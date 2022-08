Liz Truss, una camaleón de la política, está lista para su transformación más difícil hasta el momento: ser la próxima primera ministra de Reino Unido

¿Quién podría suceder a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido? 3:14

(CNN) — La persona que probablemente reemplazará a Boris Johnson como líder del gobernante Partido Conservador de Gran Bretaña y primer ministro del Reino Unido es una camaleón política que ha pasado de ser una abolicionista radical a abanderada de la derecha conservadora euroescéptica.

Liz Truss, quien fue elegida para el Parlamento recién en 2010, se ha establecido — en un período de tiempo relativamente corto — como una fuerza política que persigue su agenda con un vigor implacable y un entusiasmo inequívoco.

Sin embargo, dado que la mayoría de las encuestas de opinión sugieren que está lista para obtener las llaves del número 10 de Downing Street, sus críticos preguntan: ¿qué representa exactamente?

Muchos de los que la han observado a lo largo de los años se preguntan si tiene alguna creencia sincera o si simplemente respalda lo que sea más conveniente en ese momento.

Decir que Truss ha estado en un viaje político sería quedarse corto. Nació en 1975 en el seno de una familia que ella misma ha descrito como "a la izquierda del laborismo", la principal oposición socialista. Creció en partes del Reino Unido que tradicionalmente no votaban por los conservadores, moviéndose entre Escocia y el norte de Inglaterra.

A diferencia de sus colegas del gabinete educados en forma privada, Truss fue a una escuela pública en Leeds y luego ganó un lugar en la Universidad de Oxford. Allí fue miembro activo de los Demócratas Liberales, un partido de oposición centrista que durante mucho tiempo ha sido un oponente efectivo de los Conservadores en gran parte de Inglaterra.

Durante su tiempo como liberal demócrata, Truss apoyó la legalización del cannabis y la abolición de la familia real, posiciones que están en total desacuerdo con lo que la mayoría consideraría el conservadurismo dominante en 2022.

Truss dice que se unió a los conservadores en 1996, solo dos años después de que pronunció un discurso en una conferencia liberal demócrata pidiendo el fin de la monarquía.

Incluso entonces, sus compañeros demócratas liberales cuestionaron su sinceridad y detectaron rasgos que todavía ven en ella hoy.

“Honestamente, creo que ella estaba diciendo lo que sus votantes querían oír en ese entonces, ya sea que estuviera hablando de despenalizar las drogas o abolir la monarquía”, dijo a CNN Neil Fawcett, un concejal liberal demócrata que hizo campaña con Truss en los años 90. "Creo que ella es alguien que entretiene a la audiencia a la que le está hablando, y realmente no sé si alguna vez cree algo de lo que dice, en aquel entonces o ahora".

Truss ciertamente ha seguido captando la atención de su audiencia. Desde que se unió a los conservadores y es miembro del Parlamento, ha apoyado fervientemente casi todas las ideologías imaginables. Sirvió lealmente a tres primeros ministros en varios puestos de gabinete diferentes, y actualmente es secretaria de Relaciones Exteriores.

En particular, apoyó permanecer en la Unión Europea en 2016. En ese momento, Truss tuiteó que respaldaba a quienes querían permanecer en el bloque porque "es del interés económico de Gran Bretaña y significa que podemos centrarnos en una reforma económica y social vital en casa."

Truss ahora respalda el Brexit y dice que sus temores antes del referéndum de que podría causar una "alteración" estaban equivocados. La aspirante incluso amenaza con eliminar toda la legislación restante de la UE en el Reino Unido y anular el acuerdo de Brexit que Johnson negoció con Bruselas de una manera que la UE cree que es ilegal. También culpó a Francia y a la UE por los controles fronterizos en Dover, el principal puerto entre el Reino Unido y Francia.

Existe un debate dentro del Partido Conservador sobre cuán real es realmente este apoyo al euroescepticismo. Algunos piensan que Truss seguía de mala gana las órdenes del gobierno en el momento del referéndum en 2016, que se opuso al Brexit. Otros encuentran ese argumento inconcebible.

Anna Soubry, exministra del gabinete conservador, le dijo a CNN que Truss "tenía la mayor protección de todos nosotros para apoyar el Brexit. Su informe en ese momento incluía a la comunidad agrícola, que apoyaba el Brexit en general. Me senté alrededor de la mesa del gabinete y escuché la razón de todos para hacer lo que hicieron y me resulta difícil creer que haya cambiado tanto de opinión".

Por otro lado, Gavin Barwell, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la ex primera ministra Theresa May, dijo que, después de la votación del Brexit, "Truss tomó una decisión muy rápidamente de que no había espacio para un compromiso. Para hacerlo, era necesario hacerlo por completo. Y a medida que se prolongaba el estancamiento, argumentó que se avecinaba una elección binaria entre irse sin acuerdo y revertir el Brexit, y que esto último sería catastrófico para el gobierno".

Cuanto más se acerca al poder, más británicos se preguntan cómo sería una primera ministra con Truss en el cargo. Ha hecho campaña para liderar las agendas más conservadoras. Se comprometió a reducir los impuestos desde el primer día, romper las regulaciones de la UE y alentar el crecimiento del sector privado con un impuesto de sociedades bajo. Ella ha dicho que no impondrá un impuesto sobre las ganancias inesperadas a las empresas de energía a pesar de que registraron enormes ganancias durante la crisis energética y del costo de vida.

Este tipo de políticas son, por supuesto, carne roja para los miembros conservadores que finalmente votarán por ella. Y aunque algunos de los que la conocen se preguntan cuánto cree realmente en ellos, no hay duda de que hará todo lo posible para implementarlos y hacer que su impacto se sienta de inmediato.

Es probable que una primera ministra Truss finalmente se parezca mucho a Johnson, pero con un mayor énfasis en la reducción de impuestos, la reducción del Estado y, potencialmente, una línea aún más dura en Europa. Los críticos han dicho que los recortes de impuestos que prometió conducirían a una inflación aún mayor y aumentos en las tasas de interés en medio de una recesión pronosticada. También se han planteado preguntas sobre una promesa que Truss hizo de reducir los salarios del sector público, lo que supuestamente le ahorró al público US$ 8.800 millones. Sus críticos han cuestionado su economía, y el alboroto por la insensibilidad percibida hacia los trabajadores del sector público obligó a Truss a cambiar de sentido.

Julian Glover, periodista y redactora de discursos del ex primer ministro David Cameron, fue una universitaria contemporánea de Truss y recuerda rasgos en ella que todavía son reconocibles hoy: determinada pero desenfocada.

"Solo nos cruzamos brevemente y ella estaba en un año diferente al mío, pero a pesar de eso, se destaca en mi memoria como una especie de fuerza extraña y desenfocada, enormemente a favor de la acción y el cambio", dijo Glover. "Siempre fue difícil ver el objetivo de todo, o hacia dónde podría conducir, excepto que ella estaría en el centro de todo".

Roger Crouch, quien sucedió a Truss como presidente de los Demócratas Liberales de la Universidad de Oxford, le dijo a CNN que recuerda a una mujer que estaba "decidida, resuelta y dispuesta a desafiar la sabiduría ortodoxa y prevaleciente, a menudo masculina".

A diferencia de muchos de los que conocieron a Truss cuando era más joven, Crouch, que ahora es maestro, piensa que sus opiniones no han cambiado mucho desde los 90. "Liz siempre fue más una liberal libertaria y privatizadora, por lo que hay un hilo de pensamiento consistente allí. Recuerdo un grupo de discusión estudiantil en el que abogó por la privatización de los postes de luz".

Si gana, Truss tendrá dificultades para unir a su partido, que ha estado en el poder durante 12 años y ha estado amargamente dividido por el Brexit durante seis de ellos.

También tendrá que liderar al país a través de su peor crisis de costo de vida en décadas. La inflación está en un máximo de 40 años, las facturas de energía aumentarán en cientos, posiblemente miles de libras al año, y se pronostica que el Reino Unido entrará en recesión antes de fin de año. Este invierno, muchas familias tendrán que hacer una difícil elección entre comer o calentarse. Y para un partido que ha estado en el poder durante más de una década, es difícil desviar la culpa hacia los demás.

Sus seguidores ven la oportunidad de un nuevo comienzo en Truss. Creen que con el Brexit fuera del camino y los escándalos que llevaron a la caída de Johnson pronto serán un recuerdo lejano, el partido se enfocará en permanecer en el poder y ganar una histórica quinta elección general consecutiva.

La despedida de Johnson en el Reino Unido marca un “cambio de época” 6:20

Para sus detractores, es más complicado. Durante esta competencia por el liderazgo, aquellos que han apoyado a sus rivales sienten que han sido injustamente difamados simplemente por disputar que a Truss se le deben entregar las llaves de Downing Street.

Cuando se trata de administrar el país, esto podría ser un problema para Truss. Tuvo el apoyo de menos parlamentarios que su rival Rishi Sunak durante las primeras etapas de la contienda y el rencor entre los dos bandos ha empeorado con el tiempo.

Y a pesar de toda la determinación y firmeza de Truss, si se hace cargo de un partido desgarrado por las luchas internas y el sufrimiento en las urnas durante una crisis del costo de vida que ocurrió bajo la vigilancia de los conservadores, podría encontrar su objetivo clave una tarea demasiado difícil de lograr: hacer que su partido sea elegible en las próximas elecciones generales después de casi una década y media en el poder.