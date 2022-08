AMLO: "Se está haciendo todo para el rescate" de los 10 mineros atrapados en Coahuila

"Hay esperanza", dicen familiares de mineros atrapados en México 2:28

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes casi al final de su conferencia de prensa que se "está haciendo todo, todo, todo para el rescate" de los 10 mineros que están atrapados desde el miércoles por la tarde en Sabinas, Coahuila, en el norte del país.

“Pues estamos primero buscando rescatarlos, estamos trabajando, la gente que está allá en el terreno son gente heroica, muy comprometidos", dijo López Obrador, quien estuvo el domingo en Sabinas, donde se reunió con el equipo de rescate.

"De eso se trató ayer, de ir a ver cómo va el trabajo porque el problema es que se inundaron los tres pozos. Porque se supone, es la hipótesis, de que se rompieron las paredes de esta mina con otra que estaba abandonada, muy grande, que tenía una acumulación de agua de bastante cantidad. Entonces, al romperse, se inundó la mina donde estaban los 15 trabajadores, 5 se salvaron", agregó.

El pasado miércoles 3 de agosto, las paredes de una mina en la comunidad de la Agujita (en Sabinas, Coahuila) colapsaron por la inundación de tres pozos comunicados, lo que dejó atrapados a 10 de los 15 mineros que trabajaban ahí.

Según el presidente, se ha avanzado en la mitad del agua; en promedio se están sacando más de 300 litros por segundo. Agregó que se están apurando en sacar el agua para que entren pronto los rescatistas que ya están allá y que "no han dejado de trabajar día y noche”.

publicidad

Cuando se le preguntó que cuál era el porcentaje de probabilidad de que los mineros sigan con vida, López Obrador respondió que "todos tienen fe, nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate. Es que tienen mucha fe, nos explicaban que, cuando se trabaja en esas minas, los mismos mineros hacen huecos o refugios y eso es lo que se está pensando".

Al final, López Obrador pidió entender a los familiares de los mineros, algunos que no estuvieron a gusto con su visita y la tildaron de hacer política. “Yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación”.

Por su parte, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, participó este lunes en la conferencia de prensa matutina y explicó que la fuerza de tarea en la mina es de 557 personas desplegadas y 50 vehículos terrestres y hasta ahora se reporta un volumen de extracción de 25.400 metros cúbicos de agua.

“Estamos trabajando día y noche, estamos dando todo nuestro esfuerzo para rescatar a los mineros”, indicó Velázquez.

Asimismo, agregó que este día se estará trabajando con un dron especializado en el lugar del incidente.

"Tenemos por parte del gobierno de México 25 bombas sumergibles con una potencia de 1.730 caballos de fuerza, sumado a ellos 6 perforadoras. El día de hoy se estará trabajando en un dron submarino que hizo llegar la Marina, empleará personal especializado, que está equipado con una cámara de alta resolución y luz que permite grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina sin poner en riesgo a los rescatistas”, dijo.

Con información de Gerardo Lemos y Fidel Gutiérrez.