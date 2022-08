Así ha aumentado el precio de la tortilla en todo México en los últimos 10 años

El precio de la tortilla en México alcanza cifras récord 0:54

(CNN Español) -- Las tortillas son uno de los alimentos más típicos de México. Con ellas se pueden hacer muchas comidas, desde tacos hasta chilaquiles. Y justo por ser tan esenciales en la dieta de los mexicanos es que el aumento en su precio de los últimos meses resulta de gran relevancia y preocupación para las familias del país.

Como primer acercamiento, veamos el amento del precio en 2022.

Aumento reciente del precio de las tortillas

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, el 3 de enero de este año, un kilogramo de tortillas tenía un costo promedio a nivel nacional de 18,72 pesos mexicanos.

Sin embargo, según el monitoreo más reciente del SNIIM, que fue el miércoles 10 de agosto, un kilo de tortillas costaba en promedio 20,99 pesos a nivel nacional.

Lo anterior nos indica que, tan solo en 2022, el kilo de tortillas en México ha sufrido un aumento de poco más de 12% en tortillerías (que son los establecimientos donde típicamente se compra este alimento, aunque también se puede encontrar en tiendas de autoservicio).

Razones del incremento

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de este tema en los últimos meses. Por ejemplo, en mayo, señaló que le preocupaba el aumento en el costo de las tortillas, e instó a "que sí se considere que están aumentando las materias primas, pero que no se abuse en las tortillerías" respecto a los precios ofrecidos al público.

El 11 de agosto, López Obrador volvió a recalcar el aumento del precio de las tortillas debido al alza de costos de materias primas como el maíz, pero señaló que por ahora no se aplicará un subsidio para bajar dicho precio.

"La tortilla es importantísima para la alimentación (...). Estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra, y que ese subsidio no le llegue al consumidor, sino se quede en manos de intermediarios, tenemos que ser cuidadosos en eso, pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas (con medidas como precios de garantía en maíz para los productores)", indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, diversos organismos nacionales han mencionado que el aumento de los precios se debe a un fenómeno de varios factores, que van desde los incrementos de precios de los granos por la guerra en Ucrania, hasta el aumento de los costos del acero por la baja producción en China (material esencial para construir las máquinas que hacen tortillas), como dijo Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, al medio mexicano El Financiero.

López Obrador agregó este jueves que el lunes 15 de agosto se daría más información al respecto, con el fin de entender todos los factores que rodean a los aumentos en el precio de este alimento.

¿Cuánto ha aumentado el precio de las tortillas en los últimos 10 años?

El presidente de México indicó además que, a pesar del aumento de precio actual, hoy se pueden comprar más kilos de tortilla con el salario mínimo que rige en estos momentos y que ha incrementado en su gobierno.

Sin embargo, es preciso ver el incremento en comparación con un tiempo más largo, pues es ahí donde podemos ver que el precio del kilogramo de tortillas no solo ha subido, sino que dicho aumento supera incluso a la inflación acumulada.

¿Qué significa esto? Vayamos por partes: