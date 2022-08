¿Quién es el dueño de tu puntaje de crédito? Tú no

Equifax envía millones de puntuaciones crediticias incorrectas 1:03

Nueva York (CNN Business) -- Las agencias de crédito saben mucho sobre los estadounidenses. Las agencias acumulan información, como números de Seguro Social, cumpleaños, cuántos ahorros tienen las personas, cuántas deudas tienen y qué tan tarde pagan sus cuentas.

Esos datos se reducen a un número que oscila entre 350-800 que estima el riesgo de prestar dinero a alguien. Puede determinar las tasas de interés que pagan y si obtienen crédito.

Entonces, ¿quién posee tu puntaje de crédito y todos los datos personales granulares que se incluyen en él?

Te sorprenderá descubrir que no eres tú. Es posible que te sorprendas aún más al descubrir que los datos a menudo son incorrectos, especialmente desde la pandemia, y que se utilizan en más lugares para más propósitos que nunca.

Errores de Equifax

Esta primavera, el gigante de puntaje crediticio Equifax envió puntajes de crédito incorrectos a bancos y otros prestamistas para potencialmente cientos de miles de clientes, reveló la compañía la semana pasada. Equifax dijo que un número considerable, menos de 300.000 personas, vieron un cambio en sus puntajes de crédito de 25 puntos o más debido al error. Eso es más que suficiente para que a algunas personas se les niegue un préstamo que deberían haberles otorgado.

Esto ha enfurecido a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, quien durante mucho tiempo ha sido crítica con la industria bancaria. En una declaración a CNN Business, Warren calificó los errores de "escandalosos. Equifax debe explicar claramente quién se vio afectado y cómo sucedió, y la empresa debe ayudar a los consumidores que fueron estafados".

Equifax reveló el error más reciente después de una investigación del Wall Street Journal a principios de este mes y los problemas informados por la revista National Mortgage Professional.

Si el nombre de la empresa le suena familiar, en septiembre de 2017, Equifax reveló que los piratas informáticos habían aprovechado una falla de seguridad en su sistema para obtener acceso a los datos de los clientes de la empresa. Los datos eran de hasta 145 millones de personas, o aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos.

Ahora, algunos críticos argumentan que todo el sistema nacional de información crediticia simplemente no funciona.

Equifax es una de las tres grandes agencias de informes crediticios que cotizan en bolsa en Estados Unidos, las otras son TransAmerica y Experian que recopilan datos sobre el comportamiento del consumidor y los venden a instituciones financieras.

Pero han surgido más de 50 agencias especializadas más pequeñas, que proporcionan dichos datos para empleados potenciales, inquilinos y clientes de servicios públicos.

Los datos crediticios se están utilizando de maneras más amplias de lo que inicialmente se pretendía, advierten los grupos de vigilancia del consumidor, a veces de manera bastante descuidada. Los datos de varias personas con el mismo nombre a menudo se proporcionan a una agencia de alquiler.

Errores

Errores

La Junta para la Protección Financiera del Consumidor recibió 700.000 denuncias contra las tres mayores agencias de crédito entre enero de 2020 y septiembre de 2021.

Más del 60% de todas las quejas en 2021 se relacionaron con consumidores que informaron información incorrecta en su informe.

Los errores abundan tanto que, en 2019, el actual director ejecutivo de Equifax, Mark Begor, le dijo a The New York Times que cuando revisó por primera vez su propio informe de crédito de Equifax, mostró que compró una aspiradora que no tenía, un servicio de telefonía móvil no se había registrado y una tarjeta de crédito que no tenía.

No estaba solo: el año pasado, la revista Consumer Reports pidió a casi 6.000 consumidores que verificaran sus puntajes de crédito e informaran. Un poco más de un tercio dijo que encontró al menos un error.

Por estas razones, algunos expertos sugieren una mayor regulación o una agencia de crédito pública que no intente obtener ganancias de los datos personales.

'Ampliación de la misión'

En un estudio sobre los informes crediticios y su uso para fines no crediticios, Chi Chi Wu, un abogado del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, advierte que ha habido una 'Ampliación de la misión' en la medida en que se utilizan los datos.

Algunos servicios vitales como los servicios públicos de gas, agua o electricidad usan puntajes de crédito para determinar si se requiere un depósito de seguridad de un cliente, por ejemplo.

Los puntajes de crédito pueden predecir el comportamiento del consumidor cuando se trata de comprar, pero pueden ser engañosos sobre si las personas serán buenos inquilinos o pagarán facturas cruciales como los servicios públicos a tiempo.

"Los puntajes de crédito se usan cada vez más como una medida del carácter, cuando a veces es solo suerte", dijo Wu.

La pandemia ha puesto en duda la fiabilidad de los datos. Los puntajes de crédito a menudo no cuentan toda la historia de una persona, dijo Michael Pugh, presidente y director ejecutivo de Carver Bank, un banco de la ciudad de Nueva York con sede en Harlem.

Justo antes de que comenzara la pandemia, dijo, Carver Bank había otorgado un préstamo a un negocio de reparación de equipos que había decidido expandirse al negocio de instalación.

“Ya habían contratado nuevos empleados y comprado equipos adicionales cuando de repente tuvieron que cerrar el negocio [debido al covid]”, dijo Pugh en un correo electrónico.

Con el tiempo, la calificación crediticia de la empresa se hundió a medida que agotaba sus ahorros, aumentaba el uso de tarjetas de crédito y tardaba más en pagar sus facturas. Carver continuó otorgando crédito y aceptando pagos atrasados. "Han salido del otro lado más fuertes", dijo, pero un informe crediticio podría tomar mucho tiempo para ponerse al día. El negocio de instalación tuvo suerte de que su banco fuera flexible; muchos otros negocios no lo eran.

Los informes de crédito se están utilizando más ahora, dijo Wu, porque algunas personas creen que eliminan la discriminación: "pensar que es un número, es solo un programa de computadora, pero [la discriminación] está integrada en el algoritmo", dijo Wu.

Y existen serias disparidades en el puntaje de crédito por raza. Un informe del Urban Institute que analizó los datos de Freddie Mac de 2016 encontró que más del 50% de los hogares blancos tenían puntajes de crédito superiores a 700, en comparación con solo el 21% de los hogares negros. Esa brecha se ha reducido en los cinco años transcurridos desde ese estudio que el Instituto informó recientemente, pero para los grupos de nativos americanos en particular, la disparidad sigue siendo amplia.

No puedes darte de baja

¿Cómo puede un sistema tan defectuoso ser tan poderoso?

¿Cómo puede un sistema tan defectuoso ser tan poderoso?

No existe una forma legal de excluirse de la poderosa imagen numérica que pintan las agencias de crédito. Un ejecutivo de Equifax testificó ante el Comité de Comercio del Senado en 2017 que Equifax poseía los datos del consumidor y su análisis y que "esto es parte de la forma en que funciona la economía".

Pero, dijo Wu, "una de las razones por las que [los errores] siguen ocurriendo es que pueden salirse con la suya: son un oligopolio, no puedes elegir entre ellos, como puedes hacer con los operadores de telefonía móvil. Si quieres crédito", usted tiene que tratar con estas tres agencias.

En cuanto a los datos incorrectos recientes publicados por Equifax, a menos que haya solicitado un préstamo, una tarjeta de crédito u otros productos financieros en una ventana del 17 de marzo al 6 de abril, cuando tenían errores de codificación en un servidor, es difícil saber si se vio afectado por errores de puntuación de Equifax. Hasta aquí.

¿Qué derechos tienen los consumidores? El derecho a saber lo que hay en su expediente. Todos los consumidores tienen derecho a una divulgación anual gratuita previa solicitud de cada una de las agencias de crédito a nivel nacional, dice la CFPB. Si hay errores, discútalos tanto por teléfono como por escrito, pero tenga en cuenta que hay un retraso en el manejo de esas quejas.

Mientras tanto, aunque los consumidores pueden tener derechos limitados relacionados con los datos en sí, existen formas de mejorar su puntaje de crédito. Los defensores del consumidor aconsejan siempre pagar las facturas a tiempo, en particular, las hipotecas y las tarjetas de crédito, porque los bancos y los prestamistas de viviendas informan de inmediato a las agencias de crédito.

Y asegúrate de revisar tu informe de una aspiradora que nunca compraste.