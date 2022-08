"Esto sacude la conciencia": abogado de Vanessa Bryant dice que las fotos del accidente de helicóptero de Kobe se compartieron con decenas de empleados del condado de Los Ángeles

Vanessa Bryant gana una demanda a Los Ángeles 0:52

(CNN) -- Tras el fatal accidente de helicóptero en el que murieron Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas, se compartieron imágenes perturbadoras tomadas en el lugar de los hechos entre más de dos docenas de empleados del condado de Los Ángeles, dijo el miércoles un abogado de la esposa de la leyenda de la NBA, Vanessa, en su demanda contra el condado por las fotos.



La demanda federal de Vanessa Bryant sostiene que las fotos tomadas de los restos de las víctimas, incluidos los de su hija y su marido, se compartieron en entornos irrelevantes para la investigación, incluyendo un bar y una gala de premios.

Su abogado, Luis Li, presentó un diagrama de flujo de cómo las fotos iniciales se difundieron de un ayudante a más de una docena de ayudantes y a más de una docena de miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Algunas fotos se compartieron entre los agentes mientras jugaban al videojuego "Call of Duty", dijo Li en su presentación del caso.

Vanessa Bryant se secó las lágrimas cuando Li describió la forma en que los ayudantes del sheriff capturaron y compartieron las fotos.

"Tomaron fotos de cuerpos rotos... primeros planos de miembros, de carne quemada", dijo el abogado. "Esto sacude la conciencia".

Las imágenes de vigilancia reproducidas en el tribunal mostraban a uno de los ayudantes en un bar mostrando una foto a un mesero, que retrocedió y se apartó tras ver la imagen.

publicidad

"Ni en sus peores pesadillas imaginó (Bryant) que la policía y los socorristas irían —y que serían ellos— a tomar fotos de los restos de Kobe y Gianna sin ninguna razón", dijo Li.

El abogado dijo que los empleados del condado no causaron el accidente del 26 de enero de 2020, pero los acusó de aprovecharse de él, diciendo: "Echaron sal en una herida imposible de curar".

La defensa enfatizó que las fotos no se han filtrado en línea o a los medios y advirtió a los jurados que separaran la tragedia del accidente de los hechos del caso sobre las fotos.

"Las familias sufrieron una pérdida indescriptible... pero eso es sobre el accidente del helicóptero", dijo Mira Hashmall, una abogada que representa al Condado de Los Ángeles. "Este caso es sobre los primeros en responder y lo que hicieron".

Un jurado de seis mujeres y cuatro hombres fue seleccionado para el caso. Entre ellos hay una monja, alguien que trabaja en la producción de televisión para NBC Universal, una estudiante universitaria, un inversor inmobiliario, un investigador farmacéutico, un profesor de cómputo y un anfitrión de restaurante.

Segundo demandante en el juicio

Se espera que el juicio dure unas dos semanas y es probable que entre los testigos estén Vanessa Bryant y el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva. La demanda, que fue presentada en septiembre de 2020, busca daños no revelados y alega violaciones de los derechos civiles, negligencia, angustia emocional y violación de la privacidad.

El proceso del miércoles terminó con el testimonio de Rob Pelinka, director general de Los Ángeles Lakers, quien sollozó al describir que era el mejor amigo de Kobe Bryant y el padrino de Gianna. El día del accidente, Pelinka dijo que ayudó a Vanessa Bryant a pedir garantías al sheriff de que el lugar sería seguro para evitar que la gente intentara tomar fotos de la escena.

Pelinka también compartió el terror, la ansiedad y el dolor que vio en Vanessa Bryant después de enterarse de que las fotos de la escena del crimen estaban circulando entre los ayudantes del sheriff. Su testimonio continuará el jueves por la mañana.

Además de Bryant, un segundo demandante es Christopher Chester, que perdió a su esposa Sarah y a su hija Payton en el accidente. El abogado de Chester, Jerome Jackson, dijo que las fotos de la escena pueden haber capturado escenas perturbadoras de los restos de Sarah.

"¿Por qué alguien utilizaría esas mismas fotos para hacer plática sobre cocteles?" dijo Jackson.

La defensa alegó que había razones válidas para las fotos del lugar, ya que el accidente se produjo a 1,6 kilómetros de distancia de la ladera de una montaña a una altura de 380 metros. Hashmall dijo que el ayudante del sheriff tomó fotos de más que de los cuerpos.

Si el ayudante del sheriff no hubiera documentado la escena como estaba entrenado, dijo Hashmall, no habría podido informar al centro de mando, que tenía la tarea no solo de la búsqueda y recuperación, sino también de luchar contra un incendio forestal provocado por el accidente.

"Si no tienes una foto", dijo, "no puedes elaborar una respuesta".

La defensa admitió que las fotos no deberían haberse difundido como lo hicieron, pero mantuvo que la pronta actuación del condado logró contenerlo.

"Nos demandan por unas fotos que no están en Internet, que no aparecen en los medios de comunicación y que nunca han sido vistas por el demandante", dijo Hashmall.

El abogado de Bryant dijo a los miembros del jurado que demostraría que las acciones del condado no garantizaban totalmente que no haya difusión de las fotos y que éstas podrían seguir saliendo a la luz en Internet.

Tras el accidente, el sheriff Villanueva dijo a CNN que el departamento estaba llevando a cabo una investigación y que ocho ayudantes se enfrentaban a medidas administrativas debido a las acusaciones de haber compartido fotos de la escena del accidente con personas ajenas a la investigación.

El sheriff dijo en marzo de 2020 que todas las fotos de la escena que estaban en posesión de los oficiales habían sido eliminadas. Meses después, los abogados de Vanessa Bryant presentaron una moción afirmando que las acciones del departamento equivalían a la destrucción de evidencia.

-- Eric Levenson y Stella Chan de CNN contribuyeron con este reportaje.