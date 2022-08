El dólar fuerte de Estados Unidos está perjudicando a todos los demás

La subida del dólar golpea planes de turistas colombianos 3:24

Londres (CNN Business) -- El dólar estadounidense ha estado en alza este año. Esas son buenas noticias para los turistas estadounidenses que viajan por Europa, pero malas noticias para casi todos los demás países del mundo.

El billete verde ha subido más del 10% en 2022 en comparación con otras divisas importantes (cerca de su nivel más alto en dos décadas) a medida que los inversores, preocupados por una recesión mundial, se han apresurado a comprar dólares, que se consideran un refugio seguro en tiempos turbulentos. Al atractivo del dólar se suma la agresiva campaña de aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal para hacer frente a la inflación, la más alta en décadas. Eso ha hecho que las inversiones estadounidenses sean más atractivas, ya que ahora ofrecen mayores rendimientos.

Los viajeros estadounidenses pueden alegrarse de que una noche en Roma que antes costaba US$ 100 ahora cueste alrededor de US$ 80, pero el panorama es más complicado para las empresas multinacionales y los gobiernos extranjeros.

Aproximadamente la mitad del comercio internacional se factura en dólares, lo que aumenta las facturas de los fabricantes y las pequeñas empresas que dependen de los productos importados. Los gobiernos que necesitan pagar sus deudas en dólares también podrían tener problemas, especialmente si las reservas se agotan.

La ganancia del dólar ya está afectando a algunas economías vulnerables.

La escasez de dólares en Sri Lanka contribuyó a la peor crisis económica en la historia del país, lo que finalmente obligó a su presidente a dejar el cargo el mes pasado. La rupia de Pakistán se desplomó a un mínimo histórico frente al dólar a finales de julio, llevándolo al borde del impago. Y Egipto, golpeado por el aumento de los precios de los alimentos, está lidiando con una reserva de dólares agotada y un éxodo de inversión extranjera. Los tres países han tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda.

"Ha sido un entorno desafiante", dijo William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics.

Por qué la 'sonrisa del dólar' hace infelices a muchos

El valor del dólar estadounidense tiende a aumentar cuando la economía de Estados Unidos es muy fuerte o, de manera un tanto contraria a la intuición, cuando es débil y el mundo se enfrenta a una recesión.

En cualquier situación, los inversionistas ven la moneda del país como una oportunidad para asegurar el crecimiento o como un lugar relativamente seguro para estacionar efectivo mientras capean la tormenta.

A menudo se hace referencia al fenómeno como la "sonrisa del dólar", ya que se eleva en ambos extremos.

Pero el resto del mundo se queda con menos motivos para sonreír. Manik Narain, director de estrategia de activos cruzados para mercados emergentes de UBS, identificó tres razones principales por las que un dólar más fuerte podría perjudicar a países de todo el mundo con economías más pequeñas.

1. Puede agregar tensión fiscal. No todos los países tienen la capacidad de pedir dinero prestado en su moneda local, ya que los inversionistas extranjeros pueden no tener fe en sus instituciones o tener mercados financieros menos desarrollados. Eso significa que algunos no tienen más remedio que emitir deuda denominada en dólares. Pero si el valor del dólar se dispara, eso hace que sea más caro pagar sus obligaciones, agotando las arcas del gobierno.

También hace que sea más costoso para los gobiernos o las empresas importar alimentos, medicinas y combustible.

Eso es lo que sucedió cuando el valor de la rupia de Sri Lanka se desplomó frente al dólar a principios de este año. El gobierno agotó sus reservas de divisas, que ya estaban bajas en parte debido a la caída del turismo durante la pandemia. La escasez de artículos de primera necesidad llevó entonces a miles de personas a las calles. El presidente Gotabaya Rajapaksa huyó del país y renunció en julio después de que manifestantes enojados ocuparan edificios gubernamentales.

2. Alimenta la fuga de capitales. Cuando la moneda de un país se debilita drásticamente, las personas adineradas, las empresas y los inversionistas extranjeros comienzan a retirar su dinero con la esperanza de guardarlo en un lugar más seguro. Eso empuja a la moneda a la baja aún más, lo que exacerba los problemas fiscales.

"Si estás sentado en Sri Lanka en este momento y ves que el gobierno está bajo presión, quieres sacar tu dinero", dijo Narain.

3. Pesa en el crecimiento. Si las empresas no pueden pagar las importaciones que necesitan para operar sus negocios, no tendrán tanto inventario. Eso significa que no podrán vender tanto, incluso si la demanda se mantiene sólida, lo que pesa sobre la producción económica.

Cuando la economía de EE.UU. avanza, eso puede amortiguar parte del golpe. Muchos mercados emergentes exportan bienes a la economía más grande del mundo. ¿Pero cuando el dólar se fortalece porque Estados Unidos está al borde de la recesión? Eso es duro.

"Eso puede infligir más dolor a los mercados porque no tiene el lado positivo de un mejor crecimiento económico en el fondo", dijo Narain.

Una crisis contenida

El dólar ha retrocedido un 0,6% en la última semana. Pero no se espera que cambie significativamente de rumbo en el corto plazo.

"Esperamos que la fortaleza del dólar permanezca prácticamente intacta en el plazo cercano al intermedio", escribió Scott Wren, estratega senior de mercado global del Wells Fargo Investment Institute, en una nota reciente a los clientes.

Eso está empujando a los inversionistas y legisladores a preguntarse si Sri Lanka es solo la primera ficha de dominó en caer. También existe el riesgo de que las turbulencias en los mercados emergentes se extiendan por todo el ecosistema financiero, desencadenando una amplia gama de efectos indirectos.

Brad Setser, del Consejo de Relaciones Exteriores, escribió recientemente que está monitoreando a Túnez, que está luchando por satisfacer sus necesidades presupuestarias, así como a Ghana y Kenya, que tienen una gran carga de deuda. El Salvador tiene un pago de bonos a principios del próximo año, mientras que Argentina continúa luchando a raíz de su última crisis monetaria en 2018.

El FMI ha estimado que el 60% de los países de bajos ingresos están en o cerca de un alto riesgo de deuda pública angustia, en comparación con aproximadamente una quinta parte hace una década.

Pero también existen diferencias clave entre la situación actual y las crisis pasadas.

La deuda denominada en dólares es menos común de lo que solía ser. Los jugadores más grandes, como Brasil, México e Indonesia, "generalmente no han pedido mucho dinero prestado en moneda extranjera y ahora tienen suficientes reservas de divisas para manejar su carga de deuda externa", según Setser.

Además, los precios de materias primas como el petróleo y los metales básicos se mantienen altos. Eso ayuda a las economías emergentes que son grandes exportadoras, incluidas muchas en América Latina, y sirve como una forma confiable de garantizar que los dólares sigan fluyendo hacia las arcas gubernamentales.

La inflación también empujó a los bancos centrales de muchos mercados emergentes a comenzar a subir las tasas antes que sus pares en la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Brasil ha elevado los costos de endeudamiento en 12 reuniones consecutivas, habiendo iniciado el proceso en marzo de 2021.

Aún así, mucho podría depender del destino de las dos economías más grandes del mundo: Estados Unidos y China. Si estos motores de crecimiento realmente comienzan a detenerse, los mercados emergentes podrían experimentar una dolorosa salida de inversiones.

"Será crítico si Estados Unidos entra en recesión", dijo Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. "Hace que todos sean más reacios al riesgo".