¿Deberían tus hijos adolescentes ver "Euphoria"? ¿Cómo hablarles de ello?

(CNN) -- Un adolescente lleva una maleta llena de drogas, otro es víctima de un estupro y muchas escenas de sexo muestran desnudos frontales. Así es "Euphoria", que podría ser tu serie favorita, pero es comprensible que no sea el modelo que quieres para tus propios hijos adolescentes.

Entonces, ¿qué hacer si ya la están viendo?

La herramienta parental más infravalorada es el botón de pausa del control remoto del televisor, según el terapeuta John Duffy, especializado en el trabajo con adolescentes, padres, parejas y familias.

Utilízalo para poner en pausa la violencia, el abuso de sustancias, el contenido sexualmente explícito o incluso las situaciones moralmente grises e inicia una conversación entre tu hijo y tú, añadió Duffy, quien tiene su sede en Chicago.

A medida que los niños y los adolescentes ven más entretenimiento en sus dispositivos personales, puede ser difícil saber exactamente lo que están consumiendo. Y con programas como "13 Reasons Why", "Game of Thrones" y, más recientemente, "Euphoria", el contenido del que hablan los adolescentes con sus amigos parece haberse vuelto más oscuro y maduro en sus temas en los últimos años, dijo Lisa Damour, una psicóloga clínica con sede en Ohio.

Puede ser alarmante ver a tu hijo pasar de reírse con Bob Esponja a estar pegado a un programa en el que los adolescentes se drogan, tienen sexo y se involucran en la violencia, pero la respuesta puede no estar en un sermón o en una prohibición total, dijo Lisa Ramirez, una psicóloga de niños y adolescentes en el Sistema MetroHealth en Cleveland.

"El reto es que, una vez que llegan a los 15 años, no se puede regular realmente lo que ven", afirmó Damour. "El esfuerzo por ser útil para ellos tiene que venir mucho más en forma de tener conversaciones significativas".

Por muy incómodo que resulte, mantener conversaciones abiertas con los niños más pequeños, los preadolescentes y los adolescentes sobre los programas que ven puede ayudarles a ponerlos en contexto, a desarrollar su sistema de valores y a saber que cuentan con apoyo si se encuentran en situaciones difíciles, señalan los expertos.

"Es mejor participar en esa conversación y utilizar ese botón de pausa para hablar de ello que estar completamente al margen y sin saber qué está viendo tu hijo", afirma Duffy.

Empezar pronto, estar al tanto y dirigir las preguntas puede ayudar a tu familia a construir experiencias positivas, incluso si no te entusiasma lo que tus hijos están viendo.

Las conversaciones no tienen por qué limitarse al sexo, las drogas y el rock and roll; es útil que las familias hablen con los niños de cosas más tranquilas también, dijo Ramirez.

¿Qué opinas de cómo se trató a ese personaje? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Has visto alguna vez a alguien ser dejado de lado en la escuela?

"No siempre podemos protegerlos de todo, por lo que tenemos que ayudar a construir esa capacidad de trabajar a través de las cosas y entender cuando algo no se siente bien", dijo Ramirez.

Saber qué están viendo

"Es imposible que mis hijos vean algo explícito", podrías estar pensando. Y es probable que estés equivocado, señaló Duffy.

"Los niños me dicen que están viendo algo que sus padres están seguros de que no están viendo", dijo.

Incluso si no lo están viendo en el televisor del salón, podrían estar en su teléfono o en casa de sus amigos, añadió. (Ya pasó la época en que los programas de televisión solo se veían en el único televisor de la casa).

Es importante empezar por familiarizarse con lo que están viendo e incluso verlo uno mismo, explicó Damour. Un programa como "Euphoria" puede sonar mucho mejor o mucho peor, dependiendo de quién te lo describa, añadió Ramirez.

Si puedes soportarlo -y si tu hijo adolescente lo permite-, intenta ver sus programas con él para poder darle contexto y hacerle preguntas en tiempo real, dijo Duffy. Puede ser incómodo ver y hablar de una escena con comportamiento adulto al lado de tu hijo adolescente, pero puede ayudar ser claro al respecto.

"Sé muy explícito al respecto", dijo Duffy. Prueba con esto: "Tenemos que hablar de sexo porque es importante. No me siento cómodo con ello, y no espero que tú te sientas cómodo", sugirió Duffy.

Entonces, pueden llegar a un acuerdo sobre cómo van a hablar de ello, por ejemplo, estableciendo tiempos para hablar solo en intervalos cortos, añadió.

Dirigir con preguntas

Digamos que resulta que tu hijo está viendo algo con lo que no te sientes cómodo. Tu impulso puede decirte que le hables de por qué es inapropiado y por qué no puede volver a verlo, dice Damour. En lugar de eso, haz una pausa y habla con ellos.

Empieza con preguntas sobre cuál es su reacción al contenido, por qué estaban interesados en verlo y si han experimentado cosas como las que vieron en el programa, dijo Ramírez.

Puede que descubras que a ellos también les inquieta lo mismo que a ti o que tienen preguntas que puedes responder, comenta Damour. También puedes plantear una conversación sobre tus valores como familia y cómo esperas que respondan a las presiones que puedan encontrar en su adolescencia, añadió.

Ayudar a moldear lo que ven como normal

Una adolescente le contó a Damour que estaba viendo un programa en el que se mostraba una violación, y cuando su padre respondió a la escena con conmoción, se sintió validada, dijo Damour.

La reacción de su padre tranquilizó a la adolescente y le hizo ver que tenía razón al sentirse perturbada por la violencia, explicó Damour.

Las representaciones en los medios de comunicación pueden normalizar la violencia sexual para los adolescentes, señaló Damour. Saber lo que están viendo puede impulsar las conversaciones sobre lo que pueden ver como normal y lo que no, dijo Duffy.

Ayudarles a dar forma a esas percepciones puede ser especialmente importante cuando se trata de representaciones de personas de color o LGBTQ, dijo Ramirez.

Las representaciones de estos grupos pueden ser a menudo incompletas o inexactas, y ver los programas juntos abre la puerta para hablar de los estereotipos y celebrar los programas que presentan la diversidad de una manera más positiva, añadió.

Algunos de estos temas pueden parecer difíciles y complicados, pero un enfoque directo suele ser útil, explicó Ramirez. Y aunque no puedas determinar todo lo que ven, puedes orientar la forma en que tus hijos adolescentes piensan al respecto, agregó.