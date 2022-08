Lo último sobre los documentos de Trump de Mar-a-Lago

ANÁLISIS | Informe que afirma que el FBI buscó documentos nucleares en Mar-a-Lago

Un informe de que agentes del FBI buscaron documentos clasificados relacionados con armas nucleares en el complejo turístico de Donald Trump, en Florida, podría explicar la urgencia de la operación sin precedentes en la residencia de un expresidente y lleva su enfrentamiento con el Departamento de Justicia a un nuevo y grave nivel.

El relato de The Washington Post también podría socavar a los legisladores republicanos, que no esperaron a conocer los detalles del caso antes de criticar un allanamiento que, según ellos, es más propio de un Estado tirano. El último acontecimiento también eleva aún más las apuestas de una batalla legal que va en aumento después de que el secretario de Justicia, Merrick Garland, elevara la apuesta del ex comandante en jefe y, en un movimiento inusual, pidiera a un tribunal que desclasificara la orden de allanamiento y el inventario de los bienes tomados de la casa de Trump.

Los detalles del informe del diario se produjeron en otro día extraordinario que reeditó el caos y las recriminaciones de la presidencia de Trump, y esculpió nuevas y enconadas divisiones políticas antes de la probable candidatura del expresidente a la Casa Blanca.

The Washington Post citó a personas familiarizadas con la investigación diciendo que los agentes federales estaban buscando documentos clasificados relacionados con armas nucleares, entre otros artículos, en el resort de Trump.

Las personas no describieron los documentos en detalle ni si estaban relacionados con armas nucleares pertenecientes a Estados Unidos o a otra nación. CNN no ha confirmado de forma independiente el informe.

