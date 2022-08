DeSantis suspende al fiscal de Tampa que se posicionó en contra de criminalizar a los proveedores de aborto

Biden firma un decreto para preservar el derecho al aborto en EE.UU. 1:44

(CNN) -- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió este jueves al fiscal electo de Tampa, Andrew Warren, por comprometerse a no utilizar su oficina para perseguir a las personas que buscan y proporcionan abortos o sobre los médicos que proporcionan atención de afirmación de género a las personas transgénero.



DeSantis también acusó a Warren de no perseguir a los criminales en toda la extensión de sus poderes como fiscal del estado del condado de Hillsborough.

"Adoptar la posición de que tiene poderes de veto sobre las leyes del estado es insostenible", dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Tampa rodeado de fuerzas del orden.

La medida de DeSantis, un republicano, de destituir a un demócrata dos veces elegido por los votantes de Hillsborough atrajo una reprimenda inmediata y severa por parte de los legisladores y funcionarios estatales demócratas. La líder de la minoría, la senadora Lauren Book, dijo que DeSantis se estaba "comportando más como un dictador que como el 'gobernador de Estados Unidos'". Y la comisionada de Agricultura, Nikki Fried, candidata demócrata a la gobernación, calificó la suspensión de Warren como "un ataque políticamente motivado contra un fiscal estatal universalmente respetado y elegido democráticamente para ejercer la discreción fiscal".

"Ron DeSantis es un ‘bully’ patético", dijo Fried.

Una portavoz de Warren no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Su oficina canceló una conferencia de prensa previamente programada para las 3 p.m.

publicidad

DeSantis dijo que la decisión de suspender a Warren se produjo después de que él ordenara al personal que revisara si algún fiscal del estado de Florida se había encargado de "determinar qué leyes les gustan y van a hacer cumplir", después de ver que los fiscales de otros estados se negaron a presentar cargos por ciertos delitos. Esa revisión los llevó a Warren, que se ha convertido en un firme defensor de la reforma de la justicia penal y de la anulación de las condenas erróneas.

"El gobernador no debería haber tenido que venir al condado de Hillsborough a limpiar nuestro desastre", dijo el ex jefe de policía de Tampa, Brian Dugan, durante la rueda de prensa. "A eso se reduce realmente".

Según la ley de Florida, un gobernador puede destituir a "cualquier funcionario del condado" por actos ilícitos, mala conducta, negligencia en el cumplimiento del deber, embriaguez, incompetencia, incapacidad permanente para desempeñar sus funciones oficiales o comisión de un delito grave. El Senado de Florida tiene la facultad de restituir a un funcionario suspendido o de destituirlo.

DeSantis nombró a Susan López para servir como fiscal del estado durante la suspensión de Warren. Anteriormente nombró a López como jueza de circuito en el condado de Hillsborough. DeSantis dijo a los periodistas que no habló con Warren antes del anuncio.

Warren fue elegido por primera vez como fiscal estatal en 2016, derrotando a un titular republicano de larga data en una contienda cerrada que predijo el giro hacia la izquierda del condado de Florida. Fue reelegido en 2020, ganando un mayor porcentaje de votos en el condado de Hillsborough que el presidente Joe Biden.

Durante sus primeros años en el cargo, Warren mantuvo un perfil relativamente bajo mientras modernizaba discretamente la oficina y adoptaba reformas de justicia penal. En 2018, respaldó la campaña de reelección del sheriff republicano electo del condado, Chad Chronister, y a menudo celebró conferencias de prensa con las fuerzas del orden. A su vez, Chronister elogió a Warren en los meses previos a la campaña del demócrata para un segundo mandato.

Pero Chronister fue el anfitrión de la conferencia de prensa del jueves en la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough y pronunció una crítica mordaz de Warren mientras estaba de pie junto a DeSantis. (La esposa de Chronister, Nicole DeBartolo, y su suegro, Edward DeBartolo, un ex propietario de la NFL al que Donald Trump concedió un indulto presidencial, han donado un total de US$ 472.000 a la campaña de reelección de DeSantis).

Warren se volvió cada vez más crítico con DeSantis durante la pandemia. Al principio del brote de coronavirus, criticó públicamente la decisión del gobernador de permitir que las megaiglesias operaran en Florida pocos días después del arresto de un pastor de Tampa que desafió el mandato de no acudir a misa en persona. Más tarde, ese mismo verano, Warren anunció que no procesaría a 67 personas detenidas en una protesta tras la muerte de George Floyd.

Pero fue la incursión de Warren en la división política del país sobre la atención a los transexuales y el aborto lo que provocó la acción del jueves de DeSantis. El año pasado, Warren se unió a docenas de fiscales locales y estatales que firmaron una carta redactada por la organización progresista Fair and Just Prosecution en la que se denunciaban las leyes que criminalizan a los médicos que prestan atención de afirmación de género a personas transgénero. Después de que la Corte Suprema de EE.UU. votara a favor de derogar el caso Roe vs. Wade y eliminar las protecciones constitucionales para el aborto, Warren firmó otra carta de Justicia y Equidad en la que se comprometía a no utilizar "los limitados recursos del sistema jurídico penal" para perseguir a quienes soliciten, proporcionen o apoyen el aborto.

La posición sobre el aborto puso a Warren en desacuerdo con una nueva ley estatal que prohíbe el aborto en Florida después de las 15 semanas. DeSantis, que el año pasado firmó la prohibición de que las niñas y las mujeres transgénero participen en los deportes escolares como una mujer, también ha tomado medidas para prohibir la atención de afirmación de género para los menores, lo que llamó el jueves "literalmente cortar las partes privadas de los niños pequeños".

"Esos son realmente, creo, atroces y, de nuevo, está más allá de simplemente ejercer la discreción", dijo DeSantis.

DeSantis ha utilizado su poder para destituir a ciertos funcionarios electos más que sus predecesores. En una de sus primeras acciones como gobernador, DeSantis suspendió al sheriff del condado de Broward, Scott Israel, quien supervisó la respuesta policial al mortal tiroteo masivo en una escuela secundaria de Parkland.