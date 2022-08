Últimas noticias breves del mundo hoy, 15 de agosto

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, visitarán Reino Unido y Alemania en septiembre

El duque y la duquesa de Sussex visitarán el Reino Unido y Alemania durante la primera semana de septiembre, anunció un portavoz el lunes.

“El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, están encantados de visitar varias organizaciones benéficas cercanas a sus corazones a principios de septiembre”, dijo un portavoz dela pareja.

Se espera que la pareja asista a One Young World 2022 Manchester Summit el 5 de septiembre, Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go el 6 de septiembre en Alemania, y luego vuele de regreso al Reino Unido para los WellChild Awards 2022 en septiembre 8, según el portavoz.