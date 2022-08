Se reanuda en Guatemala la audiencia contra José Rubén Zamora, director de El Periódico

Audiencia contra Zamora para definir su libertad 1:33

(CNN Español) -- El periodista y empresario José Rubén Zamora y la fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Samari Gómez fueron trasladados este lunes a la Torre de Tribunales bajo un fuerte dispositivo de seguridad para reanudar la audiencia en su contra suspendida el miércoles anterior.

El Ministerio Público de Guatemala acusa a Zamora por los delitos de lavado de dinero, chantaje, proposición y conspiración para el lavado de dinero y tráfico de influencias.

A su llegada a los tribunales, Zamora dijo que no existen pruebas en su contra y reiteró que la acusación de lavado de dinero es política.

“Yo siempre he dicho que el sistema no puede combatir la impunidad y la corrupción porque la corrupción y la impunidad son el sistema. Sin embargo, pienso que hay buenos jueces, que hay excelentes policías, creo que a partir del 96 en los acuerdos de paz la policía se ha profesionalizado mucho y espero los jueces tengan la misma evolución. Además, son casos que no tienen ningún fundamento, desde noviembre quisieron hacer esto iniciando con audiencia unilaterales", declaró.

En tanto, Gómez es vinculada al mismo caso y es señalada por revelación de información confidencial o reservada. La procesada, también ha negado los cargos que se le imputan y se ha declarado inocente.

publicidad

Quién es José Rubén Zamora

José Rubén Zamora es un reconocido periodista guatemalteco conocido por ser el director del diario El Periódico. Fundó el medio en 1996.

Durante años, Human Rights Watch ha denunciado amenazas, ataques e intimidaciones a varios periodistas guatemaltecos, entre ellos Zamora, de 65 años.

Zamora ha recibido varios premios durante su carrera, como el reconocimiento de Héroe de la Libertad de Prensa que en el año 2000 le dio el Instituto Internacional de la Prensa.

Con información de Kiarinna Parisi, Sergio Oseguera, David Von Blohn, Karol Suárez y Ana Cucalón.