento de finanzas y contabilidad.

La oficina de James citó a los Trump a finales del año pasado. Estos pidieron que se bloquearan las citaciones en los tribunales, argumentando que no debían prestar declaración mientras hubiera una investigación penal. El tribunal rechazó sus argumentos, diciendo que una investigación penal no impide que una investigación civil obtenga pruebas. El expresidente también fue declarado en desacato y multado con US$ 110.000 por no cumplir con una citación de documentos. El juez levantó la orden de desacato en junio.

La investigación penal, dirigida por el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, se ha ralentizado pero no se ha detenido. A principios de este año, Bragg no autorizó a los fiscales a presentar pruebas ante un gran jurado estatal tras plantear sus dudas sobre la solidez del caso, según informó CNN. El gran jurado especial que está examinando las pruebas del caso expiró en abril, pero podría constituirse uno nuevo en el futuro.

Bragg dijo a CNN en una entrevista en abril: "Siempre que haya una investigación civil y penal paralela, si hay testimonios en ese procedimiento, obviamente los estudiaremos".