Plebiscito constitucional de Chile: cómo saber si soy vocal de mesa y qué pasa si no puedo asistir

(CNN Español) -- A partir de este sábado puedes corroborar, en la página web del Servicio Electoral de Chile o por teléfono, si eres vocal de mesa para el plebiscito del 4 de septiembre, en el que se someterá a votación la propuesta de una nueva Constitución.

Los vocales de mesa serán los encargados de recibir los votos emitidos y hacer el primer escrutinio el día del sufragio. La jornada previa, es decir el 3 de septiembre, también deberán reunirse en el lugar en el que los citan las autoridades electorales a las 15:00 horas para conformar la mesa receptora.

Los secretarios de las Juntas Electorales publican las nóminas de vocales este sábado y dentro de una semana, el 20 de agosto, publicarán el listado de vocales reemplazantes.

¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

Hay al menos cuatro vías por las que puedes informarte sobre si te tocó ser vocal de mesa.

Puedes hacerlo a través de la página web http://www.servel.cl o comunicándote al call center del servicio electoral, en el número 6006000166.

El organismo, a su vez, enviará una carta certificada a cada una de las personas designadas en las que se les indica día, hora y lugar en la que deben presentarse para cumplir con su tarea. Y también pública la nómina en diarios y periódicos de las distintas zonas territoriales.

¿Qué pasa si no puedo asistir el día de la votación?

No asistir como vocal de mesa cuando te designaron es una infracción electoral y se penaliza con una multa que va a beneficio municipal, según el Servicio Electoral. La multa puede tener un valor de dos a ocho UTM (Unidad Tributaria Mensual), que al valor actualizado representa de 117.544 a 470.176 pesos chilenos (US$ 130 a US$ 520 aproximadamente).

Sin embargo, hay una serie de causas establecidas por ley por las que puedes justificar tu inasistencia. Este es el caso, por ejemplo, si estás fuera del país o a más de 300 km de distancia del sitio donde debes participar. Entre las causales también se encuentra tener más de 60 años —aunque si tienes más de 60, te designan y quieres participar sí puedes hacerlo—, estar embarazada, trabajar en un hospital o un lugar de larga estadía para adultos mayores o ser cuidador de adultos mayores o personas con necesidades de atención especial.

Para que te eximan de tu responsabilidad de ser vocal de mesa, debes presentar tu causal y los documentos que la justifiquen en el período de tres días hábiles después de que se publican las designaciones. En otras palabras, puedes hacerlo el 16, 17 y 18 de agosto.

Los documentos dependen del caso. Si es porque no estás en el país, por ejemplo, sirven el pasaporte o una copia de la tarjeta de embarque.

Debes presentarlos ante el secretario de las Juntas Electorales, cuya información de contacto puedes consultar en este link.

Recuerda que tu empleador no puede prohibirte participar del proceso como vocal de mesa: si te toca trabajar el día del plebiscito, debe darte el permiso y no puede descontarte el pago de la jornada. En caso de que viole sus obligaciones puedes denunciarlo ante el juez de Policía Local de tu comuna o en la Inspección del Trabajo.