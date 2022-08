Expertos mundiales se apresuran a comprender los raros casos en los que la viruela del mono conduce a la muerte

¿Sirve una dosis menor de vacuna para viruela del mono? 1:52

(CNN) -- De las decenas de miles de casos de viruela del mono en todo el mundo este año, ha habido una docena de muertes relacionadas con el virus y, por primera vez, algunas de ellas han sido fuera de África, en países donde el virus no suele propagarse.

Se han reportado más de 31.000 casos de viruela del mono en todo el mundo desde el 1 de enero, más de 10.000 de ellos en Estados Unidos. La mayoría de las personas se han recuperado en casa sin problemas a largo plazo. Pero los médicos trabajan para comprender por qué la viruela del mono puede ser grave y, en raras ocasiones, mortal.

Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, ha habido dos muertes por viruela del mono en España, una en Brasil, una en Ecuador y una en India, todos los llamados países no endémicos. Hasta ahora, ninguna de estas muertes ha sido en Estados Unidos.

En una sesión de preguntas y respuestas reciente en las redes sociales, la Dra. Rosamund Lewis, directora técnica de la respuesta a la viruela del mono para la OMS, dice que la falta de una comprensión clara de la gravedad de la enfermedad es una de las razones por las que las enfermedades infecciosas son tan desafiantes.

"Cuando las personas se exponen a agentes infecciosos, responden de diferentes maneras", dijo. Algunos no desarrollan ningún síntoma o solo problemas leves, como una fiebre baja. Se recuperan y siguen adelante con sus vidas. Otros, sin embargo, desarrollan complicaciones muy graves. Lo estamos registrando ahora", dijo. Lewis afirma que la OMS ha pedido a todos los países más información sobre las circunstancias que rodean a las muertes por viruela del mono.

Un hombre en España narra cómo vivió con viruela del mono 4:09

Dos hombres previamente sanos mueren en España

Dos casos recientes, en particular, han hecho sonar las alarmas.

Un informe de la Dra. Isabel Jado, directora del Instituto Nacional de Microbiología de España, dice que las dos muertes en ese país se produjeron en hombres de 44 y 31 años. Sus casos parecen no estar relacionados. Los hombres no se conocían y no eran de la misma zona. Antes de contraer la viruela del mono, estaban sanos, sin factores de riesgo subyacentes de enfermedad grave, como un sistema inmunológico debilitado.

Ambos desarrollaron encefalitis, o inflamación del cerebro, que puede ser provocada por infecciones virales. Finalmente cayeron en coma y murieron.

Andrea McCollum, epidemióloga y experta en el virus de la viruela de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), afirma que la encefalitis es una afección muy rara asociada a la viruela del mono. Se ha registrado en personas con viruela del mono en África Occidental y en un paciente en EE.UU. en 2003 durante un pequeño brote relacionado con perros de la pradera importados.

"Por qué algunos de estos pacientes tienen encefalitis es algo que desconocemos", dijo McCollum a CNN.

La gravedad de la viruela del mono depende probablemente de la salud subyacente de la persona, de los recursos sanitarios a los que tenga acceso y de la cepa del virus con la que se haya infectado.

En la cuenca del Congo, en África central, según McCollum, alrededor del 11% de los casos de viruela del mono son mortales, en gran parte porque la población no ha sido vacunada ni siquiera contra el virus de la viruela, que protegería contra la viruela del mono.

En África Occidental, la viruela del mono es mortal en un 1% de los casos, según datos procedentes principalmente de Nigeria. También se muestra que las personas que mueren de viruela del mono suelen tener factores de riesgo que disminuyen su función inmunitaria, como un VIH mal controlado.

Los bebés corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave porque no tienen un sistema inmunológico que funcione plenamente, dijo McCollum. Las mujeres embarazadas también tienen una inmunidad reducida y pueden correr un mayor riesgo de contraer la viruela del mono.

Se cree que la cepa del virus que circula en África Occidental, la misma que circula ahora en EE.UU. y otros países no endémicos, causa una enfermedad más leve que la cepa de la cuenca del Congo.

Fuera de estos entornos endémicos, no se sabe mucho sobre cómo y por qué los casos pueden volverse graves. Los funcionarios de salud pública dicen que tratan de aprender sobre la marcha.

¿Cómo saber si tengo viruela del mono? 1:38

Enfermedad grave, pero sin muertes, en Estados Unidos

Un informe sobre los primeros casos en Estados Unidos señala que de los 954 pacientes de los que se dispone de información, aproximadamente 1 de cada 12, o el 8%, ha sido hospitalizado.

"Tenemos conocimiento de un buen número de pacientes que han sido hospitalizados", dijo McCollum. Los médicos están informando que algunas de las complicaciones que están tratando son urogenitales o infecciones que se extienden a los ojos , "por lo que sigue siendo una enfermedad muy grave", dijo.

McCollum dice que los funcionarios también están escuchando que algunos pacientes necesitan ser hospitalizados para el manejo del dolor. En otros casos, las personas que tienen factores de riesgo, como una inmunidad reducida, son ingresadas para que los médicos puedan vigilarlas de cerca.

En un caso que consultó recientemente, las lesiones confluentes cubrían una zona del cuerpo de la persona: "Es cuando se tienen tantas lesiones que todas se fusionan". Esto puede hacer que la piel esté tan alterada que cause problemas de pérdida de líquidos, y la persona tiene que ser tratada casi como un paciente con quemaduras hasta que su piel se cure.

Las personas con mayor riesgo de sufrir infecciones graves por viruela del mono son las personas con VIH avanzado, ya que su función inmunológica puede estar comprometida; las personas embarazadas; los niños pequeños y los bebés; las personas con eczema o dermatitis atópica, ya que tienen muchas roturas en la piel que pueden hacer que la erupción de la viruela del mono sea mucho peor; los que tienen al menos otra complicación, como náuseas y vómitos graves, diarrea y deshidratación, neumonía, una infección cutánea secundaria; u otra enfermedad al mismo tiempo.

Los CDC recomiendan que se considere la posibilidad de administrar terapias antivirales a las personas incluidas en estos grupos, incluyendo un tratamiento experimental denominado Tpoxx, que se está administrando a los pacientes con viruela del mono como parte de un ensayo clínico.