Departamento de Justicia acusa a ciudadano iraní de intentar asesinar a Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump

(CNN) — El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció cargos penales este miércoles contra un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán por supuestamente tratar de orquestar el asesinato de John Bolton, quien ocupó altos cargos de Seguridad Nacional durante los gobierno de Trump y Bush.

El presunto complot fue "probablemente en represalia" al ataque aéreo de EE.UU. en enero de 2020, que mató a Qasem Soleimani, comandante del IRGC, informó el Departamento de Justicia. Luego del operativo, los líderes de la organización terrorista prometieron "vengarse de los estadounidenses" por la muerte de Soleimani y arremetieron públicamente contra el entonces presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de su administración.

Los fiscales señalaron a Shahram Poursafi, un ciudadano iraní de 45 años y miembro del IRGC, de intentar pagarle US$ 300.000 a un individuo en Estados Unidos para matar a Bolton. Y añadieron que el sospechoso tenía un "segundo trabajo" por 1 millón de dólares.

El exsecretario de Estado Mike Pompeo también era un objetivo en el complot iraní de asesinato, según una fuente policial federal familiarizada con la investigación y una fuente cercana a Pompeo. El "segundo trabajo" hacía referencia a Pompeo, señaló la fuente cercana al exsecretario.

Un conocido halcón de la política sobre Irán, Pompeo era el secretario de Estado de Trump cuando se ejecutó el ataque aéreo que mató a Soleimani. El Departamento de Justicia le informó directamente a Pompeo el miércoles de la semana pasada que él estaba como segundo objetivo de un complot del IRGC para asesinar, de acuerdo a lo que informó a CNN una fuente cercana al exfuncionario.

Poursafi, a quien no han arrestado y sigue prófugo, contactó inicialmente a una persona que residía en EE.UU., la cual a su vez trabajaba en secreto como informante del FBI y que se ha denominado "fuente humana confidencial" (CHS, por sus siglas en inglés), según documentos judiciales. El sospechoso le pidió a ese individuo que tomara fotos de Bolton "para un libro que Poursafi estaba escribiendo", señalan los registros.

Luego le preguntó al informante si podría contratar a una persona para "eliminar a alguien", que posteriormente reveló era Bolton, y prometió protección para la CHS y el asesino, indicaron los fiscales. Poursafi supuestamente sugirió también que el asesinato debería ejecutarse "en automóvil", proporcionó a la CHS una dirección de la oficina de Bolton y señaló que el exasesor tenía la costumbre de caminar solo.

En noviembre de 2021, el informante viajó a la ciudad de Washington y le envió a Poursafi fotos de la oficina de Bolton, así como descripciones del edificio. Poursafi supuestamente dijo que el asesinato debería perpetrarse en el garaje del edificio, pues era un área de "alto tráfico".

A Poursafi lo acusaron de usar instalaciones de comercio interestatal para la comisión de un asesinato a sueldo, que tiene una pena máxima de 10 años de prisión, y de intentar proporcionar apoyo material a un complot de asesinato transnacional, cuya pena asciende hasta los 15 años de cárcel.

Bolton: "Me avergüenza el bajo precio"

Bolton, que se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump desde abril de 2018 hasta que el expresidente lo despidió en septiembre de 2019 vía Twitter, agradeció al Departamento de Justicia, al FBI y al Servicio Secreto por sus esfuerzos.

"Aunque no se puede decir mucho públicamente en este momento, hay un punto indiscutible: los gobernantes de Irán son mentirosos, terroristas y enemigos de Estados Unidos”, sostuvo. "Sus objetivos radicales y antiestadounidenses no han cambiado. Sus compromisos no tienen valor y su amenaza global está creciendo", añadió.

En conversación con Wolf Blitzer, de CNN, en la noche de este miércoles, Bolton bromeó diciendo que le "avergüenza el bajo precio" que supuestamente se ofreció para asesinarlo.

El exasesor de seguridad nacional dijo que "desde hace mucho tiempo tenía una comprensión general de cuál era la amenaza" que provenía de Irán, pero que conoció muchos de los detalles del complot de asesinato a través los documentos que publicó el Departamento de Justicia ese mismo día.

"Creo que es bastante correcto decir que muchos otros estadounidenses están entre los objetivos de este régimen. Te dice qué es el régimen. Te revela su carácter", apuntó el exasesor de Seguridad Nacional.

Bolton, un neoconservador de línea dura, había abogado previamente por un cambio de régimen en Irán y respaldó la decisión de Trump de sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear multinacional con ese país. En cuanto al gobierno actual, Bolton pidió a Biden terminar con los esfuerzos para regresar al acuerdo nuclear con Irán, del cual EE.UU. se retiró en 2018, mientras él fingía como asesor de Seguridad Nacional.

"Francamente, desde mi punto de vista, las actividades terroristas del régimen son solo la otra cara de la moneda de su programa de armas nucleares. Y cualquier idea de que este régimen se adherirá a sus compromisos en cualquier cosa es solo un engaño terrible", sostuvo Bolton.

Bolton dijo que no sabía que Pompeo era supuestamente otro objetivo del plan. Pero añadió que no le sorprendió.

"Creo que hay una cifra considerable de personas que son vulnerables a estos esfuerzos iraníes. Y, desafortunadamente, me temo que podremos saber de más", explicó.

Seguridad proporcionada

Pompeo, quien también fue director de la CIA bajo Trump, recibió seguridad continua desde el final del gobierno de Trump debido a las amenazas de Irán, dijo la fuente cercana a él.

El exembajador Jim Jeffrey, quien se desempeñó como representante especial para Siria y enviado especial de la Coalición Global para Derrotar a ISIS bajo Pompeo, dijo que el exsecretario "fue fundamental para la estrategia de la administración de Trump y la ejecución de la política de Irán como" director de la CIA y secretario de estado.

Jeffrey dijo que "dados los antecedentes de asesinatos iraníes en Europa y los abortados aquí y allá", incluido el complot fallido contra el exministro de Relaciones Exteriores saudí en un restaurante de la ciudad de Washington en 2011, "las amenazas deben tomarse en serio".

Múltiples funcionarios y exfuncionarios estadounidenses continúan recibiendo seguridad personal significativa debido a las amenazas del IRGC iraní, según una fuente directamente familiarizada con todos los protegidos. La seguridad la proporciona el gobierno de Estados Unidos, dijo esa fuente.

Hay múltiples complots del IRGC que continúan bajo investigación, dijo la fuente, incluidas las amenazas contra altos líderes militares que podrían considerarse equivalentes a Soleimani.

El IRGC estableció el objetivo del asesinato, pero hay facciones en competencia dentro de la organización que intentan realizar varios complots. La trama que involucra a Bolton es solo un elemento, señaló la fuente.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo este miércoles que la "República Islámica de Irán advierte enérgicamente contra cualquier acción contra los ciudadanos iraníes bajo el pretexto de estas ridículas acusaciones. Y enfatiza que se reserva el derecho de tomar cualquier acción en el marco del derecho internacional para defender los derechos" del gobierno y de los ciudadanos, según informó el medio de noticias estatal IRNA.

Paul LeBlanc, Barbara Starr, Hamdi Alkhshali, Josh Campbell y Veronica Stracqualursi, todos de CNN, contribuyeron a este informe.