ANÁLISIS | Lo bueno, lo malo y lo desconocido de las últimas noticias sobre la inflación

(CNN) -- Buenas noticias: los precios en EE.UU. se mantuvieron sin cambios en general en julio, el primer mes desde noviembre de 2020 en el que los precios no aumentaron. ¡Nos merecemos un descanso!

Malas noticias: la inflación sigue siendo demasiado alta, con un aumento de los precios al consumidor del 8,5% con respecto a julio pasado, y está muy por encima del 2% que los responsables de política del gobierno consideran saludable. Los estadounidenses todavía sienten el impacto de las pegatinas de precios en su vida diaria.

Si bien los costos de los combustibles, en particular los precios de la gasolina, se han reducido en los últimos meses, la tasa de inflación anual básica que elimina los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos, aumentó un 5,9 % interanual, igualando el aumento de junio.

"Cuando miras dónde hemos estado y pones esto en perspectiva, puedes ver que, cuando lo comparas con enero de 2020, parece que nos estamos relajando", dijo Rahel Solomon de CNN durante una aparición en "Newsroom".

Solomon dijo que un solo informe como el del miércoles podría no afectar el agresivo plan antiinflacionario de la Reserva Federal para elevar las tasas de interés. Es un patrón de este tipo de informes, distribuidos a lo largo de los meses, lo que buscan los formuladores de políticas.

Los precios de la gasolina bajan, pero...

Los precios de la gasolina bajaron un 7,7% de junio a julio, pero siguen subiendo un 44% en comparación con hace un año. En el mundo real, eso significa que los precios de la gasolina han bajado de un promedio récord de más de US$ 5 por galón a principios de junio a un promedio nacional de solo un centavo sobre US$ 4 el miércoles, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Fue esa caída a corto plazo en los costos de los combustibles lo que compensó los aumentos en otras áreas, como alimentos, vivienda y electricidad.

"Tienes que mirar la comida y el alquiler con mucho cuidado porque son cosas que no puedes recortar", dijo la analista económica global de CNN, Rana Foroohar, en "Newsroom".

"Muchas de las cosas que la gente puede reducir -- irse de vacaciones, comprar un auto nuevo, comprar ciertos productos para el hogar -- están recortando esas cosas, y creo que esa es una de las razones por las que estamos viendo caer la demanda y la inflación. Pero en las cosas que no se pueden recortar, dónde vives, lo que comes... esas son las cosas que me preocupan".

Los precios de los alimentos suben y afectan a todos

Si bien la inflación general se mantuvo estable durante el último mes, los precios de los alimentos no han bajado.

De hecho, el precio de los alimentos, un índice que incluye comestibles, experimentó su mayor aumento anual desde 1979, según datos del CPI.

Vanessa Yurkevich de CNN fue a una tienda de comestibles de Filadelfia para hablar con los compradores sobre los costos. Encontró a Ken Elder, un jubilado con una camiseta gastada de Grateful Dead que vive de la Seguridad Social y ha cambiado sus hábitos de compra diarios desde que subieron los precios. “Sobre todo en carnes, lácteos”, dijo.

Apareciendo después de Yurkevich y Elder en CNN, el funcionario de la Casa Blanca, Gene Sperling, dijo que los precios más bajos de la gasolina son un comienzo y podrían ahorrar dinero a los estadounidenses.

"Nadie aquí sugiere que las cosas sean lo suficientemente buenas", le dijo a Ana Cabrera de CNN. "Los precios siguen siendo demasiado altos y siguen golpeando, ya sabes, a las familias con demasiada fuerza en la fila del supermercado. Es mejor en la gasolinera de lo que era".

Los precios de la gasolina podrían volver a subir en cualquier momento, dependiendo de lo que suceda con la guerra de Rusia en Ucrania y con la OPEP, el cártel que impulsa los precios del petróleo.

La vivienda es un problema mayor

La vivienda, el gasto individual más grande en la mayoría de los hogares, es un factor determinante. Es un elemento descomunal en esa cifra de inflación subyacente que sigue siendo alta.

Antes de que se publicara el informe del IPC, Martha White de CNN analizó la vivienda y señaló que el esfuerzo de la Fed para combatir la inflación (aumentar las tasas de interés) está haciendo que comprar una casa sea aún más costoso.

Hace mucho tiempo que hay escasez de viviendas asequibles. White analiza razones adicionales, incluida la incapacidad de los empleadores para encontrar trabajadores y los continuos problemas de la cadena de suministro. Aprenderás mucho de su informe.

También me gustó la historia reciente de White sobre cómo la economía está confundiendo a todos en este momento.

Línea clave: las empresas están contratando, pero la producción está cayendo. Los consumidores son pesimistas sobre lo que se avecina, pero siguen gastando. La economía hizo una cosa cuando se suponía que debía hacer otra, e incluso los profesionales están buscando respuestas.

No celebres. Hay más turbulencia por delante

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Bill Clinton y asesor económico de Barack Obama, ha desempeñado el papel de tábano para el presidente Joe Biden y la actual Reserva Federal, criticando el gasto del gobierno y la falta de un aumento de las tasas de interés mucho antes.

Señaló que muchos observadores de la economía se emocionaron demasiado después de un buen informe del IPC en marzo solo para verse afectados por la inflación masiva registrada hasta junio.

"Creo que solo tenemos que mantener una sensación de incertidumbre y esperar a que lleguen los datos", dijo Summers en MSNBC. “Sigo pensando que tenemos un problema de inflación muy grave en este país. No creo que el problema de la inflación vaya a desaparecer por sí solo. Por lo tanto, creo que es probable que tengamos tiempos bastante turbulentos por delante".

Es posible que las cosas no se sientan más baratas pronto

Eso será desconcertante para los estadounidenses, que probablemente no estén leyendo los informes del IPC, pero están mirando el costo de los muslos de pollo y sacudiendo la cabeza.

"Cómo te sientes acerca de la economía como individuo a veces es tan importante como todas las estadísticas del mundo... y sé que mucha gente dice: 'Todavía sentimos que los precios son bastante altos en las tiendas de comestibles y la gasolinera'", dijo Foroohar.

Pero para los economistas, un informe como el del miércoles sugiere que la Reserva Federal podría ser capaz de mantener el aterrizaje con aumentos en las tasas de interés y desacelerar la inflación sin llevar a la economía a una recesión, algo que ellos llaman un "aterrizaje suave".

Lo que aún no está claro es si son las acciones de la Reserva Federal (grandes aumentos sucesivos de las tasas) o la conmoción entre los estadounidenses por los altos costos de la energía y los alimentos lo que está desacelerando la inflación.

La Fed analizará no solo el informe del IPC, sino también las cifras de empleo publicadas la semana pasada que mostraron un crecimiento laboral y salarial mucho mejor de lo esperado, cosas que teóricamente podrían extender la inflación, cuando los legisladores se reúnan para considerar mayores alzas de la tasa de interés en septiembre. En Wall Street, los operadores ya estaban moderando las expectativas sobre el tamaño de las nuevas alzas de tasas.

"Es posible que la Reserva Federal tenga un aterrizaje suave", dijo Randall Kroszner, exgobernador de la Reserva Federal, a Matt Egan de CNN. "Pero eso depende de que no haya grandes impactos negativos y que todo salga bien".

Y, realmente, después de los últimos años, quién sabe qué podría pasar.