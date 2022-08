Salman Rushdie permanece hospitalizado después de ser apuñalado en Nueva York

Así reportan estado de Salman Rushdie tras ataque 0:40

(CNN) –– El lugar donde el renombrado autor Salman Rushdie —cuyo controvertido trabajo le ha generado amenazas de muerte— rechazó recomendaciones anteriores para endurecer las medidas de seguridad, dijeron dos fuentes a CNN.

Rushdie, de 75 años, fue apuñalado al menos dos veces en el escenario de la Institución Chautauqua antes de dar una conferencia, dijo el viernes la policía del estado de Nueva York. El escritor trasladado en avión a un hospital en el noroeste de Pensilvania y se sometió a una cirugía, dijo un agente de policía de Pensilvania.

Más tarde ese mismo día, a Rushdie le conectaron un ventilador y no podía hablar, dijo su agente, Andrew Wylie, a The New York Times. Probablemente perderá un ojo, dijo Wylie. "Los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado. Las noticias no son buenas".

Un sospechoso fue detenido poco después y las autoridades están trabajando para determinar el motivo y los cargos, dijo la policía estatal.

Después del ataque, surgieron dudas sobre las medidas de seguridad —o la falta de ellas— en la institución anfitriona, que se encuentra en un complejo rural junto al lago a unos 112 kilómetros (70 millas) al sur de Buffalo, Nueva York.

La dirección de la institución había rechazado las recomendaciones de medidas de seguridad básicas, incluidos los registros de equipaje y los detectores de metales, por temor a que crearan una división entre los oradores y la audiencia, según dos fuentes que hablaron con CNN. También temían que cambiaría la cultura en la institución, dijeron las fuentes.

Las dos fuentes que tienen conocimiento directo de la situación de seguridad en la Institución Chautauqua y las recomendaciones mencionadas anteriormente hablaron con CNN bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

No está claro si las medidas recomendadas habrían evitado el ataque a Rushdie según la información publicada sobre el incidente el viernes por la noche. Las autoridades no han revelado el tipo de arma que se utilizó en el ataque.

Durante el evento no hubo registros de seguridad ni detectores de metales, dijo a CNN una persona que presenció el ataque. El testigo no está siendo identificado porque expresó su preocupación por su seguridad personal.

CNN se comunicó con la Institución Chautauqua y su dirección para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta el viernes.

El presidente de la institución, Michael Hill, defendió los planes de seguridad de su organización cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa el viernes si habría más precauciones en eventos futuros.

"Evaluamos para cada evento cuál creemos que es el nivel de seguridad apropiado, y este fue sin duda uno que pensamos que era importante, por eso teníamos una presencia de policía estatal y sheriff allí", dijo Hill. “Evaluaremos para cada uno de los eventos en la Institución cuál creemos que es el nivel apropiado de seguridad y ese es un proceso continuo en el que trabajamos en conjunto con las fuerzas del orden locales”.

También resultó herido el viernes Henry Reese, cofundador de la organización sin fines de lucro City of Asylum de Pittsburgh, quien estaba programado para unirse a Rushdie en una conversación, dijo la policía. Fue llevado a un hospital y tratado por una lesión en la cara y dado de alta.

Los escritos de Rushdie han obtenido varios premios literarios, incluido el Premio Booker por su libro de 1981, Midnight's Children. Pero fue su cuarta novela, "Los versos satánicos", la que atrajo el mayor escrutinio, ya que algunos musulmanes consideraron que el libro era un sacrilegio, y su publicación en 1988 provocó manifestaciones públicas.

El difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien describió el libro como un insulto al Islam y al profeta Mahoma, emitió un decreto religioso, o fatua, pidiendo la muerte de Rushdie en 1989.

Las autoridades estaban en la casa del sospechoso en Nueva Jersey

El sospechoso del ataque fue identificado como Hadi Matar de Fairview, Nueva Jersey, dijo el comandante de la tropa del estado de Nueva York, Eugene J. Staniszewski, el viernes por la noche durante una conferencia de prensa.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:45 a.m. cuando se presentaba a Rushdie, dijo un testigo a CNN. Un hombre con una camisa negra parecía estar "golpeando" al autor. El testigo, que estaba a unos unos 20 metros (75 pies) del escenario, no escuchó al atacante decir nada ni vio un arma.

Otra testigo, Joyce Lussier, estaba sentada en la segunda fila cuando vio a un hombre que "se tambaleó por el escenario y se dirigió directamente al Sr. Rushdie".

"Entró por el lado izquierdo y saltó por el escenario y simplemente se abalanzó sobre él. En, no sé, dos segundos estaba cruzando ese escenario", dijo Lussier. Escuchó a la gente gritar y llorar y vio a personas de la audiencia corriendo hacia el escenario, dijo.

Matar, de 24 años, supuestamente apuñaló a Rushdie al menos una vez en el cuello y al menos una vez en el abdomen, dijo la policía estatal. El personal y los miembros de la audiencia corrieron hacia el atacante y lo pusieron en el suelo antes de que un policía estatal lo detuviera, dijo la policía.

El viernes por la noche, la policía había bloqueado la calle de la casa de Nueva Jersey que se creía estaba relacionada con el sospechoso.

La recompensa de Irán nunca fue retirada

Rushdie nació en la India en 1947, de nacionalidad británica y estadounidense. Es hijo de un exitoso hombre de negocios musulmán en la India. Recibió su educación en Inglaterra, primero en Rugby School y luego en la Universidad de Cambridge. Allí terminó una maestría en historia.

Después de la universidad, comenzó a trabajar como redactor publicitario en Londres, antes de publicar su primera novela, "Grimus" en 1975.

En 1989, como resultado de la fatwa, Rushdie comenzó una década bajo protección británica.

Rushdie le dijo a CNN en 1999 que la experiencia le enseñó a "valorar aún más... intensamente las cosas que antes valoraba, como el arte de la literatura y la libertad de expresión y el derecho a decir cosas que a otras personas no les gustan".

"Puede que haya sido una década desagradable, pero fue la lucha correcta, ¿sabes? Fue luchar por las cosas en las que más creo contra las cosas que menos me gustan, que son la intolerancia, el fanatismo y la censura".

La recompensa contra Rushdie nunca se ha retirado, aunque en 1998 el gobierno iraní trató de distanciarse de la fatwa prometiendo no intentar llevarla a cabo.

A pesar de eso, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, reafirmó recientemente el edicto religioso.

En febrero de 2017, en el sitio web oficial de Jamenei, se le preguntó al líder supremo si la "fatwa contra Rushdie todavía estaba en vigor", a lo que Khamenei confirmó que sí, diciendo: "El decreto es tal como lo emitió el Imam Khomeini".

Con información de Ray Sanchez, Adam Thomas, Kristina Sgueglia, Samantha Beech, Lauren Said-Moorhouse, Liam Reilly, David Romain, Nicki Brown, Mark Morales, Christina Maxouris, Jonny Hallam y Artemis Moshtaghian