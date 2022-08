Las universidades se enfocan en enseñar a sus estudiantes sobre la viruela del mono para prevenir contagios

Un hombre en España narra cómo vivió con viruela del mono 4:09

(CNN) -- Con casi 9.000 casos confirmados de viruela del mono en todo el país, crece la preocupación de que los campus universitarios de EE.UU. puedan convertirse en "focos" de viruela del mono este otoño boreal.



Los educadores están trabajando para reducir el riesgo para la salud pública, mientras que algunos estudiantes se preocupan por la forma en que sus experiencias en el campus podrían verse afectadas por el virus, un virus que la nación todavía está tratando de controlar y que fue declarado recientemente como una emergencia nacional de salud pública.

"A medida que nos adentramos en el otoño, me preocupan los brotes en los campus universitarios, ya que suelen ser un lugar en el que los individuos tienen una actividad sexual de mayor riesgo y están en contacto estrecho con muchas personas diferentes", dijo la Dra. Rachel Cox, profesora adjunta de la Escuela de Enfermería del Instituto de Profesionales de la Salud de Massachusetts, en un correo electrónico enviado a CNN. "Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados para asignar recursos como pruebas, vacunas y antivirales a los lugares que pueden convertirse en focos".

Sydney Greenstein, una estudiante de primer año, de 18 años, de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), dijo que aunque está emocionada por comenzar su experiencia universitaria, le preocupa su riesgo de exposición en la ciudad de Nueva York, que tiene uno de los números más altos de casos de viruela del mono en el país. Hay 1.937 casos confirmados o probables en la ciudad de Nueva York, según el Departamento de Salud de la ciudad.

"Definitivamente, me ha hecho pensar en la escuela y en cuáles son mis planes y en cómo voy a ser social y a relacionarme con la gente y salir", dijo Greenstein.

Greenstein se trasladará de Maryland a Nueva York a finales de este mes para comenzar sus estudios y dijo que no ha oído mucho de la NYU sobre sus planes de respuesta a la viruela del mono. La NYU no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Pero algunas universidades dijeron a CNN que sus planes de respuesta incluyen los protocolos de enfermedades infecciosas que ya han implementado.

Una continuación del trabajo

La Universidad de Elon, en Carolina del Norte, considera que los preparativos para una posible respuesta a la viruela del mono son una extensión del trabajo que la escuela ha estado realizando hasta ahora.

"Somos conscientes de que podemos tener casos de viruela del mono. Llevamos trabajando en la preparación desde mayo, mucho antes de que se viera como un problema, y nuestro enfoque va a estar muy centrado en la educación, la prevención, pero tenemos planes en caso de que se presente un contagio", dijo la Dra. Ginette Archinal, directora médica de Salud Estudiantil y médica de la universidad. "Decir que estamos ‘preocupados’ es exagerar, pero estamos preparados para casos de viruela del mono en el campus".

El equipo de respuesta a enfermedades infecciosas de Elon "ha estado en modo de preparación para muchas enfermedades infecciosas" durante los últimos años, dijo Jana Lynn Patterson, vicepresidenta asociada de Vida Estudiantil y decana de Estudiantes de Elon.

Archinal y Patterson forman el equipo de liderazgo del Equipo de Respuesta a Enfermedades Infecciosas de Elon.

La escuela tuvo un brote de paperas en el otoño de 2019, que Patterson dijo que los hizo estar mejor preparados para el covid-19, y ven la respuesta a la viruela del mono como "una continuación de nuestro trabajo".

"Tenemos algunos protocolos básicos de respuesta a enfermedades infecciosas, y luego los hemos refinado con base en la información actual que tenemos en torno a información específica o necesidades específicas en torno a un caso de viruela del mono o un brote", dijo.

Los protocolos abarcan varias áreas, como el aislamiento, el apoyo académico, el apoyo educativo y la garantía de que el personal clínico y sanitario está al día en cuanto a las evaluaciones. Archinal y Patterson también destacaron la importancia de su relación con el Departamento de Salud local y el sistema sanitario.

Durante la pandemia de covid-19 tuvieron muy en cuenta que cualquier política o protocolo que se creara pudiera aplicarse a cualquier enfermedad infecciosa que surgiera en el futuro.

"Elon tiene protocolos para este tipo de enfermedades infecciosas que están deliberadamente diseñados para ser ajustados en función de lo que pueda surgir", dijo Archinal. "Porque para qué reinventar la rueda en el último momento cada vez que hay un brote, cuando se puede tener un plan sólido y firme que simplemente se ajusta para que sea apropiado para cada uno, y eso es realmente la preparación".

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., hasta el 8 de agosto había 111 casos de viruela del mono en Carolina del Norte.

Oportunidades de propagación de la viruela del mono

Elon no es la única escuela que pretende centrarse en la educación sobre el virus. En Florida A&M, existe cierta preocupación por la propagación de la viruela del mono en el campus.

A los estudiantes "les gusta participar en un montón de actividades diferentes y socializar y todo, así que creo que ciertamente hay oportunidades para que la viruela del mono se propague entre la población", dijo Tanya Tatum, directora de los Servicios de Salud de los estudiantes en Florida A&M.

Tatum señaló que la viruela del mono no es como el covid-19, que se propaga principalmente por el aire. Pero las autoridades saben que los estudiantes participan en actividades íntimas. Un estudio reciente descubrió que entre las 528 infecciones diagnosticadas durante el brote actual, se sospecha que el 95% se transmitió durante la actividad sexual.

El hecho de que el virus pueda permanecer en objetos inanimados, como las sábanas, también aumenta la preocupación.

"Algunos de nuestros estudiantes no son los mejores cuidadores de la casa, la frecuencia con la que se cambian las sábanas y cosas así", dijo. "Así que hay cierta preocupación".

Los CDC dicen que la forma más común de contagio de la viruela del mono es de persona a persona a través del contacto directo con la erupción, las costras o los fluidos corporales de alguien que ha sido infectado. Este contacto puede producirse durante actividades íntimas, como las relaciones sexuales. Sin embargo, el virus también puede propagarse si una persona toca un objeto, un tejido o una superficie contaminada.

El plan en Florida A&M es emprender una campaña de educación, dijo Tatum, para que los estudiantes sean conscientes de que el virus se está propagando.

Florida A&M tendrá un sitio web con información al final de la semana, dijo Tatum. El plan también incluye correos electrónicos a los empleados y estudiantes, información en la plataforma de participación estudiantil y volantes colocados en las residencias.

"Nuestros estudiantes comienzan a mudarse de nuevo al campus el lunes 15 de agosto. Empezaremos a difundir nuestra información a partir de esta semana y proporcionaremos mensajes periódicos a lo largo del semestre", dijo Tatum.

"Queremos que la gente entienda cómo se propaga y las formas en que pueden evitarlo, ya sea contagiarse o propagarlo más", dijo. "También queremos asegurarnos de que entienden y están informados sobre cuál podría ser el tratamiento y qué hacer si creen que posiblemente han estado expuestos".

La Universidad del Norte de Florida también se está centrando en la educación, dijo la Dra. Valerie Morrison, directora de los Servicios de Salud Estudiantil.

La universidad quiere asegurarse de que los estudiantes sepan qué hacer cuando crean que pueden estar enfermos de viruela del mono u otra enfermedad infecciosa. Esto incluye quedarse en casa y saber cómo ponerse en contacto con los servicios de salud de los estudiantes o con un proveedor de atención primaria.

La Universidad del Norte de Florida planea llegar a los estudiantes incluyendo información educativa en plataformas de medios sociales como Instagram.

Según el recuento de los CDC, Florida tiene el tercer mayor número de casos en Estados Unidos, con 936 casos hasta el 8 de agosto.

Texas A&M también está haciendo esfuerzos para educar a sus estudiantes.

"Tenemos una página web activa y contenido de medios sociales listo para enviar a nuestros estudiantes", dijo la Dra. Martha Dannenbaum, directora de los Servicios de Salud Estudiantil en Texas A&M, en un correo electrónico a CNN.

"Tenemos procesos bien establecidos para empujar el contenido educativo a nuestros estudiantes que vamos a seguir”.

"Los centros de salud universitarios están íntimamente involucrados con los esfuerzos de salud pública en sus campus, por lo que la gestión de posibles brotes de viruela del mono u otras nuevas enfermedades infecciosas es parte del trabajo que hacemos", escribió Dannenbaum. "La mayoría (incluida la Salud Estudiantil de Texas A&M) estuvo muy involucrada en la planificación y ejecución de los planes para su campus relacionados con el covid. Podemos esperar una respuesta similar a la viruela del mono".

Texas tiene 702 casos de viruela del mono, hasta el 8 de agosto, según los CDC.

Planes de pruebas y aislamiento para los estudiantes

"Creo que las universidades deberían definitivamente tener formas de hacer pruebas disponibles y también tener soluciones y planes por si alguien está infectado. Por ejemplo, ¿con qué superficies tienen mucho contacto? ¿Cómo pueden limpiarlas para minimizar el contagio?", dijo Greenstein, estudiante de la NYU.

Varias universidades dijeron que podían hacer pruebas para detectar el virus, aunque a menudo se trataba de un laboratorio externo.

"Actualmente, las pruebas solo se pueden hacer en laboratorios autorizados para realizarlas", dijo un portavoz de la American College Health Association a CNN en un correo electrónico. "Los profesionales de la salud universitarios pueden recoger muestras y enviarlas a estos laboratorios si se determina que un paciente necesita una prueba".

La asociación está trabajando en el desarrollo de recursos para ayudar a los campus a prevenir y gestionar los brotes.

Florida A&M, Texas A&M, North Florida y Elon dijeron que pueden realizar pruebas de viruela del mono en el campus. En algunos casos, las muestras se enviarán a un laboratorio asociado.

En lo que respecta al aislamiento, Morrison, de North Florida, dijo que debido a la forma en que se propaga la viruela del mono, el desarrollo de políticas de aislamiento puede ser complicado y puede ser necesario que se determine caso por caso.

Las formas de propagación de la viruela del mono, incluso a través de objetos contaminados, como la ropa sucia, sábanas y toallas, afectan a la mecánica de cómo se puede aislar eficazmente a una persona en un entorno universitario.

"Si tuviéramos que aislar a alguien en el campus, querríamos una habitación individual con su propio cuarto de baño, y mi recomendación sería que no hubiera muebles de tipo poroso. Habría que evitar todo tipo de tapicería, ni alfombras, porque así es más fácil mantenerlo limpio después", dijo Morrison.

Archinal, de Elon, también dijo que la universidad puede aislar a los estudiantes con viruela del mono, en caso de que sea necesario.

"He redactado protocolos para mi personal sobre lo que hay que tener en cuenta, cómo manejarlo. Ya tenemos la capacidad de hacer pruebas de detección. Sabemos a qué laboratorio enviamos las pruebas. Ya tenemos protocolos sobre cuándo aislamos, a quién aislamos, qué cosas buscamos y cuándo notificamos a nuestro Departamento de Salud", dijo Archinal.

Archinal añadió que las autoridades cuentan con un sistema automatizado para el covid-19, que notifica a las personas pertinentes del campus qué estudiantes pueden necesitar ser atendidos en aislamiento. El mismo proceso, si es necesario, se utilizará para la viruela del mono.

No se recomienda la vacunación masiva

Las universidades también han estado considerando cómo podría entrar en juego la vacunación contra la viruela del mono para los estudiantes.

Archinal y Patterson dijeron que Elon está preparada si hay necesidad de una clínica de vacunación en el campus, y su asociación con el Departamento de Salud local es vital en este sentido.

Si la vacuna está más disponible, consultarán con el estado, y si ellos y el Departamento de Salud local consideran que la escuela es una buena candidata para una clínica, puede desplegarse en menos de 24 horas, dijo Patterson, de forma similar a lo que ocurrió durante el brote de paperas. Muchas otras escuelas también planean seguir las directrices y políticas del Departamento de Salud local en cuanto a la distribución de vacunas.

Los CDC han estado enviando a los estados suministros de la vacuna contra la viruela del mono, llamada Jynneos, para las personas que han estado expuestas o corren el riesgo de estarlo.

Según los CDC, entre las personas que pueden vacunarse se encuentran los contactos confirmados de alguien con viruela del mono, los presuntos contactos que hayan tenido una pareja sexual en los últimos 14 días diagnosticada con viruela del mono, los que hayan tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 14 días en una zona en la que se esté propagando la viruela del mono y quienes puedan estar expuestos al virus a través de su trabajo.

Archinal subrayó que los CDC no recomiendan la vacunación general y dijo que Elon no sugerirá esa estrategia si no es necesaria. Durante el brote de paperas en la escuela, aunque todos los estudiantes habían recibido las dos vacunas estándar, el Departamento de Salud recomendó una dosis de refuerzo.

"En 24 horas, estaban en el campus haciendo clínicas de vacunación, dosis de refuerzo", dijo Archinal. "Nuestra discusión con el Departamento de Salud es que si se diera esa misma situación y el caso de que se ampliara la recomendación de vacunarse y estuviera disponible, nuestro Departamento de Salud sería capaz de hacer lo mismo".

Tatum, de Florida A&M, dijo que si las vacunas estuvieran más disponibles, los funcionarios de allí seguirían las orientaciones del Departamento de Salud. Florida tiene la vacuna, dijo, pero está siendo distribuida y administrada a través del Departamento de Salud.

Tatum dijo que si hay un momento en el que hay suficientes vacunas, la universidad ve que aumenta el número de casos y el Departamento de Salud recomienda la vacunación, "puede ser una posibilidad que la ofrezcamos".

Un llamado a la concientización

Greenstein, el estudiante entrante de la NYU, dijo que espera que las universidades se comuniquen proactivamente con los estudiantes acerca de sus planes para mitigar la propagación y cómo esperan que la viruela del mono pueda afectar el año escolar.

"Solo pido que haya alguna forma de comunicación", dijo Greenstein. "No tiene que ser su máxima prioridad, comprendo perfectamente las prisas por tener todo listo a tiempo, pero alguna forma de comunicación estaría bien".

También espera que su escuela sea consciente de cómo comunica la información sobre el virus y no estigmatice a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres ni dé a entender que el brote solo debe preocupar a esta comunidad, que ha registrado la gran mayoría de los casos de este brote.

"Creo que deberían tener en cuenta que sus palabras tienen poder", dijo Greenstein. "Lo que dicen puede tomarse definitivamente de manera equivocada".

-- Jacqueline Howard, de CNN, contribuyó con este reportaje.