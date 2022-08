El expresidente Donald Trump declarará ante la fiscal general de Nueva York el miércoles

Fiscalía de Nueva York investiga finanzas de la Organización Trump 1:45

(CNN) -- Se espera que el expresidente Donald Trump declare ante los abogados de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el miércoles, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto, lo que enfrentará a los dos adversarios después de una investigación civil de más de tres años sobre las finanzas de la organización Trump.

No está claro si Trump responderá preguntas o hará valer su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación durante el testimonio a puertas cerradas.

¡Trump dijo en una publicación en Truth Social la madrugada del miércoles que estaría "viéndose con" James "para una continuación de la caza de brujas más grande en la historia de EE.UU. ¡Mi gran compañía, y yo mismo, estamos siendo atacados por todos lados. República bananera!".

La deposición llega durante una semana legal extraordinaria para el expresidente. El lunes, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en Mar-a-Lago, su residencia principal en la Florida, en relación con una investigación sobre el manejo de documentos clasificados. El martes, un tribunal federal de apelaciones negó su esfuerzo de larga data para impedir que una comisión de la Cámara de Representantes obtuviera sus declaraciones de impuestos.

Algunos asesores de Trump han abogado por que el expresidente responda preguntas ya que anteriormente testificó sobre sus estados financieros bajo juramento, mientras que otros le han advertido que no dé ninguna respuesta debido al posible riesgo legal que podría enfrentar, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto. El fiscal de distrito de Manhattan tiene una investigación criminal en curso por separado sobre la Organización Trump.

Otra consideración que se ha discutido, dicen las personas familiarizadas, son las implicaciones políticas de no responder preguntas, ya que se espera que Trump anuncie que se postulará para presidente en 2024. Durante la campaña de 2016, Trump sugirió que no responder preguntas era una señal de culpa. En una parada de campaña en Iowa en 2016, Trump dijo: "Si eres inocente, ¿por qué aceptas la Quinta Enmienda?".

Un abogado de Trump se negó a comentar. Un representante de la oficina del fiscal general no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El testimonio de Trump se acerca al final de una larga investigación del estado de Nueva York sobre si la Organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al proporcionarles estados financieros engañosos.

En enero, la oficina de James dijo que encontró evidencia "significativa" que indica que la Organización Trump usó valoraciones de activos falsas o engañosas en sus estados financieros para obtener préstamos, seguros y beneficios fiscales. La investigación civil del fiscal general está llegando a su fin y es posible que pronto se tome una decisión sobre una acción de ejecución.

El expresidente y la Organización Trump han negado previamente haber actuado mal y calificaron la investigación civil de James, una demócrata, como motivada políticamente. Tanto James como Trump han intercambiado críticas públicas.

El enfrentamiento sigue al intento fallido de Trump de bloquear las citaciones para declaraciones de él y sus hijos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump.

La declaración de Ivanka Trump tuvo lugar la semana pasada y Trump Jr. tuvo su declaración a fines de julio, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Trump Jr., quien dirige la Organización Trump con su hermano Eric Trump, e Ivanka Trump no hicieron valer sus derechos de la Quinta Enmienda y respondieron las preguntas del estado, dijeron las personas. No está claro qué se les preguntó específicamente o qué dijeron. Su decisión choca con la de Eric Trump y el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quienes hicieron valer sus derechos de la Quinta Enmienda más de 500 veces cuando depusieron en 2020.

Trump ha testificado bajo juramento en demandas civiles en las últimas décadas y desde que dejó el cargo ha también ha declarado. El año pasado proporcionó testimonio grabado en video para una demanda que involucraba un asalto fuera de la Torre Trump. El caso está programado para ir a juicio en el otoño. Trump ha negado haber actuado mal.

Preguntas sobre el patrimonio neto de Trump

Trump ha sido cuestionado sobre la exactitud de su patrimonio neto y estados financieros en juicios anteriores, algo que, según algunos asesores, es una de las razones por las que debería responder preguntas en la investigación actual.

En una declaración de 2007 en una demanda por difamación, Trump dijo una vez que calculó su valor neto, hasta cierto punto, sobre sus "sentimientos" y que le dio "el mejor giro" a algunos de los activos. "Creo que todos" exageran sobre el valor de sus propiedades, testificó, y agregó: "¿Quién no lo haría?".

¿Infló los valores? “No más allá de la razón”, dijo Trump.

En el pasado, Trump trató de imponer la responsabilidad de sus decisiones de valuación a Weisselberg, mientras que al mismo tiempo, los documentos y las declaraciones parecen mostrar que, incluso cuando Trump afirmó que dejó esas decisiones de valuación en manos de otros, también estuvo profundamente involucrado en dirigir su negocio.

Trump dijo en la declaración de 2007 que la única persona con la que trató al preparar los estados financieros fue Weisselberg.

"Yo daba mi opinión", dijo Trump en la declaración. "Hablaremos de eso", dijo, y agregó que "en última instancia" y "predominantemente" fue Weisselberg quien ideó los valores finales, que Trump dijo que consideraba "conservadores".

Cuando se le preguntó específicamente sobre los cambios en los valores de un año a otro, Trump tenía listas las explicaciones.

Durante la declaración, se le preguntó a Trump sobre el complejo familiar en el condado de Westchester, Nueva York, llamado Seven Springs, cuyo valor casi se duplicó en un año, de US$ 80 millones en 2005 a US$ 150 millones en 2006.

"La propiedad tenía un valor muy bajo, en mi opinión, entonces se volvió muy... simplemente ha subido”, dijo Trump.

Se le preguntó si tenía alguna base para ese punto de vista, aparte de su propia opinión.

“No lo creo, no”, dijo.

Además de Weisselberg, la oficina del fiscal general y el fiscal de distrito de Manhattan entrevistaron a otros dos involucrados en la preparación de los estados financieros, Jeff McConney, el controlador de la Organización Trump, y Donald Bender, el contador externo de la firma de bienes raíces.

Es probable que los abogados de Trump argumenten que los estados financieros no fueron auditados, por lo que cualquiera que confíe en ellos estaría informado. Los estados financieros revisados por CNN muestran que tienen numerosas revelaciones que indican que no se ajustaban a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Además, ninguno de los prestamistas perdió dinero en las transacciones, lo que podría hacer más difícil alegar que fueron defraudados o engañados.

Las tasaciones subyacentes a los valores de las propiedades fueron proporcionadas en muchos casos por el tasador de larga data de Trump, Cushman & Wakefield, que también está bajo investigación. Cushman, que rompió lazos con Trump después de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021, ha negado haber actuado mal y defiende su trabajo.

Riesgos legales para Trump

Las declaraciones plantean importantes riesgos legales para los Trump.

Si Trump es demandado por James y el caso va a juicio, el jurado puede sacar una "inferencia adversa" en su contra por no responder a las preguntas, lo que podría resultar en un juicio más alto en su contra si es declarado responsable. Si responde preguntas, podría abrir la puerta a posibles responsabilidades civiles y penales.

La investigación criminal, dirigida por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se ha ralentizado pero no se ha detenido. A principios de este año, Bragg no autorizó a los fiscales a presentar pruebas ante un gran jurado estatal después de expresar su preocupación sobre la solidez del caso, informó CNN. En abril expiró una prueba especial de audiencia del gran jurado en el caso, pero se podría sentar una nueva en el futuro.

Bragg le dijo a CNN en una entrevista en abril: “Cada vez que haya una investigación civil y penal paralela, si hay testimonio en ese proceso, obviamente lo analizaremos”.