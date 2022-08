El escritor Salman Rushdie se está recuperando de lesiones que "cambiaron su vida" después de ser apuñalado en el escenario. Esto es lo que sabemos

Video muestra momento del ataque a Salman Rushdie en Nueva York 2:11

(CNN) -- El famoso escritor Salman Rushdie se está recuperando en un hospital después de ser apuñalado repetidamente en el escenario frente a una audiencia de Nueva York en un ataque el viernes pasado que lo dejó con múltiples heridas graves, dijo su familia.

La familia del autor de 75 años —que durante décadas ha vivido amenazado por sus obras— dijo que estaba en estado crítico este domingo después del ataque en el escenario, que terminó con el agresor retenido por el personal e invitados del evento, y Rushdie siendo transportado a un hospital.

"Aunque las lesiones que le cambiaron la vida son graves, su habitual sentido del humor luchador y desafiante permanece intacto", dijo su hijo Zafar Rushdie en un comunicado este domingo.

A Rushdie se le quitó el respirador durante el fin de semana, pero aún estaba siendo tratado por lesiones que incluían tres puñaladas en el cuello, cuatro en el estómago, heridas punzantes en el ojo derecho y el pecho, y una laceración en el muslo derecho, dijo este sábado el fiscal de distrito del condado de Chautauqua, Jason Schmidt, quien agregó que el escritor podría terminar perdiendo el ojo derecho.

El sospechoso, identificado como Hadi Matar, de 24 años, de Fairview, Nueva Jersey, fue arrestado por un policía estatal en el lugar del ataque y puesto bajo custodia.

Las autoridades ahora están investigando qué motivó el apuñalamiento, lo que llevó al estado a aumentar la presencia policial en Chautauqua, dijo el superintendente de policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen.

Lo que sabemos sobre el ataque "dirigido y planeado previamente" contra Salmán Rushdie

Rushdie se estaba preparando para dar una conferencia en la Institución Chautauqua este viernes cuando un hombre se abalanzó sobre el escenario y lo apuñaló en varios lugares frente a una audiencia atónita.

Los miembros del personal y los invitados subieron al escenario y sujetaron al agresor antes de que un policía estatal asignado al evento lo detuviera, según la Policía del Estado de Nueva York.

También resultó herido en el ataque Ralph Henry Reese, otro orador en el evento que sufrió una lesión menor en la cabeza.

"Fue muy difícil de entender. Parecía una especie de mala broma y no tenía ningún sentido de la realidad", dijo Ralph Henry Reese a "Reliable Sources" de CNN. "Y luego, cuando había sangre detrás de él, se volvió real".

Joyce Lussier, una testigo, estaba sentada en la segunda fila cuando vio el desarrollo del ataque. Escuchó a la gente gritar y llorar, le dijo a CNN, y vio a personas de la audiencia corriendo hacia el escenario.

El sospechoso había llegado a Chautauqua al menos un día antes del evento y compró un pase para la conferencia dos días antes, dijeron las autoridades.

Schmidt calificó el apuñalamiento como un "ataque dirigido, planificado previamente y no provocado contra el Sr. Rushdie", y dijo que el sospechoso, Matar, viajó a Chautauqua en autobús con efectivo, tarjetas Visa prepagas e identificación falsa.

En la denuncia por delito grave contra Matar se indicó que se usó un cuchillo en el apuñalamiento.

No está claro cómo el sospechoso pudo haber ingresado al evento armado con un cuchillo. Sin embargo, un testigo le dijo a CNN que no hubo registros de seguridad ni detectores de metales en el ingreso al lugar. El testigo no quiso ser identificado porque expresó su preocupación por su seguridad personal.

El presidente de la institución, Michael Hill, defendió los planes de seguridad de su organización cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa el viernes si habría más precauciones en eventos futuros.

"Evaluamos para cada evento cuál creemos que es el nivel de seguridad apropiado, y este fue sin duda uno que pensamos que era importante, por lo que teníamos una presencia de policía estatal y alguacil allí", dijo Hill.

Este domingo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se reunió con el personal de escenario del Instituto Chautauqua y el policía que ayudó a detener al presunto atacante de Rushdie, llamándolos héroes.

"El equipo que estuvo en el terreno aquí y los técnicos de emergencias médicas, los bomberos y los que se presentaron y literalmente mantuvieron vivo al hombre mientras lo transportaban, hicieron un trabajo extraordinario", dijo la gobernadora.

El sospechoso, que se declaró inocente, fue descrito como un hombre "tranquilo" de Nueva Jersey

Matar, quien según las autoridades no tiene antecedentes penales documentados, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato en segundo grado y asalto en segundo grado con la intención de causar lesiones físicas con un arma mortal, dijo su defensor público, Nathaniel Barone, a CNN este sábado.

El abogado contó que Matar ha sido "muy cooperativo" y se ha comunicado abiertamente, pero no reveló lo que se dijo durante esas conversaciones. Enfrenta hasta 32 años de prisiónsi es declarado culpable de ambos cargos, dijo Schmidt.

Matar fue descrito como una persona tranquila que mayormente se mantenía reservada.

El sospechoso se había inscrito en el State of Fitness Boxing Club en North Bergen, Nueva Jersey, en abril, dijo a CNN el propietario del gimnasio, Desmond Boyle.

"¿Conoces esa mirada, esa mirada de 'es el peor día de tu vida'? Él venía todos los días así", dijo Boyle a CNN este sábado.

Un miembro del gimnasio, Roberto Irizarry, le dijo a CNN que Matar frecuentaba el gimnasio unas tres o cuatro veces por semana y que era “un chico muy tranquilo”.

"Es un ambiente fraternal, un ambiente familiar; tratamos de involucrar a todos. Él era más o menos para sí mismo", dijo Irizarry.

Rushdie recibe una avalancha de apoyo mientras inicia el 'camino hacia la recuperación'

El ataque al destacado escritor generó una gran cantidad de apoyo de los líderes de todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado que estaba entristecido. "Salman Rushdie, con su visión de la humanidad, con su inigualable sentido de la historia, con su negativa a dejarse intimidar o silenciar, representa ideales esenciales y universales. Verdad. Coraje. Resiliencia. La capacidad de compartir ideas sin miedo. Estos son los componentes básicos de cualquier sociedad libre y abierta", dijo Biden.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo en un tuit que estaba "consternado" por el ataque contra Rushdie, que también es ciudadano británico.

"Consternado de que Sir Salman Rushdie haya sido apuñalado mientras ejercía un derecho que nunca debemos dejar de defender. En este momento, mis pensamientos están con sus seres queridos. Todos esperamos que esté bien", dijo Johnson el viernes.

La exesposa de Rushdie, la presentadora de televisión Padma Lakshmi, dijo en un tuit este domingo que estaba "aliviada" de que Rushdie esté "superando la pesadilla del viernes".

"Preocupada y sin palabras. Finalmente puedo exhalar. Ahora espero una recuperación rápida", dijo.

Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN America, una organización sin fines de lucro dedicada a la libertad de prensa, dijo en un comunicado:

"PEN America se tambalea por la conmoción y el horror ante la noticia de un ataque brutal y premeditado contra nuestro expresidente y aliado incondicional, Salman Rushdie, quien fue, según los informes, apuñalado varias veces mientras hablaba en el escenario en el Instituto Chautauqua en el norte del estado de Nueva York", dijo Nossel. "No podemos pensar en ningún incidente comparable de un ataque público a un escritor literario en suelo estadounidense".

"Salman Rushdie ha sido atacado por sus palabras durante décadas, pero nunca se ha estremecido ni vacilado", agregó Nossel. "Ha dedicado una energía incansable a ayudar a otros que son vulnerables y amenazados".

Los escritos de Rushdie le han valido varios premios literarios, pero también la crítica. Su cuarta novela, "Los versos satánicos", provocó la condena de algunos musulmanes que consideraron que el libro era un sacrilegio.

El difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien describió el libro como un insulto al islam y al profeta Mahoma, emitió un decreto religioso, o fatwa, que pedía la muerte de Rushdie en 1989.

Como resultado, Rushdie comenzó una década bajo protección británica.

En su primera reacción oficial, Irán culpó al autor y a “sus partidarios” del ataque contra Rushdie.

"Con respecto al ataque a Salman Rushdie, no consideramos que nadie más que [Rushdie] y sus partidarios sean dignos de culpa e incluso de condena", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, en una conferencia de prensa televisada este lunes.

Kanaani también dijo que los funcionarios iraníes "niegan categórica y seriamente cualquier conexión del agresor con Irán", según los medios estatales iraníes.

“No hemos visto nada más sobre el individuo que llevó a cabo este acto aparte de lo que hemos visto en los medios estadounidenses. Negamos categórica y seriamente cualquier conexión del agresor con Irán”, dijo Kanaani según los medios estatales iraníes.

Mientras se investiga el motivo del apuñalamiento del viernes, la gobernadora de Nueva York condenó el ataque.

"Quiero que se sepa que un hombre con un cuchillo no puede silenciar a un hombre con un bolígrafo", dijo Hochul.

Artemis Moshtaghian, Liam Reilly, Samantha Beech, Keith Allen, Adam Pourahmadi, Alex Stambaugh y Brian Stelter de CNN contribuyeron a este informe.