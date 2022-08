Senado de EE.UU. aprueba el amplio proyecto de ley demócrata sobre salud y clima

Biden firma un decreto para preservar el derecho al aborto en EE.UU. 1:44

(CNN) -- El Senado votó este domingo por la tarde para aprobar el amplio proyecto de ley demócrata sobre salud y clima, y lo envió a la Cámara de Representantes, en una importante victoria para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su partido.

El proyecto de ley -denominado Ley de Reducción de la Inflación- representaría la mayor inversión en materia de clima de la historia de EE.UU. e introduciría importantes cambios en la política de salud, al otorgar por primera vez a Medicare la facultad de negociar los precios de ciertos medicamentos recetados y prorrogar por tres años los subsidios a la atención médica que están por vencer. La legislación reduciría el déficit, se pagaría con nuevos impuestos --incluyendo un impuesto mínimo del 15% sobre las grandes empresas y un impuesto del 1% sobre la recompra de acciones- y aumentaría la capacidad de recaudación del Servicio de Impuestos Internos.

Recaudaría más de US$ 700.000 millones en ingresos públicos a lo largo de 10 años y destinaría más de US$ 430.000 millones a reducir las emisiones de carbono y a prorrogar las subvenciones a los seguros de salud de la Ley de Asistencia Asequible, y utilizaría el resto de los nuevos ingresos para reducir el déficit.

El paquete es el resultado de minuciosas negociaciones, y su aprobación daría a los demócratas la oportunidad de alcanzar importantes objetivos políticos antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, debe aprobar el proyecto de ley el viernes 12 de agosto para que Biden pueda promulgarlo.

Los demócratas del Senado, con una estrecha mayoría de 50 escaños, se mantuvieron unidos para aprobar la legislación, utilizando un proceso especial para aprobar la medida sin los votos republicanos. La aprobación final se produjo tras una maratónica serie de polémicas votaciones de enmiendas conocida como "vote-a-rama", que se prolongó desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo.

Cómo los demócratas del Senado aprobaron el proyecto de ley en una votación partidista

Los demócratas del Senado llevaban mucho tiempo esperando aprobar un paquete legislativo insignia que incorporara los principales puntos de la agenda del partido, pero lucharon durante meses para alcanzar un acuerdo que obtuviera el pleno apoyo de su bancada.

El senador Joe Manchin desempeñó un papel clave en la elaboración de la legislación, que solo avanzó después de que el demócrata de Virginia Occidental y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunciaran un acuerdo a finales de julio, un gran avance para los demócratas después de que las negociaciones anteriores se hubieran estancado.

Kyrsten Sinema, senadora por Arizona, ofreció el jueves por la noche un apoyo decisivo después de que los líderes del partido acordaran cambiar las nuevas propuestas fiscales, indicando que "seguiría adelante" con el amplio paquete económico.

Pero Sinema, Manchin y otros senadores trabajaron durante todo el fin de semana haciendo modificaciones cruciales en el proyecto de ley.

Para evitar un colapso de última hora del proyecto de ley el domingo, los demócratas crearon un plan para ganarse a Sinema, que estaba preocupada por el impacto del impuesto mínimo de sociedades del 15% en las filiales de capital privado. Los demócratas del Senado aceptaron una propuesta fiscal más reducida, pero, en lugar de pagarla con un cambio en la deducción de impuestos estatales y locales, que habría suscitado la oposición de algunos demócratas de la Cámara de Representantes, ampliaron la limitación de la cantidad de pérdidas que las empresas pueden deducir durante otros dos años.

Los republicanos aprovecharon el fin de semana para poner en aprietos a los demócratas y forzar votaciones políticamente difíciles. También consiguieron eliminar una disposición clave para limitar el precio de la insulina a US$ 35 al mes en el mercado de los seguros privados, que el parlamentario del Senado dictaminó que no cumplía las normas de conciliación del Senado. El límite de US$ 35 para los beneficiarios de Medicare se mantiene.

Cómo aborda el proyecto de ley la crisis climática

Aunque los economistas no se ponen de acuerdo sobre si el paquete hará honor a su nombre y reducirá la inflación, sobre todo a corto plazo, el proyecto de ley tendrá un impacto crucial en la reducción de las emisiones de carbono.

El paquete de medidas sobre energía limpia y clima, de casi US$ 370.000 millones, es la mayor inversión en materia de clima de la historia de Estados Unidos y la mayor victoria del movimiento ecologista desde la histórica Ley de Aire Limpio. También llega en un momento crítico: este verano se han producido olas de calor y mortales inundaciones en todo el país, que según los científicos están relacionadas con el calentamiento del planeta.

Los análisis de la oficina del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, así como múltiples análisis independientes, sugieren que la medida reduciría las emisiones de carbono de EE.UU. hasta en un 40% para 2030. Para alcanzar el objetivo del presidente Joe Biden de reducir las emisiones en un 50% de aquí a 2030, se necesitarían fuertes regulaciones climáticas por parte del gobierno de Biden y la actuación de los estados.

El proyecto de ley contiene también muchos incentivos fiscales destinados a reducir el coste de la electricidad con más energías renovables y a estimular a más consumidores estadounidenses a pasarse a la electricidad para alimentar sus hogares y vehículos.

Los legisladores dijeron que el proyecto de ley representa una victoria monumental y que es solo el comienzo de lo que se necesita para combatir la crisis climática.

"No se trata de las leyes de la política, sino de las leyes de la física", dijo el senador demócrata Brian Schatz, de Hawai, a CNN. "Todos sabíamos al llegar a este esfuerzo que teníamos que hacer lo que la ciencia nos dice que tenemos que hacer".

Claves de la política de salud y fiscal del proyecto de ley

El proyecto de ley facultaría a Medicare para negociar los precios de ciertos medicamentos costosos administrados en los consultorios médicos o adquiridos en la farmacia. La Secretaría de Salud y Servicios Humanos negociaría los precios de 10 medicamentos en 2026, y otros 15 en 2027 y de nuevo en 2028. El número se elevaría a 20 medicamentos al año para 2029 y después.

Esta controvertida disposición es mucho más limitada que la que los líderes demócratas de la Cámara de Representantes han respaldado en el pasado. Pero abriría la puerta al cumplimiento de un antiguo objetivo del partido de permitir a Medicare utilizar su peso para reducir los costes de los medicamentos.

Los demócratas también están planeando extender los subsidios federales mejorados para la cobertura de Obamacare hasta 2025, un año más tarde de lo que los legisladores discutieron recientemente. De este modo, no expirarían justo después de las elecciones presidenciales de 2024.

Para aumentar los ingresos, el proyecto de ley impondría un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos que las grandes empresas declaran a los accionistas, conocidos como ingresos contables, en contraposición al Servicio de Impuestos Internos. La medida, que recaudaría US$ 258.000 millones en una década, se aplicaría a las empresas con ganancias superiores a US$ 1.000 millones.

Preocupada por la forma en que esta disposición afectaría a ciertas empresas, en particular a los fabricantes, Sinema sugirió que ganaba cambios en el plan de los demócratas para reducir la forma en que las empresas pueden deducir los activos depreciados de sus impuestos. Los detalles siguen sin estar claros.

Sin embargo, Sinema rechazó el esfuerzo de su partido por endurecer la laguna de los intereses transferidos, que permite a los gestores de inversiones tratar gran parte de su remuneración como ganancias de capital y pagar un tipo impositivo del 20% sobre las ganancias de capital a largo plazo, en lugar de tasas del impuesto sobre la renta de hasta el 37%.

La disposición habría alargado de tres a cinco años el tiempo que los gestores de inversiones deben mantener los intereses de las ganancias para poder beneficiarse del tipo impositivo más bajo. La eliminación de esta laguna fiscal, que habría permitido recaudar US$ 14.000 millones en una década, había sido un viejo objetivo de los demócratas del Congreso.

En su lugar, se añadió un impuesto especial del 1% sobre la recompra de acciones por parte de las empresas, lo que permitió recaudar otros US$ 74.000 millones, según un asesor demócrata.

Ella Nilsen, Tami Luhby, Katie Lobosco, Matt Egan y Kristin Wilson, de CNN, contribuyeron a este informe.